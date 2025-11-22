Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'
GĐXH - Trần Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành "cô bé mùa đông". Khám phá phong cách độc đáo và sự thu hút của cô trong bộ ảnh thời trang mới này.
Tiểu Vy từ lâu đã được xem là một trong những nàng hậu sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào và đầy sức hút của showbiz Việt. Gương mặt hài hòa, thần thái tươi tắn cùng phong cách thời trang ngày càng tinh tế giúp cô luôn giữ vững sức nóng mỗi lần xuất hiện. Không chỉ ghi điểm với vẻ đẹp hiện đại, Tiểu Vy còn khiến khán giả mê mẩn bởi sự trẻ trung và cuốn hút rất riêng.
Mới đây, người đẹp gốc Hội An gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh ấm áp kèm trạng thái "cô bé mùa đông". Set đồ đơn giản chỉ 2 màu đen trắng nhưng cách mix match tinh tế với mũ len, túi xách cùng tông màu và thần thái khiến bộ đồ của Tiểu Vy trở nên thời thượng.
Có thể nói, sự kết hợp giữa phong cách thời trang tinh tế, vóc dáng cân đối cùng vẻ đẹp ngọt ngào đã giúp Tiểu Vy ghi thêm một dấu ấn trong lòng công chúng.
Ngắm set đồ "cô bé mùa đông"của Trần Tiểu Vy:
