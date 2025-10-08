1 phút 30 giây 'biến hình' của Quỳnh Anh Shyn tại Paris khiến fan trầm trồ
GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khiến giới mộ điệu ấn tượng khi đăng tải đoạn clip khoảnh khắc 1 phút 30 giây "biến hình" cực chất của một fashionista giữa đường phố Paris.
Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "1 phút 30 giây vượt lên chính mình...".
GĐXH - Bảo Thanh nhờ "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con" đã trở thành diễn viên quốc dân không chỉ tài sắc mà còn xinh đẹp trong mắt khán giả. Ở đời thực, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô diện đồ vẫn rất đẹp và thời trang.
GĐXH - Rapper 8 tuổi Xệ Xệ gây ấn tượng khi làm vedette tại show thời trang nhí mới đây. Với phong cách hiphop độc đáo, cậu bé đã biến sàn diễn thành sân khấu biểu diễn nghệ thuật.
GĐXH - Lương Thu Trang - mỹ nhân phim "Dịu dàng màu nắng" luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xinh đẹp. Đời thực, người đẹp Tuyên Quang còn gây chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng.
GĐXH - Mỗi sáng khi thức dậy, những thói quen nhỏ như uống nước, rửa mặt hay dưỡng da có thể tác động đến quá trình tái tạo tế bào, giảm oxy hóa và duy trì độ ẩm cần thiết cho da.
GĐXH - Mụn bọc sưng to vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng, làm tổn thương da. Hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu nguyên nhân gây ra những nốt mụn này, và cách xử lý an toàn, hiệu quả.
Đôi lúc nhìn làn da khỏe đẹp của các chàng trai mà chị em mình còn phải ghen tị. Trong khi họ không cần bỏ quá nhiều công phu chăm sóc, skincare kĩ lưỡng.
GĐXH - Hai Á hậu Việt Nam 2024: Châu Anh và Vân Nhi khoe bộ ảnh đón Tết Trung Thu 2025 mang đến vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong bộ ảnh áo yếm tại phố Hàng Mã, đón Tết Trung Thu 2025 một cách đầy ấn tượng.
GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.
Song Hye Kyo gây sốt vì tạo hình nữ thần đèn vô cùng xinh đẹp trong phim "Genie, Make A Wish". Nữ diễn viên lột xác ở tuổi 44 khi xuất hiện trên trang bìa Vogue Hàn Quốc.
GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.