COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8 đến ngày 15-8), toàn thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, tăng 24 trường hợp so với tuần trước.
Tuần qua, thành phố cũng ghi nhận 130 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 phường, xã. Số mắc trong tuần tăng, hầu hết là ca bệnh tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp.
Cũng theo CDC Hà Nội, TP Hà Nội ghi nhận 22 ca COVID-19, tăng 5 ca so với tuần trước (17 ca). Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã có 2.186 ca mắc, không có ca tử vong; con số này cao gần gấp đôi cùng kỳ 2024 (1.144 trường hợp).
Bên cạnh đó, số ca mắc nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng tăng. Sốt xuất huyết ghi nhận 119 ca tại 60 phường, xã, tăng 24 ca so với tuần trước.
Hà Nội cũng ghi nhận 130 ca tay chân miệng trong tuần, phát hiện thêm 2 ổ dịch cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 3.600 ca mắc với 53 ổ dịch, trong đó 2 ổ vẫn đang hoạt động; số ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 (hơn 1.800 ca), không ghi nhận tử vong.
Tuần qua, thành phố cũng ghi nhận 1 ca liên cầu lợn, cộng dồn đến nay là 8 ca mắc, trong đó 1 tử vong và 16 ca sởi, tăng 5 ca so với tuần trước. Ca mắc liên cầu lợn là người đàn ông 48 tuổi, làm nghề giết mổ lợn, khởi phát bệnh với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt.
CDC Hà Nội cho biết đang tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất phòng sốt xuất huyết, kết hợp phòng bệnh Chikungunya, và đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng dịch.
