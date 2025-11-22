Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'

Tiểu Vy từ lâu đã được xem là một trong những nàng hậu sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào và đầy sức hút của showbiz Việt. Gương mặt hài hòa, thần thái tươi tắn cùng phong cách thời trang ngày càng tinh tế giúp cô luôn giữ vững sức nóng mỗi lần xuất hiện. Không chỉ ghi điểm với vẻ đẹp hiện đại, Tiểu Vy còn khiến khán giả mê mẩn bởi sự trẻ trung và cuốn hút rất riêng.

Mới đây, người đẹp gốc Hội An gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh ấm áp kèm trạng thái "cô bé mùa đông". Set đồ đơn giản chỉ 2 màu đen trắng nhưng cách mix match tinh tế với mũ len, túi xách cùng tông màu và thần thái khiến bộ đồ của Tiểu Vy trở nên thời thượng.

Có thể nói, sự kết hợp giữa phong cách thời trang tinh tế, vóc dáng cân đối cùng vẻ đẹp ngọt ngào đã giúp Tiểu Vy ghi thêm một dấu ấn trong lòng công chúng.

Ngắm set đồ "cô bé mùa đông"của Trần Tiểu Vy:

Không quá cầu kỳ trong kiểu dáng, bộ trang phục nhấn mạnh vào vẻ đẹp tự nhiên và thần thái của người mặc.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở cách nàng hậu tạo dáng: nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ.

Lợi thế đôi chân thon dài nên dù mặc váy ngắn hay mặc quần âu, Tiểu Vy vẫn triệt để khoe tỷ lệ hình thể hoàn hảo.

Ở từng góc ảnh, người xem dễ dàng nhận ra sự cân đối trong vóc dáng và phong thái tự tin, nét đặc trưng khiến Tiểu Vy luôn được đánh giá cao trong những bộ ảnh thời trang.

Bên cạnh đó, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật gương mặt ngọt ngào của nàng hậu. Mái tóc buông tự nhiên, kết hợp phần mái thưa mềm mại, tạo dựng hình ảnh một Tiểu Vy vừa trưởng thành, vừa giữ lại nét thơ ngây.

Biểu cảm nhẹ nhưng cuốn hút của cô giúp bộ ảnh trở nên trọn vẹn, thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.