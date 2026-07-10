Tin sao 10/7: Ngọc Trinh tóc ngắn khác lạ, Tam Triều Dâng xinh tươi chào mừng sinh nhật

Tam Triều Dâng chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tuổi mới trên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Những hình ảnh này nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô.