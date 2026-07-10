Huỳnh Đông - Ái Châu sau 3 năm định cư ở Canada

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam vừa được thăng quân hàm Thượng úyGiải trí -
GĐXH - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh gây bất ngờ khi tiếp tục được thăng quân hàm Thượng úy trước niên hạn.
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