Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

Đặt bát nước qua đêm trong tủ lạnh

Giúp tiết kiệm điện

Theo nguyên lý làm mát của tủ lạnh, vào ban đêm thiết bị này sẽ không hoặc khá ít hoạt động, chính vì vậy nếu bạn cho một bát nước vào tủ lúc này sẽ lạnh và đông lại nhanh hơn, mặt khác nó cũng không tiêu hao nhiều năng lượng như vào ban ngày.

Sáng hôm sau, khi bát nước đã đông, chúng ta đặt xuống ngăn mát, bát nước sẽ trở thành nguồn khí lạnh tự nhiên giúp bảo quản thức ăn được tốt hơn. Nhờ vậy mà tủ lạnh khi sử dụng sẽ không còn tiêu hao quá nhiều năng lượng như bình thường nữa.

Giúp giữ cho thực phẩm tươi ngon lâu hơn

Bởi lẽ trong quá trình rã đông, bát nước này sẽ cung cấp lượng hơi nước lớn cho thực phẩm, rau quả trong tủ ít bị mất nước, kéo dài thời gian tươi ngon, bảo quản được lâu hơn.

Giảm sự phát triển của vi khuẩn

Có thể bạn sẽ phải bất ngờ bởi hành động đơn giản này còn có tác dụng hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn gây hại. Nước trong bát giúp giữ độ ẩm cho thức ăn, ngăn ngừa sự phát triển của các mầm bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Cách thực hiện

Đầu tiên hãy chuẩn bị một bát nước có kích thước vừa phải để khi đặt vào sẽ tiết kiệm được diện tích trong tủ lạnh.

Cho bát nước vào ngăn đá trước khi đi ngủ. Lưu ý nên thực hiện việc này vào ban đêm để đạt được tác dụng tốt nhất.

Sáng hôm sau, lấy bát nước đã đông ra khỏi ngăn đá và để xuống ngăn mát. Bạn hãy cố gắng thực hiện đều đặn việc này mỗi ngày.

Lưu ý khi đặt bát nước qua đêm vào tủ lạnh

Nên chọn bát nước có kích thước vừa phải, không quá to để tiết kiệm diện tích trong tủ lạnh. Khi thực hiện thường xuyên thì nên thay nước hàng ngày để đảm bảo bát nước sạch sẽ và không làm nhiễm khuẩn cho thực phẩm.

Bật mí mẹo hay tiết kiệm điện khác khi sử dụng tủ lạnh

Chọn tủ lạnh có công suất phù hợp

Công suất của tủ lạnh được đo bằng đơn vị W. Khi chọn mua cho bản thân, bạn tốt nhất nên chọn tủ có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng và số lượng thành viên trong gia đình. Bởi lẽ, nếu mua tủ lạnh có công suất quá lớn sẽ phải tốn nhiều tiền điện hơn khi sử dụng.

Đặt tủ ở vị trí phù hợp

Tủ lạnh nên được đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc gần các thiết bị khác phát ra nguồn nhiệt lớn.

Nếu đặt tủ lạnh ở nơi quá nóng, máy nén sẽ phải hoạt động nhiều hơn để làm lạnh, dẫn đến việc tiêu tốn nhiều năng lượng vận hành hơn.

Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp

Nhiệt độ thích hợp bên trong tủ lạnh được nhiều chuyên gia khuyên dùng là từ 2 đến 5 độ C cho ngăn mát và khoảng -18 đến 0 độ C cho ngăn đông. Nếu điều chỉnh nhiệt độ quá thấp, tủ lạnh của bạn sẽ phải hoạt động nhiều hơn để làm lạnh.

Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên

Việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ thường xuyên không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn có hại mà còn có tác dụng giúp thiết bị này hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện hơn rất nhiều.

Không cho thức ăn nóng vào tủ lạnh

Thực tế, khi chúng ta cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh, nhiệt độ bên trong tủ sẽ cao lên, khiến máy nén phải gia tăng công suất hoạt động nhiều hơn để giảm nhiệt độ xuống mức yêu cầu. Chính vì vậy đừng làm điều này nếu muốn phải chi trả nhiều tiền hơn cho chi phí điện của gia đình.