Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

3 ngày trước

Ngày 20/3, BV Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngộ độc khí CO do đốt than củi cùng lá cúc tần để chữa đau lưng trong phòng kín.