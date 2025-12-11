Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình Việt
Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
Giữa nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, Yoosun Rau Má (Yoosun Centella) vẫn duy trì được chỗ đứng vững vàng nhờ chất lượng ổn định và sự gắn bó lâu dài với các gia đình Việt.
Uy tín từ quy trình sản xuất đạt chuẩn
Các sản phẩm của thương hiệu Yoosun Rau Má được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP - ASEAN (Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của ASEAN) của Công ty TNHH Đại Bắc với:
- Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Đều là những nhân sự giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cao, được đào tạo bài bản cùng đội ngũ công nhân lành nghề, nắm chắc về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.
- Hệ thống nhà xưởng của nhà máy sản xuất: Được chú trọng đầu tư, thiết kế hợp lý đảm bảo quy tắc 1 chiều trong sản xuất. Quy trình sản xuất được kiểm soát và cấp sạch bằng hệ thống xử lý không khí HVAC hiện đại, tránh nhiễm khuẩn, nhiễm chéo trong quá trình sản xuất.
- Hệ thống kiểm tra chất lượng: Quy trình kiểm nghiệm được tiến hành nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ từ khâu nghiên cứu, nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm đến thành phẩm, trước và trong quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
Những yếu tố nêu trên càng cho thấy uy tín của thương hiệu và giúp nâng cao niềm tin cho người tiêu dùng.
Phân phối rộng khắp, dễ dàng tiếp cận
Hiện nay, các sản phẩm Yoosun Rau Má (Yoosun Centella) đã có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc và các chuỗi bán lẻ dược phẩm quen thuộc như Long Châu, Pharmacity, An Khang, cùng nhiều cửa hàng Mẹ & Bé cũng như trên các sàn thương mại điện tử. Hệ thống phân phối rộng rãi giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua sản phẩm chính hãng, đảm bảo an tâm về nguồn gốc.
Danh mục sản phẩm phong phú cho nhu cầu chăm sóc đa dạng
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc da của bé và gia đình, Yoosun Rau Má phát triển thêm các dòng sản phẩm: gel tắm gội thảo dược, sữa dưỡng ẩm và dầu massage.
- Gel tắm gội thảo dược Yoosun Rau Má: Gel tắm gội thảo dược Yoosun Rau Má được thiết kế dành riêng cho bé với những thành phần như chiết xuất rau má, bisabolol và chiết xuất củ gừng… Sản phẩm giúp làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi trên da em bé, làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp làm mát, dịu da, giảm tình trạng khô da, góp phần ngăn ngừa mẩn ngứa, giảm mẩn đỏ.
- Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má: Hàng rào bảo vệ da của trẻ chưa hoàn thiện, nên da trẻ thường khô, bong tróc kèm theo cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Sữa dưỡng ẩm cho bé Yoosun Rau Má với chiết xuất rau má và sodium hyaluronate giúp: Dưỡng ẩm, làm mềm da, giảm ngứa do khô da.
- Dầu massage Yoosun Rau Má: Trẻ sơ sinh có làn da mỏng manh, dễ tổn thương nên luôn cần sự nâng niu, chăm sóc đặc biệt. Dầu massage cho bé Yoosun Rau Má giúp: Dưỡng ẩm, làm mát, dịu da, mang lại cho bé cảm giác thư giãn, thoải mái.
Tất cả sản phẩm đều hướng đến tiêu chí "Mát lành làn da", sử dụng được cho nhiều thành viên trong gia đình.
Với danh mục sản phẩm đa dạng, quy trình sản xuất đạt chuẩn và mạng lưới phân phối rộng, Yoosun Rau Má sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những trải nghiệm chăm da mát lành, xứng đáng với sự tin yêu của hàng triệu gia đình Việt.
Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Đại Bắc
- Website chính thức nhãn hàng Yoosun Rau Má: Yoosun.vn
- Địa chỉ: Số 11, đường Công Nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, TP Hà Nội
- Nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Hotline: 1800 1125
Doanh nghiệp tự giới thiệu
