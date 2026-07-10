Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam vừa được thăng quân hàm Thượng úy

Mới đây, Á hậu Châu Anh cho biết cô vừa nhận quyết định thăng quân hàm Thượng úy. Tuy nhiên, do bận thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên Châu Anh vắng mặt tại buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng úy.

Theo Châu Anh, mỗi lần được thăng quân hàm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của mỗi cán bộ nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Châu Anh là nữ quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và giành giải á hậu.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Châu Anh nhận bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, Trần Ngọc Châu Anh mang hàm Thiếu úy.

Từ sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh ích cực hoạt động với vai trò mới, đồng thời vừa theo học kỳ cuối tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ tại Khoa Âm nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Châu Anh chia sẻ, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cô định hướng theo đuổi con đường sư phạm âm nhạc và mong muốn truyền lửa đam mê nghệ thuật cho các bạn trẻ.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội, trong một gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Theo á hậu, tính cách rắn rỏi, kỷ luật của cô phần lớn được rèn luyện từ nền tảng gia đình.

Là nữ quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và giành giải á hậu, Châu Anh cảm thấy đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với bản thân mà còn với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cô mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương.



