Tin vui của vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong

Quang Hiếu (Doãn Quốc Đam) bị chất vấn về tổ chức đặt bomXem - nghe - đọc -
GĐXH - Vụ án liên quan đến âm mưu đặt bom có những diễn biến mới, đối tượng Quang Hiếu vẫn quanh co chối tội.
Thanh Trúc được đông đảo khán giả biết đến thông qua lĩnh vực diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Tình án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung kỳ án... Đến nay, nữ diễn viên đã tham gia hơn 50 bộ phim với nhiều dạng vai đa dạng, khẳng định vị trí của mình trên màn ảnh nhỏ.
Châu Khải Phong sinh năm 1986, là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình, ballad. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Châu Khải Phong đến vào năm 2017 với bản hit "Ngắm hoa lệ rơi", ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và giúp anh trở thành một trong những ca sĩ sở hữu nhiều sản phẩm "triệu view". Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với các ca khúc như "Anh làm gì sai", "Nếu em muốn chia tay", "Em nào có tội" và "Nghe nói anh yêu em", xây dựng lượng khán giả đông đảo trên các nền tảng nhạc số.
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