Tin sao 10/7: Ngọc Trinh tóc ngắn khác lạ, Tam Triều Dâng xinh tươi chào mừng sinh nhật

Thứ sáu, 19:00 10/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Người mẫu Ngọc Trinh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với mái tóc ngắn, trong khi đó diễn viên Tam Triều Dâng xinh tươi rạng ngời đón chào tuổi mới.

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 1.

Tam Triều Dâng chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tuổi mới trên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Những hình ảnh này nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô.

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 2.

Trong ngày sinh nhật, Tam Triều Dâng diện chiếc váy tông kem họa tiết chấm bi mang phong cách cổ điển nhưng vẫn trẻ trung.

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 3.

Người mẫu Ngọc Trinh gây chú ý với loạt ảnh mới, điểm nổi bật là mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh tươi. 

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 4.

Người mẫu gần đây chia sẻ rằng nhan sắc hiện tại là sự kết hợp giữa đường nét tự nhiên và kỹ thuật trang điểm khéo léo.

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 5.

Thanh Trúc - vợ của ca sĩ Châu Khải Phong vừa khiến nhiều người bất ngờ khi cập nhật tiến độ xây dựng căn biệt thự mới của gia đình.

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 7.

Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh với kiểu tóc mới trên trang cá nhân. Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 8.

Khổng Tú Quỳnh chia sẻ hình ảnh tận hưởng kỳ nghỉ khi đi du lịch được thoải mái tắm biển, đạp xe, ngắm cảnh.

(Ảnh FB nhân vật)

Ngọc Trinh lạ lẫm với mái tóc ngắn , Tam Triều Dâng xinh đẹp chào tuổi mới - Ảnh 9.Tin sao 9/7: Đăng Khôi lãng mạn trong ngày sinh nhật vợ, Huyền Lizzie khoe nhan sắc cuốn hút

GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi nói lời yêu thương nhân ngày sinh nhật bà xã Thủy Anh, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục khiến khán giả trầm trồ về nhan sắc.


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