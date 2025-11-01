Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

Chiều 1-11, ông Lê Đình Tài - Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng - cho biết các lực lượng chức năng địa phương vừa hỗ trợ một nữ giáo viên mang thai sắp sinh đi qua vùng mưa lũ, sạt lở an toàn.

Clip: Lực lượng chức năng xã Phước Chánh làm cầu tạm, hỗ trợ đưa nữ giáo viên qua vùng lũ an toàn (Clip: BCH Quân sự cung cấp)

Sáng cùng ngày, chị Đinh Thị Khuyên - giáo viên Trường Tiểu học khu vực Phước Lộc, xã Phước Thành, TP Đà Nẵng (SN 1998, mang thai 37 tuần) - đi bộ từ Phước Thành ra Khâm Đức để chuẩn bị sinh con. Do đường sạt lở vì mưa lũ nên chị không thể đi xe máy hoặc ô tô.

Nước lũ chảy như thác (Ảnh: Phước Sơn Đài)

Khi qua đoạn suối Đà Lạt - giáp ranh giữa xã Phước Thành và xã Phước Chánh - thì chị Khuyên không thể di chuyển vì cầu đã bị cuốn trôi, nước lũ chảy xiết.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng quân sự, công an xã Phước Chánh đã băng rừng, đi bộ hàng chục cây số qua nhiều vùng sạt lở, cùng với người dân làm cầu tạm bằng tre để tiếp cận, đưa nữ giáo viên qua khỏi dòng nước lũ an toàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ chị Khuyên đi bộ một đoạn đường dài rồi mới dùng xe máy di chuyển.

Khi ra đến khu vực đường không bị sạt lở, UBND xã Phước Chánh đã bố trí sẵn xe chở chị Khuyên đến Trạm Y tế xã nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe.

Sau khi được các y - các sĩ chăm sóc và sức khỏe đã ổn định, chị Khuyên tiếp tục được đưa xuống Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để tiếp tục theo dõi...

Mưa lớn khoảng 10 ngày qua đã làm tuyến đường từ xã Khâm Đức đi các xã Phước Chánh, Phước Thành bị chia cắt với hàng chục điểm sạt lở. Nước trên sông suối dâng cao, chảy xiết, giao thông ách tắc hoàn toàn. Vào ngày 1-11, các xã Phước Thành, Phước Chánh tiếp tục có mưa rất lớn.

Làm cầu treo bắc qua suối (Ảnh: Phước Sơn Đài)

Chị Khuyên được đưa qua suối an toàn

Đường sạt lở, thai phụ phải cuốc bộ hàng chục cây số

Phút nghỉ ngơi bên đường

Thai phụ được chở bằng xe máy sau khi đi bộ hàng chục cây số đường sạt lở (Ảnh: Phước Sơn Đài)