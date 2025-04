Nam Định: Nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy 'kẹp 3' phóng nhanh trong phố bị xử lý

Ngày 16/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động trong quá trình làm việc trên địa bàn TP Nam Định đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 03 thanh, thiếu niên đi xe tốc độ cao, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 14/4/2025, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (phía trước Khách sạn Nam Cường), phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 3 đối tượng điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Các đối tượng gồm: Đặng Ngọc B (SN 2009), Nguyễn Văn H (SN 2011) và Phạm Viết H (SN 2008) cả 3 đều trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực và đi trên xe mô tô biển kiểm soát 18B1-633.81.

Nhóm thanh, thiếu niên bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Khi phát hiện, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận khống chế, dừng phương tiện của 3 đối tượng bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra hành chính, các đối tượng trên đều không xuất trình được các giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đó, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng H có 1 gậy 3 khúc bằng kim loại.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, các Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Nam Định gồm: các lực lượng cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động,… đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển phương tiện mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các đối tượng vi phạm trên đều được xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Đây cũng là bài học để răn đe, cảnh tỉnh cho những người có ý thức ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm: