Ý nghĩa tác động của con số 99 nhiều người không biết
GĐXH - Theo quan điểm phong thủy và kinh dịch, mỗi con số đều có ý nghĩa tác động riêng của mình. Trong các con số thì 99 được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, ý nghĩa tác động của con số 99 này trong các quan niệm dân gian là gì thì không phải ai cũng biết.
Số 99 có ý nghĩa gì?
Số 99 có ý nghĩa gì theo quan niệm dân gian
Theo quan niệm dân gian, ý nghĩa số 9 là cửu trong trường cửu, vĩnh cửu và trường tồn mãi mãi. Số 9 chính là biểu tượng của sức mạnh quyền lực và tài lộc may mắn. Hai số 9 đi với nhau giúp tăng đôi sức mạnh của số 9.
Do đó số 99 chính là "cửu cửu", là "đại trường phát" giúp gia chủ vạn sự thuận lợi, may mắn ngập nhà, công danh rộng mở, gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là khi số 9 xuất hiện trong dãy số biển số xe của gia chủ.
Số 99 có ý nghĩa gì trong phong thủy
Theo Ngũ Hành
Dựa vào bản cửu tinh đồ cơ bản ta có số 9 nằm tại cung Ly, phương vị Nam nên thuộc ngũ hành Hỏa. Từ đó ngũ hành của số 99 là Hỏa.
Số 99 hợp mệnh nào: Theo ngũ hành tương sinh, ngũ hành Hỏa và Thổ có mối quan hệ tương sinh với nhau nên số 99 sẽ rất hợp với những người mệnh Thổ và Hỏa. Số 99 sẽ thu hút vượng khí giúp chủ mệnh mạnh mẽ, kiên cường hơn.
Để từ đó đạt được nhiều thành công giúp sự nghiệp thăng tiến bền vững, những cơ hội mới cũng đến nhiều hơn mở ra những trang mới đầy hứa hẹn.
Số 99 không hợp mệnh nào: Theo ngũ hành tương khắc, ngũ hành Hỏa khắc Kim nên số 99 khi đi với người mệnh Kim sẽ tạo ra sự xung đột và tắc nghẽn ảnh hưởng đến sự lưu thông của các nguồn khí.
Số 99 sẽ gây cản trở vượng khí đến với chủ mệnh, thậm chí là mang tai ương hiểm họa đến với người mệnh Kim. Người mệnh Kim nhớ cẩn thận với con số này hoặc nếu muốn giảm bớt vận đen của con số này, bạn cũng có thể kết hợp với những con số may mắn khác nhưng cần phải nghiên cứu kỹ càng.
Theo Kinh Dịch
Trong kinh dịch số 9 nằm tại cung Ly nên số 99 chính là ly – ly tức là quẻ "thuần ly" trong 64 quẻ kinh dịch.
Luận giải ý nghĩa quẻ Thuần Ly: Khảm là hãm, hãm thì phải có chỗ nương tựa, cho nên sau quẻ Khảm tới quẻ Ly. Ly là lệ, mà cũng có nghĩa là sáng.
Nét ở giữa dứt, tức là ở giữa rỗng, rỗng thì sáng. Lửa sáng, mặt trời sáng, cho nên Ly có có tượng là lửa, là mặt trời. Sau cùng Ly còn có nghĩa là rời ra, như chia Ly.
Dựa vào chỗ chính đáng, chẳng hạn vào người quân tử thì hanh thông. Dựa vào người thì phải sáng suốt, và thuận theo người, vậy phải nuôi đức thuận, đức của con bò cái (loài này dễ bảo nhất) thì mới tốt.
Ly còn nghĩa là sáng. Quẻ thuần Ly, trên dưới đều là Ly, sáng quá, sáng suốt quá, tỏ mình hơn người thì ít người ưa, cho nên phải giấu bớt cái sáng đi mà trau giồi đức thuận.
Thoán truyện bảo phải có đức trung chính nữa như hào 2 và hào 5 (hào này chỉ trung thôi, nhưng đã đắc trung thì cũng ít nhiều đắc chính) như vậy mới cải hóa được thiên hạ, thành văn minh.
Nhìn chung quẻ này có ý là gia chủ sẽ gặp nhiều trở ngại, khó khăn, muốn thành công thì nhất định phải đi theo con đường chân chính. Như thế sự nghiệp mới có cơ hội thăng tiến, gia đình mới ấm no, hạnh phúc.
Ý nghĩa số 99 trong biển số xe
Biển số xe có số 9 hay cũng chính là 99 luôn được coi là biển số đẹp bởi mọi người đều tin rằng con số này sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu.
Chính vì vậy, biển số xe 99 cũng giúp thể hiện tài năng, quyền lực của chủ sở hữu đến với các đối tác làm ăn. Từ đó giúp các mối quan hệ thuận lợi và bền vững hơn, góp phần lớn vào việc phát triển sự nghiệp của chủ sở hữu.
Ý nghĩa số 99 khi kết hợp với các con số khác
099: không trường cửu, không bền vững.
199: nhất trường cửu, luôn ở vị trí đứng đầu.
299: mãi trường cửu.
399: tài lộc trường cửu, vĩnh cửu với thời gian.
499: tử mãi mãi – không nên dùng.
599: sinh trường cửu.
699: lộc trường cửu.
799: thất trường cửu, không bền vững – không nên dùng.
899: phát trường cửu, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
999: số tam hoa rất được ưa chuộng, đại trường cửu.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
