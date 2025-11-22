Mới nhất
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thứ bảy, 10:00 22/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 1.Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có làn da căng bóng, đẹp và trẻ ở tuổi 39. Bí quyết nào để có được làn da khỏe như thế.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 2.

Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền năm nay đã tròn 18 tuổi. Mới đây, trên trang cá nhân của hoa hậu quê Hải Phòng đã đăng tải hình ảnh con gái với dòng chúc giản dị mà nhiều tình cảm.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 3.

Khánh Linh hiện tại đang đi du học ở nước ngoài nên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nhắn gửi con sẽ "tổ chức sinh nhật bù sau".

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 4.

Khi bước sang tuổi 18, con gái Nguyễn Thị Huyền sở hữu sắc vóc của một thiếu nữ xinh đẹp.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 5.

Được biết trước khi đi du học, cách đây ít năm, con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã được mẹ đưa đi Anh nghỉ hè. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2004 đã chia sẻ ảnh con gái cùng nhiều khoảnh khắc đẹp khi ở xứ sở sương mù.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Huyền tiết lộ Khánh Linh được sinh ra tại Anh. Cô bé được 2 bên gia đình nội ngoại chăm sóc chu đáo khi ở nước ngoài. Mẹ đẻ Nguyễn Thị Huyền bình luận: "Công chúa (cách gọi yêu của gia đình Nguyễn Thị Huyền dành cho Khánh Linh) ơi. Con hãy nhìn phía sau con là hành lang của dãy nhà, là thiên đường của 2 bà cháu mình đó con ạ. Bố con đi làm. mẹ con đi học. Bà đã dắt con tập đi trên cái hành lang đó".

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 7.

Được biết, Khánh Linh là kết quả của cuộc hôn nhân đầu giữa Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và chồng cũ là Tống Ngọc Trung, sinh năm 1978. Anh cũng là một người Hải Phòng du học tại Anh. Anh Tống Ngọc Trung lúc đó vừa hoàn tất khóa học thạc sĩ kinh tế. Trước khi sang Anh, anh Tống Ngọc Trung đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng và làm việc ở Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Hải Phòng.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 8.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn ở ẩn, cô tập trung chăm sóc con cái. Cô và chồng có một con gái tên Tống Khánh Linh. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau ngày kết hôn, cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 9.

Sau khi chia tay chồng, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lên Hà Nội sinh sống cùng bố mẹ. Cô không tham gia showbiz mà miệt mài làm nghiên cứu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, hoa hậu gốc Hải Phòng còn tập trung kinh doanh nhà hàng.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 10.

Những năm gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hay khoe hình ảnh con gái trên trang cá nhân.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 11.

Khánh Linh đã bước vào tuổi 18, cô bé đã có chiều cao trên 1m70 và sắp vượt qua mẹ.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 12.

Nhan sắc của con gái Nguyễn Thị Huyền gây chú ý và dự đoán sẽ là hoa hậu tương lai. Tuy nhiên, cô bé lựa chọn con đường học hành và chưa có dấu hiệu lấn sân showbiz.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 13.Con gái tốt nghiệp cấp 3, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền viết gửi con: 'Mẹ không mạnh mẽ thì phải biết làm thế nào?'

GĐXH - Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã có những dòng viết xúc động dành cho mẹ khi tốt nghiệp cấp 3. Nội dung trong thư tay có nhiều đoạn hé mở hành trình nuôi con thầm lặng của Hoa hậu Việt Nam 2004.


Đỗ Quyên
Cùng chuyên mục

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Cô gái Hà thành vừa 20 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Bùi Quỳnh Hoa khiến khán giả không thể rời mắt với 'cú đá váy' đậm chất vedette

Thời trang - 6 ngày trước

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang khi đảm nhận vai trò kết show cho bộ sưu tập 'Kẻ mộng du' của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Nhan sắc khi chơi gameshow truyển hình của Chi Pu

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Chi Pu mang đến hình ảnh đời thường trong gameshow Sao nhập ngũ, khác xa với hình ảnh lộng lẫy khi đi sự kiện.

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà và Đỗ Mỹ Linh là 2 hoa hậu lấy chồng hào môn đều sử dụng giày bệt trong hôn lễ để chiều cao không quá chênh lệch với chồng.

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Mai Davika - cô dâu tháng 11 gây thương nhớ với sắc vóc không chỉ xinh đẹp mà vô cùng sexy. Mới đây, người đẹp làm đám cưới ở tuổi 33 khiến khán giả rất quan tâm.

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồng Diễm tiếp tục tái xuất màn ảnh qua vai Thu trong phim "Lằn ranh". Trên phim, hình ảnh của cô trưởng thành hơn các phim trước nhưng bên ngoài, người đẹp lại "hack tuổi" với gu thời trang cực chất.

Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Bộ sưu tập áo dài "Tím Trong Tim Huế" là lời tri ân Huế của NTK Đức Hùng, kết nối di sản Việt với thế giới qua tà áo dài.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.

Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc cùng với Chi Pu mới đây đã lọt vào top danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Ngoài tài năng diễn xuất, sức ảnh hưởng trong công chúng, cô còn có nhan sắc rất xinh đẹp.

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang - 3 tuần trước

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã công khai ảnh cưới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Ngoài đời, Tiên Nguyễn gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, sành điệu.

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang

Tòa soạn Quảng cáo
Top