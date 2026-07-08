Diệu (Quỳnh Châu) gặp lại bạn cũ giờ đã là 'tổng tài'
GĐXH - Diệu gặp lại Giám đốc Sơn - người bạn cũ đầy duyên nợ, cô không ngần ngại chia sẻ chuyện ly hôn và những khó khăn mà công ty đang vướng phải.
Trong tập 23 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, trước thông báo ở bảng tin khu dân cư, các bác cao tuổi ở khu tập thể gần đây bàn tán xôn xao về dự án phá khu tập thể cũ, xây khu nhà mới. Vì ai cũng quan tâm đến vấn đề này nên trong cuộc họp với chủ đầu tư, cư dân ở khu tập thể có mặt đầy đủ. Thậm chí, Bằng (Hoàng Du Ka) đang bận chăm Vân (Ngọc Huyền) ở bệnh viện, cũng phải vội phi về tham gia cuộc họp.
Đặng Thành Sơn (Đức Hiếu) - Giám đốc dự án, đại diện phía chủ đầu tư - xuất hiện chủ trì cuộc họp này. Điều đáng nói, Sơn vừa xuất hiện, Tài (Tuấn Tú) liền nhận ra vị Giám đốc này chính là Sơn "đần" năm xưa cùng khu tập thể, thường bị nhóm Sinh - Tài - Bằng trêu chọc. Nhìn Sơn thành đạt như hiện tại, Tài rủ Bằng đeo khẩu trang để tránh bị Sơn nhận ra và "thù" vụ năm xưa cả nhóm trêu chọc Sơn.
Trở lại nội dung cuộc họp, ngay khi nói đến phần đền bù, cư dân liền bỏ về hết, thể hiện sự phản đối với chủ đầu tư. Lập tức, Sơn đi theo mọi người ra tận quán nước để tiếp tục thuyết phục bà con. Sơn nói mình sinh ra lớn lên ở đây nên muốn khu này trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, không ai nghe Sơn nói, mọi người đều xua đuổi và đổ cho anh tội "cõng rắn cắn gà nhà".
Thấy cảnh bất bình, Diệu (Quỳnh Châu) vừa về tới nơi, chưa biết Sơn là ai đã ra tay bảo vệ người bị bắt nạt. Sau đó, cả hai cùng nhận ra là bạn cũ của nhau. Ngày xưa, Diệu cũng từng bảo vệ Sơn khỏi sự bắt nạt của đám bạn. Nhân dịp tình cờ gặp lại, Diệu cùng Sơn đi cà phê trò chuyện. Đến khi Sơn hỏi han về hôn nhân, Diệu cố nén nỗi buồn để cho biết mình vừa mới ly hôn. Cô cũng cho biết mình phải bán công ty để tìm một công việc khác.
Sơn khen Diệu vẫn là cô gái kiên cường, cứng cỏi. Nhân đây, Sơn cũng hỏi khá kỹ về công ty của Diệu, thậm chí hỏi cả tên công ty.
Trong khi đó, rình thấy Hoàng (Mạnh Hưng) ôm balo bỏ trốn, Sinh (Quang Sự) và Tài tức tốc đuổi theo. Khi Hoàng đến chỗ hẹn với cô nhân tình, Tài - Sinh lập tức ập vào, tóm được chiếc balo và tìm thấy hộp 15 chỉ vàng của Sinh vẫn còn nguyên trong đó. Lập tức Sinh lấy lại hộp vàng của mình và báo cho cô gái kia biết Hoàng không chỉ là kẻ trộm vàng, mà còn chối bỏ em gái anh đang mang bầu. Cô gái kia biết mình bị lừa tình, lập tức trút giận lên Hoàng, mà Sinh và Tài không cần phải động tay động chân.
Hoàng nói với Vân qua điện thoại rằng Sinh cướp hết tiền vàng của hắn để trừ nợ. Hắn ta còn tuyên bố từ nay không liên quan gì tới mẹ con Vân nữa. Tin lời của Hoàng, Vân lại trút sự giận dữ lên Sinh. Vân trách anh trai đuổi theo Hoàng đòi vàng về đồng nghĩa với việc đẩy Hoàng ra đường. "Con em không có bố, anh vừa lòng chưa?" - Vân trách móc anh trai.
Vân cho rằng bị bạn trai cũ bỏ rơi một phần nguyên nhân đến từ anh trai. Ảnh VTV
Trong lúc tức giận, Vân bị đau bụng phải nhập viện. Khi tỉnh lại, vẫn chỉ có anh trai ở bên cạnh chăm sóc Vân nhưng cô vẫn giận dỗi anh. Thậm chí, cô còn nói những lời cay đắng: "Lần đầu tiên trong cuộc đời, em không muốn làm em gái anh". Đến bố của Sinh - Vân cũng không hiểu nổi tại sao Sinh lo cho Vân từng li từng tí mà Vân không tin anh trai, lại đi tin tên Hoàng xấu xa kia.
Sinh lại phải cầu cứu Bằng - cậu bạn thân ở cùng khu tập thể. Bằng giảng giải cho Vân hiểu về tấm lòng của anh Sinh và bộ mặt thật của Hoàng nhưng vô ích. Không bỏ cuộc, hôm sau, Bằng tiếp tục phân tích cho Vân hiểu rõ hơn về Hoàng. Việc Hoàng quay về xin lỗi chỉ là nhằm mục đích để Sinh rút đơn trình báo. Ngay khi Sinh rút đơn, hắn ta liền bỏ trốn.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi bán nhà, Diệu lo liệu trả nợ, phần còn lại cô trả cho bố và trả cho Dương một phần. Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) vẫn lo cho con gái, muốn con cứ giữ lấy tiền để lấy vốn làm ăn. Tất nhiên, Diệu từ chối. Cô sẽ lấy tiền bán xưởng để khởi nghiệp, nhưng sẽ làm với quy mô nhỏ hơn.
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