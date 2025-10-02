Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại Paris
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh tại Paris Fashion Week với cả cây trắng đơn giản mà tinh tế đến từ thương hiệu xa xỉ Balmain.
Balmain Fashion Show luôn là show diễn quy tụ hàng trăm ngôi sao, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giải trí. BST năm nay của nhà mốt Balmain tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng tinh thần sáng tạo, sự xa hoa và tính nghệ thuật đặc trưng – nơi mà từng thiết kế trở thành một tác phẩm.
Lương Thùy Linh đã có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các Tuần lễ thời trang lớn tại Châu Âu. Trước khi đặt chân đến Paris, nàng hậu gốc Cao Bằng đã có mặt tại London Fashion Week, Milan Fashion Week dự show diễn của Fendi và BOSS Fashion Show.
Hành trình liên tiếp góp mặt trong những show diễn thời trang lớn hàng đầu thế giới đã minh chứng cho vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Lương Thùy Linh, đưa hình ảnh nhan sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
