Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại Paris

Dù đang bận rộn với lịch trình tại châu Âu, Lương Thùy Linh vẫn luôn dành sự quan tâm tới quê hương, đặc biệt là Cao Bằng. Trước Tết Trung thu, cô và mẹ đã chuẩn bị sẵn những phần quà ý nghĩa để trao tặng các em nhỏ nơi vùng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, hoạt động trao quà buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Thông qua các chia sẻ, Linh bày tỏ nỗi đau lòng khi theo dõi tin tức bão lũ từ xa, đồng quyên góp tiền khắc phục hậu quả của bão, cầu chúc bình an đến bà con vùng chịu ảnh hưởng.