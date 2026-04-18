Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'

Đi họp lớp sau nhiều năm: Tôi háo hức như trở về tuổi trẻ

Sau khi rời ghế nhà trường, mỗi người một con đường. Tôi cũng như bao người khác, bị cuốn vào guồng quay công việc, cơm áo gạo tiền và những áp lực không tên.

Ngày ngày đi làm, tôi phải đối mặt với cạnh tranh nơi công sở, những lần tăng ca triền miên và cả những cuộc điện thoại của khách hàng ngay cả khi đang ngủ.

Có những lúc tôi thực sự kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì thế, tôi thường nhớ về những năm tháng cấp 3 hồn nhiên, khi tình bạn còn đơn giản và vô tư.

Một tối nọ, khi đang lướt điện thoại, tôi thấy lớp trưởng nhắn trong nhóm chung. Cậu ấy nói rằng chúng tôi đã ba năm chưa gặp lại, nên muốn tổ chức một buổi họp lớp để ôn lại kỷ niệm xưa.

Tin nhắn nhanh chóng nhận được nhiều lời hưởng ứng. Tôi cũng không ngần ngại đăng ký tham gia. Trong lòng tôi khi ấy có chút háo hức, như thể sắp được quay về một phần tuổi trẻ đã xa.

Ảnh minh họa

Ít người nhưng đầy ắp kỷ niệm

Ngày họp lớp đến, tôi đến khá sớm. Tuy nhiên, nhìn quanh mới thấy nhiều gương mặt quen thuộc vắng bóng. Một số bạn bận công tác, số khác nói phải làm thêm.

Cuối cùng chỉ khoảng 20 người có mặt, chia thành hai bàn. Dù vậy, không khí họp lớp vẫn rất vui vẻ.

Chúng tôi nhắc lại những trò nghịch ngợm thời đi học, những lần trốn tiết, những buổi ăn vặt sau giờ tan trường.

Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, khiến tôi có cảm giác như thời gian chưa hề trôi qua. Buổi họp lớp kéo dài đến khá muộn, ai cũng lưu luyến không muốn ra về.

Buổi họp lớp bỗng im lặng khi hóa đơn được mang ra

Khi bữa tiệc gần kết thúc, người phục vụ mang hóa đơn đến và nói nhà hàng sắp đóng cửa, cần thanh toán. Không khí buổi họp lớp bỗng chùng xuống. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì.

Rồi lần lượt có người đứng lên nói đi vệ sinh, người khác nhận điện thoại, người thì giả vờ say, có người lặng lẽ ra về.

Chỉ trong vài phút, bàn ăn vốn đông đúc trở nên lúng túng đến khó xử. Tôi nhìn sang lớp trưởng. Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đứng dậy đi theo người phục vụ ra quầy thanh toán.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt cậu. Buổi họp lớp do cậu tổ chức, cậu nghĩ rằng mọi người sẽ chia đều. Nhưng cuối cùng lại là một mình cậu đứng ra thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Sau buổi họp lớp: Cái kết khiến lớp trưởng xúc động

Sau khi xong xuôi, mọi người cũng lần lượt giải tán. Tôi ra về với tâm trạng nặng nề. Dường như sau khi trưởng thành, tình bạn cũng ít nhiều thay đổi, không còn vô tư như trước.

Tối hôm đó, khi lớp trưởng về đến nhà, cậu ấy bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn trong nhóm. Mỗi tin nhắn đi kèm một khoản chuyển khoản.

Các bạn đều gửi tiền chia đều bữa ăn của buổi họp lớp và xin lỗi vì lúc đó không tiện nói trước. Có người giải thích sợ tranh trả tiền sẽ mất tự nhiên, người khác nói vội về nên chuyển khoản sau.

Khi đọc những tin nhắn ấy, lớp trưởng kể rằng cậu đã rất xúc động. Hóa ra mọi người không hề vô tâm. Chỉ là cách thể hiện đã khác đi theo năm tháng.

Buổi họp lớp hôm ấy khiến tôi nhận ra rằng, trưởng thành có thể khiến chúng ta thay đổi, nhưng những mối quan hệ từng gắn bó vẫn luôn âm thầm tồn tại.

Và đôi khi, chỉ một tin nhắn chuyển khoản muộn cũng đủ để kéo chúng tôi trở lại gần nhau hơn, như những ngày còn ngồi chung một lớp học.

* Bài viết là tâm sự của anh Hạo Dương khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo Toutiao