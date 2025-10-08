1 phút 30 giây 'biến hình' của Quỳnh Anh Shyn tại Paris khiến fan trầm trồ

Mùa Xuân/Hè 2025, Quỳnh Anh Shyn đã “ra quân” sớm và gây ấn tượng mạnh khi góp mặt trong 16 show diễn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trải dài suốt ba tuần lễ thời trang lớn tại London, Milan và Paris. Từ phong cách cổ điển thanh lịch đến những bản phối táo bạo, Quỳnh Anh Shyn chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt như một “tắc kè hoa” thực thụ.