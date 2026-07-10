Huỳnh Đông - Ái Châu sau 3 năm định cư ở Canada

Huỳnh Đông - Ái Châu mới đây hạnh phúc khoe hình ảnh trở về Việt Nam. Hiện cả hai đang tận hưởng cuộc sống và tham gia các hoạt động nghệ thuật tại TP.HCM sau 3 năm định cư ở Canada. Theo một người trong giới tiết lộ, Huỳnh Đông trở về Việt Nam lần này để tham gia ghi hình dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương, dự kiến ra mắt vào năm 2027.