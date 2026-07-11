Xuân Mai "con cò be bé" hiếm hoi chia sẻ ảnh bên chồng và con trai lớn, tiết lộ cách giữ tiếng Việt cho 3 con ở Mỹ

Bức ảnh gia đình nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người từng gắn bó với giọng hát của nữ ca sĩ từ thời thơ ấu.

Trong ảnh, Xuân Mai xuất hiện với gương mặt mộc, nở nụ cười rạng rỡ bên ông xã và con trai đầu lòng. Nhiều người nhận xét cậu bé nay đã lớn, sở hữu gương mặt sáng và nhiều đường nét được cho là thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

Kèm theo loạt ảnh, Xuân Mai gửi lời chúc bình an tới mọi người: "Lâu rồi em mới đăng, xin gửi cả nhà vài khoảnh khắc bên chồng và anh hai. Mong mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, mọi việc đều thuận lợi, gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc".

Từ "bé" Xuân Mai đến cuộc sống kín tiếng tại Mỹ

Xuân Mai tên đầy đủ là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995. Cô bước lên sân khấu từ khi còn rất nhỏ và trở thành một trong những gương mặt gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả qua các ca khúc như Con cò bé bé, Cháu yêu bà, Con heo đất, Chị ong nâu, Một con vịt...

Khi đang được đông đảo khán giả yêu mến, Xuân Mai cùng mẹ sang Mỹ định cư. Kể từ đó, cô dần rời xa sân khấu và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Hiện nữ ca sĩ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ và rất ít khi xuất hiện trước truyền thông hay tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Gia đình nhỏ và lựa chọn sinh con gần tuổi nhau

Xuân Mai kết hôn năm 2015 với một Việt kiều cũng làm việc trong ngành ngân hàng. Hai vợ chồng hiện có ba người con là Bean, Bo và Nu.

Trước đây, nữ ca sĩ từng chia sẻ vợ chồng chủ động sinh các con gần tuổi nhau để anh chị em có nhiều thời gian đồng hành trong quá trình lớn lên, đồng thời thuận tiện hơn trong việc chăm sóc.

Dù cuộc sống khá bận rộn, Xuân Mai vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình và hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội.

Xuân Mai từng tiết lộ điều khá thú vị là cả ba con đều không đặc biệt yêu thích những ca khúc thiếu nhi từng làm nên tên tuổi của mẹ. Các bé chủ yếu nghe nhạc và xem những chương trình thiếu nhi phù hợp với môi trường sống tại Mỹ.

Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng không ép các con nghe nhạc của mẹ hay định hướng theo con đường nghệ thuật. Thay vào đó, hai vợ chồng tôn trọng sở thích và cá tính riêng của từng bé.

Xuân Mai có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Việt kiều.

Giữ tiếng Việt cho con giữa môi trường sống ở nước ngoài

Điều Xuân Mai dành nhiều tâm huyết hơn cả là giúp các con duy trì khả năng sử dụng tiếng Việt.

Sinh sống tại Mỹ từ nhỏ, bản thân nữ ca sĩ từng thừa nhận khả năng sử dụng tiếng Việt của mình không còn thật sự trôi chảy. Chính vì vậy, cô càng ý thức rõ hơn việc tạo điều kiện để các con được tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ.

Theo chia sẻ của Xuân Mai, các con thường trò chuyện bằng tiếng Việt với bà ngoại khi ở nhà. Gia đình cũng tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt để các bé có thêm cơ hội sử dụng ngôn ngữ và hiểu hơn về văn hóa quê hương.

Với nữ ca sĩ, biết nói tiếng Việt không chỉ là một kỹ năng giao tiếp mà còn là cách để các con giữ được sự gắn kết với cội nguồn, dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Chính quan điểm nuôi dạy con theo hướng tôn trọng sở thích của trẻ, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa gia đình đã nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ. Bên cạnh những hình ảnh hạnh phúc của tổ ấm nhỏ, đây cũng là điều khiến nhiều khán giả dành sự yêu mến cho Xuân Mai sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.