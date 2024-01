Yêu cầu bạn đời của kỹ sư 45 tuổi ế vợ: Sinh sau năm 1990, hình thức ưa nhìn, không được thấp hơn 1m6

Một người đàn ông họ Feng (45 tuổi, đến từ thành phố Hàng Châu, Trung Quốc) đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng nước này vì tiêu chí chọn vợ khắt khe.

Theo lời kể của Wang Zhihui, một bà mối 70 tuổi có tiếng ở Hàng Châu, người phụ nữ này đã liên tục sắp xếp các cuộc xem mắt cho vị kỹ sư nhưng đến nay chưa thành công.

Bà mai Wang cho rằng Feng là người rất kỹ tính, cực kỳ coi trọng bản thân và chọn lọc các ứng viên cẩn thận rồi mới quyết định xem mắt. Tới nay, người đàn ông đã xem mắt hơn 100 lần nhưng đều thất bại.

Anh đưa ra nhiều tiêu chuẩn khi chọn vợ. Đó phải là cô gái sinh sau thập niên 1990, xinh đẹp, sinh ra và lớn lên ở thành phố, là người Hàng Châu "chính gốc". Anh Feng cao 1,72m, nên anh yêu cầu vợ phải cao hơn 1,6m.

Anh cho rằng chiều cao của vợ chồng ảnh hưởng đến thế hệ con cái sau này. Anh lo cho những đứa con của anh trong tương lai.

Kỹ sư họ Feng 45 tuổi đưa ra nhiều yêu cầu đối với bạn đời. Ảnh: Toutiao

Anh Feng khẳng định, dù độc thân ở tuổi 45 nhưng anh có quyền kén chọn vì anh "trông rất trẻ trung". Đây chính là một ưu thế để anh tìm kiếm đối tượng và "có quyền để chọn lựa người xứng đáng với mình".

Bà mối Wang chia sẻ, Feng có tật nói ngọng nhẹ khi nói chuyện, nhưng anh rất tự tin với điều kiện của mình, bao gồm cả kinh tế và ngoại hình, thái độ cũng vì thế mà hơi kiêu ngạo.

"Cậu ấy thuộc thế hệ 7X nhưng lại muốn tìm kiếm những người phụ nữ sinh năm 90", bà Wang nói.

Do đó, những lần bà Wang giới thiệu những cô sinh năm 1985, mặc dù đối phương tốt ở nhiều phương diện nhưng Feng đều tìm đủ lý do để từ chối, bày tỏ sự bất mãn. "Nhan sắc không xuất chúng", "Chưa đủ chín chắn", "Mặt quá to", "Ngoại hình quá già"...

Sau đó, bà Wang miễn cưỡng thuyết phục được một cô gái sinh năm 1990 đi xem mắt. Tuy nhiên, cô gái này lại không phải người chính gốc Hàng Châu. Nghe vậy, Feng liền không vui và từ chối vì muốn tìm một cô gái gốc Hàng Châu mới môn đăng hộ đối.

Bà Wang tiếp tục giới thiệu một cô gái khác cao 1m59 nhưng người đàn ông này không đồng tình với lý do là phụ nữ phải cao 1m60.

Bà Wang cho biết thêm, ngoài yêu cầu về ngoại hình và tuổi tác, chiều cao, học vấn, nơi ở, vấn đề lớn nhất của người đàn ông này chính là quá bủn xỉn.

Anh không muốn bỏ tiền mời nước đối phương trong buổi hẹn gặp đầu tiên. Dù nhiều lần bà mối đã ám chỉ nên thoải mái hơn trong việc chi tiêu nhưng Feng không thay đổi.

"Không nỡ tốn mấy chục nghìn để mua nước mời người ta, cuối cùng lại phải để cho con gái đứng dậy đi mua, đưa về tận bàn. Người đàn ông này tôi cũng chẳng thể nào mà cố gắng hỗ trợ được. Rồi có lẽ anh ta sẽ là khách hàng lớn cho các công ty mai mối ở đây cho mà xem vì sẽ còn độc thân lâu dài đấy. Hiện tại anh ta vẫn chưa có ai đâu", bà mối tức giận lên tiếng.

Bà Wang cho biết, ngoài yêu cầu về ngoại hình và tuổi tác, chiều cao, học vấn, nơi ở, vấn đề lớn nhất của người đàn ông này chính là quá bủn xỉn. Ảnh minh họa.

Bà Wang chia sẻ câu chuyện của anh Feng trên mạng xã hội như một lời cảnh báo cho những người trẻ đang tìm vợ hoặc tìm chồng. Bà khuyên họ hãy chắc chắn hiểu bản thân mình là ai và đang ở vị trí nào, hãy "tự nhận thức" cao hơn Feng.

Số người kết hôn ở Trung Quốc giảm 9 năm liên tiếp từ 2014 và giảm xuống xuống thấp kỷ lục năm 2022, chỉ còn 6,83 triệu. Tuy vậy, mai mối vẫn là nghề ăn nên làm ra. Đây là một trong những dịch vụ được nhiều người lựa chọn.

Ngày càng có nhiều người độc thân vì quá kén chọn

Ai cũng có những tiêu chí riêng khi chọn lựa người yêu, tuy nhiên, có nhiều người lại chọn tiêu chuẩn quá cao. Họ cho rằng bản thân phù hợp với những người ở "tầng mây" cao hơn mình, chê những người thực tế phù hợp với mình, đến nỗi mãi không tìm được người ưng ý.

Đặt ra tiêu chuẩn quá cao khiến nhiều người khó tìm bạn đời. Ảnh minh họa

Bởi vậy, người bình thường suốt ngày kêu ca tình duyên lận đận, trách Nguyệt lão bỏ quên mình, nhưng đến khi có đối tượng xuất hiện thì lại bắt đầu kén chọn này kia, rằng anh này ăn mặc không phong cách, cô kia chẳng sành ăn tý nào... Sau đó lập tức kết luận rằng mình không thích người này, không hợp người kia, quay lại tiếp tục than trời trách đất, chờ đợi người hoàn hảo xuất hiện. Bạn không chịu mở đường cho tình yêu thì duyên phận nào mà chẳng bị bạn chặn ngay từ cửa.

Khi ai đó chỉ vừa mới tới gần, còn chưa kịp bắt đầu bước vào cuộc sống của bạn, bạn đã từ chối người ta, viện đủ mọi cớ để đẩy người ta ra xa. Cứ như thế, cuối cùng bạn chỉ có nước ế ẩm đến già thôi.

Osho, một đạo sư Ấn Độ nổi tiếng, sách của ông đã được dịch ra hơn 60 ngôn ngữ trên thế giới, đã nói rằng thay khi đã yêu người ta không có cách nào khác là phải bắt đầu cho đi. Nếu cho đi, bạn sẽ nhận về. Nhưng mọi người thường quan tâm nhiều đến cách lấy về và nhận về và dường như không thích cho đi. Chính vì vậy, người ta thường thấy tình yêu bế tắc.

Ngoài ra, Osho cũng nhắc nhở mọi người cần ghi nhớ là đừng bao giờ tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo hay một người phụ nữ hoàn hảo. Bởi vậy người ta sẽ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tìm kiếm, bế tắc và bất hạnh.

Cho nên, thay vì cố với lấy những thứ không thuộc về mình, bạn nên tìm kiếm một người có các đặc điểm cần thiết cho nhu cầu thực tế của bạn.