1 phút 30 giây 'biến hình' của Quỳnh Anh Shyn tại Paris khiến fan trầm trồ

Thứ tư, 13:23 08/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khiến giới mộ điệu ấn tượng khi đăng tải đoạn clip khoảnh khắc 1 phút 30 giây "biến hình" cực chất của một fashionista giữa đường phố Paris.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 1.Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại Paris

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh tại Paris Fashion Week với cả cây trắng đơn giản mà tinh tế đến từ thương hiệu xa xỉ Balmain.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "1 phút 30 giây vượt lên chính mình...".

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 2.

Trong loạt ảnh mới tại Paris, Quỳnh Anh Shyn diện áo dài tay tông xanh olive - gam màu mang hơi hướng cổ điển nhưng được làm mới nhờ cách phối cùng chân váy lụa biến tấu từ khăn in hình ngựa.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 3.

Chiếc khăn lụa có giá khoảng 1.250 CAD (tương đương hơn 23 triệu đồng) được sáng tạo thành chiếc váy độc đáo, thể hiện khả năng phối đồ linh hoạt và óc thẩm mỹ tinh tế của nữ fashionista.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 4.

Điểm nhấn nổi bật trong tổng thể là chiếc mũ nồi đỏ trị giá khoảng 350 USD - phụ kiện nhỏ nhưng có sức hút mạnh mẽ, giúp hoàn thiện tinh thần tự do, phóng khoáng của set đồ. Cô kết hợp cùng túi da tông nâu nhã nhặn và đồng hồ kim loại thanh lịch, tạo nên một bảng màu hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 5.

Thần thái tự tin và ánh nhìn sắc sảo của Quỳnh Anh Shyn khiến bộ ảnh mang hơi hướng thời trang đường phố pha chút cổ điển. Không chỉ chú trọng sự chỉn chu trong từng chi tiết, cô còn thể hiện tinh thần thử nghiệm - biến những món đồ quen thuộc thành điểm nhấn cá tính.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 6.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng yêu thời trang. Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh Shyn ngày càng trưởng thành hơn trong cách thể hiện bản thân, không chạy theo xu hướng mà tập trung vào sự đồng điệu giữa tinh thần và trang phục.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 7.

Mùa Xuân/Hè 2025, Quỳnh Anh Shyn đã “ra quân” sớm và gây ấn tượng mạnh khi góp mặt trong 16 show diễn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trải dài suốt ba tuần lễ thời trang lớn tại London, Milan và Paris. Từ phong cách cổ điển thanh lịch đến những bản phối táo bạo, Quỳnh Anh Shyn chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt như một “tắc kè hoa” thực thụ.

Quỳnh Anh Shyn ấn tượng với phong cách thời trang tại Paris - Ảnh 8.

Không chỉ được giới mộ điệu ghi nhận, Quỳnh Anh Shyn còn nhiều lần góp mặt trong danh sách The Best Street Style của các tạp chí quốc tế.

 

An Khánh
