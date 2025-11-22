Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'

Thứ bảy, 16:04 22/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trần Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành "cô bé mùa đông". Khám phá phong cách độc đáo và sự thu hút của cô trong bộ ảnh thời trang mới này.

Tiểu Vy từ lâu đã được xem là một trong những nàng hậu sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào và đầy sức hút của showbiz Việt. Gương mặt hài hòa, thần thái tươi tắn cùng phong cách thời trang ngày càng tinh tế giúp cô luôn giữ vững sức nóng mỗi lần xuất hiện. Không chỉ ghi điểm với vẻ đẹp hiện đại, Tiểu Vy còn khiến khán giả mê mẩn bởi sự trẻ trung và cuốn hút rất riêng.

Mới đây, người đẹp gốc Hội An gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh ấm áp kèm trạng thái "cô bé mùa đông". Set đồ đơn giản chỉ 2 màu đen trắng nhưng cách mix match tinh tế với mũ len, túi xách cùng tông màu và thần thái khiến bộ đồ của Tiểu Vy trở nên thời thượng. 

Có thể nói, sự kết hợp giữa phong cách thời trang tinh tế, vóc dáng cân đối cùng vẻ đẹp ngọt ngào đã giúp Tiểu Vy ghi thêm một dấu ấn trong lòng công chúng.

Ngắm set đồ "cô bé mùa đông"của Trần Tiểu Vy:

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 1.

Không quá cầu kỳ trong kiểu dáng, bộ trang phục nhấn mạnh vào vẻ đẹp tự nhiên và thần thái của người mặc.

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 2.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở cách nàng hậu tạo dáng: nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ.

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 3.

Lợi thế đôi chân thon dài nên dù mặc váy ngắn hay mặc quần âu, Tiểu Vy vẫn triệt để khoe tỷ lệ hình thể hoàn hảo.

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 4.

Ở từng góc ảnh, người xem dễ dàng nhận ra sự cân đối trong vóc dáng và phong thái tự tin, nét đặc trưng khiến Tiểu Vy luôn được đánh giá cao trong những bộ ảnh thời trang.

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật gương mặt ngọt ngào của nàng hậu. Mái tóc buông tự nhiên, kết hợp phần mái thưa mềm mại, tạo dựng hình ảnh một Tiểu Vy vừa trưởng thành, vừa giữ lại nét thơ ngây.

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 6.

Biểu cảm nhẹ nhưng cuốn hút của cô giúp bộ ảnh trở nên trọn vẹn, thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Trần Tiểu Vy hóa ' cô bé mùa đông ' gây sốt trong làng thời trang việt nam - Ảnh 7.

Khán giả nhận xét rằng sức hút của Tiểu Vy nằm ở sự cân bằng giữa vẻ đẹp hiện đại và sự dịu dàng rất Á Đông. Cô không cần phụ kiện cầu kỳ hay trang phục rực rỡ, chỉ với một chiếc váy đen tối giản, nàng hậu vẫn đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng".

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trần Tiểu Vy gây chú ý với set đồ 'lệch chuẩn' mùa thu

Trần Tiểu Vy gây chú ý với set đồ 'lệch chuẩn' mùa thu

Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy

Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy

Tuổi 25 của Tiểu Vy

Tuổi 25 của Tiểu Vy

Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Tiểu Vy đọ sắc với bikini 'nóng bỏng', nhưng Hồ Ngọc Hà mới là 'cực phẩm'?

Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Tiểu Vy đọ sắc với bikini 'nóng bỏng', nhưng Hồ Ngọc Hà mới là 'cực phẩm'?

Cùng chuyên mục

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Giảm cân - 9 giờ trước

Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Đẹp - 2 ngày trước

Chịu lực nhai mạnh nhất cung hàm, đồng nghĩa với việc răng số 7 có nguy cơ bị sâu, gãy, vỡ hoặc viêm nhiễm cao hơn các răng khác.

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.

'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương về Việt Nam hội ngộ cùng bạn bè

'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương về Việt Nam hội ngộ cùng bạn bè

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh của 'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương. Nhan sắc của chị lại gây chú ý.

Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Thời tiết mùa đông thường khô và lạnh khiến da bong tróc, nứt nẻ. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao?

'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao?

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Văn Mai Hương - Chi Pu mới đây đã hợp tác trong một dự án âm nhạc, ngoài tài năng cặp đôi ca sĩ còn có nhan sắc xinh đẹp.

4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

Đẹp - 4 ngày trước

Trần Tiểu Vy, Jennifer Phạm, Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan chứng minh chuẩn V-line không phải thước đo duy nhất, khi vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa vẫn cuốn hút và giàu sức sống.

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

Chăm sóc da - 5 ngày trước

GĐXH - Tóc Tiên sau 5 năm kết hôn có cuộc sống cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn khoe nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của mình.

Bành Tiểu Nhiễm của 'Phượng Hoàng Đài Thượng' lại khiến khán giả 'u mê lạc lối' với tỷ lệ eo hông đáng kinh ngạc

Bành Tiểu Nhiễm của 'Phượng Hoàng Đài Thượng' lại khiến khán giả 'u mê lạc lối' với tỷ lệ eo hông đáng kinh ngạc

Đẹp - 5 ngày trước

Ngay khi bộ phim 'Phượng Hoàng Đài Thượng' được phát sóng, vóc dáng tuyệt đẹp của Bành Tiểu Nhiễm ngay lập tức trở thành chủ đề 'nóng'.

Xem nhiều

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

Đẹp

GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top