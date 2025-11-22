Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền tiết lộ Khánh Linh được sinh ra tại Anh. Cô bé được 2 bên gia đình nội ngoại chăm sóc chu đáo khi ở nước ngoài. Mẹ đẻ Nguyễn Thị Huyền bình luận: "Công chúa (cách gọi yêu của gia đình Nguyễn Thị Huyền dành cho Khánh Linh) ơi. Con hãy nhìn phía sau con là hành lang của dãy nhà, là thiên đường của 2 bà cháu mình đó con ạ. Bố con đi làm. mẹ con đi học. Bà đã dắt con tập đi trên cái hành lang đó".