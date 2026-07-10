Mẹ H'Hen Niê địu cháu ngoại, biểu cảm của bé Harley khiến fan thích thú

Sau khi làm mẹ, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái Harley cùng gia đình 2 bên nội ngoại. Mỗi bài đăng không chỉ ghi lại hành trình khôn lớn của ái nữ mà còn khéo léo lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống mà nàng hậu luôn trân trọng.

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải đoạn video ghi lại cảnh mẹ ruột địu bé Harley bằng chiếc khăn thổ cẩm quen thuộc của người Ê Đê. Trong đoạn clip, bà ngoại nhẹ nhàng ôm cháu trong chiếc khăn được quấn chắc chắn trước ngực, vừa đi vừa trò chuyện.

Harley tỏ ra vô cùng thích thú, đôi mắt mở to quan sát xung quanh với vẻ mặt đầy háo hức. Gương mặt tò mò, thích thú cùng cảm giác thoải mái khi được bà ngoại ôm sát trong chiếc khăn khiến nhiều người nhận xét cô bé dường như cảm thấy rất an toàn và yên tâm.

Con gái H'Hen Niê được bà ngoại địu đi chơi, gương mặt háo hức chiếm trọn spotlight.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, H'Hen Niê viết: "Harley được bà ngoại địu. Harley thích được địu với khăn này lắm, chắc cổ cảm giác an toàn, yên tâm ấy cả nhà ạ. Đây là khăn địu rất là quen thuộc với buôn làng của Hen. Không biết ở đây có anh chị em nào hay địu bằng khăn này không ạ?".

Lời chia sẻ mộc mạc của nàng hậu nhanh chóng gợi lên nhiều ký ức thân thuộc với những người sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên cũng như nhiều địa phương khác, nơi chiếc khăn địu vẫn là vật dụng gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả hào hứng chia sẻ kỷ niệm với chiếc khăn địu truyền thống: "Khăn địu được dệt từ bàn tay của bà ngoại, an toàn mà lại rất bền luôn. Nhà mình địu từ em trai út đến đàn cháu vẫn còn dùng. Hơn 20 năm rồi"; "Dân Tây Nguyên mình thường cõng con cháu như vậy. Hai đứa nhà mình cũng dùng địu thổ cẩm"; "Người dân tộc Thái của tôi cũng dùng cái khăn địu y như này!";...

Không chỉ quan tâm đến nét đẹp văn hóa, nhiều người còn dành lời khen cho mẹ ruột H'Hen Niê và bé Harley: "Bà ngoại có tuổi mà da đẹp. Quá trời, bởi vậy sinh ra hoa hậu là đúng"; "Bà ngoại vẫn rất đẹp. Hen chắc giống mẹ nhiều"; "Harley được bà ngoại địu đi chơi nhìn mặt cổ háo hức chưa kìa"; "Biểu cảm của Harley cưng xỉu"...

Con gái H'Hen Niê được bà ngoại địu bằng thổ cẩm trong chuyến du lịch biển của gia đình.

Đây không phải lần đầu tiên H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh chiếc khăn địu thổ cẩm xuất hiện trong cuộc sống gia đình. Trước đó, mẹ ruột của nàng hậu cũng từng mang theo chiếc khăn này trong những chuyến du lịch biển để tiện chăm sóc cháu ngoại. Với H'Hen Niê, đó không chỉ là một vật dụng quen thuộc mà còn là một phần ký ức tuổi thơ và nét đẹp văn hóa của buôn làng Ê Đê mà cô luôn muốn gìn giữ.

Kể từ khi có con gái Harley, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng mong muốn con được lớn lên trong sự yêu thương của cả gia đình và sớm cảm nhận những giá trị truyền thống của quê hương.

Hình ảnh bà ngoại địu cháu bằng chiếc khăn thổ cẩm vì thế không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc đáng yêu, mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ, giữa tình thân và bản sắc văn hóa được gìn giữ qua thời gian. Chính những hình ảnh bình dị nhưng giàu ý nghĩa như vậy đã giúp H'Hen Niê nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.