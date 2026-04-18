Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'
GĐXH - Tôi vẫn còn nhớ buổi họp lớp cấp 3 hôm ấy, một cuộc gặp tưởng như chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về tình bạn khi trưởng thành.
Đi họp lớp sau nhiều năm: Tôi háo hức như trở về tuổi trẻ
Sau khi rời ghế nhà trường, mỗi người một con đường. Tôi cũng như bao người khác, bị cuốn vào guồng quay công việc, cơm áo gạo tiền và những áp lực không tên.
Ngày ngày đi làm, tôi phải đối mặt với cạnh tranh nơi công sở, những lần tăng ca triền miên và cả những cuộc điện thoại của khách hàng ngay cả khi đang ngủ.
Có những lúc tôi thực sự kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì thế, tôi thường nhớ về những năm tháng cấp 3 hồn nhiên, khi tình bạn còn đơn giản và vô tư.
Một tối nọ, khi đang lướt điện thoại, tôi thấy lớp trưởng nhắn trong nhóm chung. Cậu ấy nói rằng chúng tôi đã ba năm chưa gặp lại, nên muốn tổ chức một buổi họp lớp để ôn lại kỷ niệm xưa.
Tin nhắn nhanh chóng nhận được nhiều lời hưởng ứng. Tôi cũng không ngần ngại đăng ký tham gia. Trong lòng tôi khi ấy có chút háo hức, như thể sắp được quay về một phần tuổi trẻ đã xa.
Ít người nhưng đầy ắp kỷ niệm
Ngày họp lớp đến, tôi đến khá sớm. Tuy nhiên, nhìn quanh mới thấy nhiều gương mặt quen thuộc vắng bóng. Một số bạn bận công tác, số khác nói phải làm thêm.
Cuối cùng chỉ khoảng 20 người có mặt, chia thành hai bàn. Dù vậy, không khí họp lớp vẫn rất vui vẻ.
Chúng tôi nhắc lại những trò nghịch ngợm thời đi học, những lần trốn tiết, những buổi ăn vặt sau giờ tan trường.
Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, khiến tôi có cảm giác như thời gian chưa hề trôi qua. Buổi họp lớp kéo dài đến khá muộn, ai cũng lưu luyến không muốn ra về.
Buổi họp lớp bỗng im lặng khi hóa đơn được mang ra
Khi bữa tiệc gần kết thúc, người phục vụ mang hóa đơn đến và nói nhà hàng sắp đóng cửa, cần thanh toán. Không khí buổi họp lớp bỗng chùng xuống. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì.
Rồi lần lượt có người đứng lên nói đi vệ sinh, người khác nhận điện thoại, người thì giả vờ say, có người lặng lẽ ra về.
Chỉ trong vài phút, bàn ăn vốn đông đúc trở nên lúng túng đến khó xử. Tôi nhìn sang lớp trưởng. Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đứng dậy đi theo người phục vụ ra quầy thanh toán.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt cậu. Buổi họp lớp do cậu tổ chức, cậu nghĩ rằng mọi người sẽ chia đều. Nhưng cuối cùng lại là một mình cậu đứng ra thanh toán toàn bộ hóa đơn.
Sau buổi họp lớp: Cái kết khiến lớp trưởng xúc động
Sau khi xong xuôi, mọi người cũng lần lượt giải tán. Tôi ra về với tâm trạng nặng nề. Dường như sau khi trưởng thành, tình bạn cũng ít nhiều thay đổi, không còn vô tư như trước.
Tối hôm đó, khi lớp trưởng về đến nhà, cậu ấy bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn trong nhóm. Mỗi tin nhắn đi kèm một khoản chuyển khoản.
Các bạn đều gửi tiền chia đều bữa ăn của buổi họp lớp và xin lỗi vì lúc đó không tiện nói trước. Có người giải thích sợ tranh trả tiền sẽ mất tự nhiên, người khác nói vội về nên chuyển khoản sau.
Khi đọc những tin nhắn ấy, lớp trưởng kể rằng cậu đã rất xúc động. Hóa ra mọi người không hề vô tâm. Chỉ là cách thể hiện đã khác đi theo năm tháng.
Buổi họp lớp hôm ấy khiến tôi nhận ra rằng, trưởng thành có thể khiến chúng ta thay đổi, nhưng những mối quan hệ từng gắn bó vẫn luôn âm thầm tồn tại.
Và đôi khi, chỉ một tin nhắn chuyển khoản muộn cũng đủ để kéo chúng tôi trở lại gần nhau hơn, như những ngày còn ngồi chung một lớp học.
* Bài viết là tâm sự của anh Hạo Dương khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo Toutiao
Bỏ lương cao, rời ghế phó chủ tịch tập đoàn, tôi về quê và tìm thấy điều quý giá nhấtTâm sự - 21 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp, thậm chí giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn, tôi quyết định từ bỏ tất cả để về quê sống bình yên bên gia đình.
Con trai muốn bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi đầu tư bất động sảnTâm sự - 21 giờ trước
Tôi tưởng đã an nhàn tuổi già với 3 tỷ dành dụm cả đời để dưỡng già nhưng mới đây con trai đề nghị bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm của tôi để đầu tư và đón mẹ ra Hà Nội sống cùng
Gặp lại đồng nghiệp cũ, tôi ngỡ ngàng khi biết cái giá phía sau chức giám đốcTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hai thập kỷ xa cách, buổi gặp mặt đồng nghiệp cũ tưởng chừng là dịp để nhìn lại những thành tựu rực rỡ. Thế nhưng, càng trò chuyện, tôi càng nhận ra một sự thật hoàn toàn khác.
Sau khi nghỉ hưu, tôi bỏ 6 thói quen giúp ví tiền không còn hao hụt mỗi thángTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi bắt đầu rà soát lại các khoản chi tiêu trong gia đình và bất ngờ nhận ra căn bếp mới chính là nơi “ngốn tiền” nhiều nhất.
Nghỉ hưu lên ở với con gái, một câu nói của con rể khiến tôi lập tức quay về quêTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng con gái với hy vọng tuổi già an yên. Nhưng một cuộc trò chuyện khiến tôi nhận ra mình đang mắc sai lầm mà nhiều người lớn tuổi mắc phải.
Đi họp lớp với chiếc áo cũ, tôi nhận về lời mỉa mai và bài học đắt giáTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khoảng cách giữa con người đôi khi không nằm ở ví tiền, mà ở cách họ nhìn nhận và đối xử với nhau. Tôi nhận ra điều đó sau một buổi họp lớp tưởng chừng chỉ để gặp lại bạn cũ.
Sau khi nghỉ hưu, tôi dứt khoát không làm 5 việc, nhờ vậy cuộc sống nhẹ nhàng hẳnTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi bước sang tuổi 65 và chính thức nghỉ hưu, bà Dương chọn sống một mình trong căn nhà riêng.
Cả nhà đồng thuận khi bố mẹ chia thừa kế, lúc đất tăng giá gấp 5 lần, 3 em trai liền trở mặt với tôiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Mâu thuẫn vì thừa kế không còn là chuyện hiếm, nhưng đôi khi những xung đột ấy lại xuất hiện theo cách không ai ngờ tới.
Tưởng ôn kỷ niệm, ai ngờ toàn khoe bản thân: Người phụ nữ dự họp lớp một lần rồi 'cạch mặt'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Không khí buổi gặp gỡ khiến bà nhận ra rằng, theo thời gian, ý nghĩa của họp lớp cũng đã thay đổi.
Hai chị em chọn hai cách tiêu tiền: Cuộc sống tuổi trung niên khác nhau 'một trời một vực'Tâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Tính cách khác nhau, lựa chọn lối sống khác nhau khiến cuộc sống của hai người cô tôi khi bước vào tuổi trung niên rẽ sang hai hướng hoàn toàn đối lập.
Nghỉ hưu lên ở với con gái, một câu nói của con rể khiến tôi lập tức quay về quêTâm sự
GĐXH - Nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng con gái với hy vọng tuổi già an yên. Nhưng một cuộc trò chuyện khiến tôi nhận ra mình đang mắc sai lầm mà nhiều người lớn tuổi mắc phải.