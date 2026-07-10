Tin sao 10/7: Ngọc Trinh tóc ngắn khác lạ, Tam Triều Dâng xinh tươi chào mừng sinh nhật
GĐXH - Người mẫu Ngọc Trinh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với mái tóc ngắn, trong khi đó diễn viên Tam Triều Dâng xinh tươi rạng ngời đón chào tuổi mới.
Huỳnh Đông - Ái Châu sau 3 năm định cư ở CanadaGiải trí -
GĐXH - Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đã trở về Việt Nam và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại quê nhà sau 3 năm định cư ở Canada.
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam vừa được thăng quân hàm Thượng úyGiải trí -
GĐXH - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh gây bất ngờ khi tiếp tục được thăng quân hàm Thượng úy trước niên hạn.
Ông trùm Lão Công (NSƯT Hồ Phong) đe dọa băng nhóm ma túy khácXem - nghe - đọc -
GĐXH - Mai có lần đầu theo chân Lão Công đi bàn bạc chuyện làm ăn với băng nhóm khác.
Quang Hiếu (Doãn Quốc Đam) bị chất vấn về tổ chức đặt bomXem - nghe - đọc -
GĐXH - Vụ án liên quan đến âm mưu đặt bom có những diễn biến mới, đối tượng Quang Hiếu vẫn quanh co chối tội.
Tin vui của vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải PhongGiải trí -
GĐXH - Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong đã xây dựng một căn biệt thự rộng 800m² tại TP.HCM.
Con trai Đan Trường sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật ở tuổi lên 9Giải trí -
GĐXH - Bé Thiên Từ - con trai của Đan Trường 9 tuổi được khán giả nhận xét hội tụ nhiều gen trội của bố mẹ với sự tự tin trong giao tiếp, tư duy nhanh nhạy và năng khiếu nghệ thuật như ca hát, nhảy múa.
Mẹ H'Hen Niê địu cháu ngoại, biểu cảm của bé Harley khiến fan thích thúGiải trí -
GĐXH - Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ video mẹ ruột địu cháu ngoại Harley bằng chiếc khăn thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê. Không chỉ gây ấn tượng bởi nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, biểu cảm thích thú của bé Harley trong vòng tay bà ngoại cũng khiến fan "tan chảy".
Chuyến hàng lớn của trùm ma túy Lão Công vừa cướp được đã bị triệt pháXem - nghe - đọc -
GĐXH - Lê Trường chuẩn bị vận chuyển chuyến hàng lớn nhưng hắn đã bị Lão Công hớt tay trên, tuy nhiên sau đó đã bị đội chống ma tuý triệt phá.
Tài tử đẹp trai nhất 'Tứ đại thiên vương': Cưới vợ kém 22 tuổi, U70 vẫn phong độThế giới showbiz -
Những năm 1990, nam diễn viên này được mệnh danh là nam thần đẹp trai và có nhiều fan nhất trong "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy của làng giải trí Hong Kong.
Tùng Dương: 'Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Tùng Dương đã "làm mới" hình ảnh của mình với một ca khúc mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những góc nhìn về cuộc sống thực tế. Câu nói "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao" đã được anh chọn làm tiêu đề cho sản phẩm âm nhạc mới.