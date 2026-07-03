Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh, lộ vóc dáng tuổi 40 cuốn hút: Bí quyết là thành phần 'chống già' không thể thiếu trong thực đơn bữa ăn

Tăng Thanh Hà xuất hiện trở lại gây chú ý

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của Tăng Thanh Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn luận nhiều không chỉ là màn tái xuất của "ngọc nữ" màn ảnh Việt, mà còn là diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn gần như không thay đổi theo thời gian.

Xuất hiện tại sự kiện công bố dự án điện ảnh mới, Tăng Thanh Hà lựa chọn trang phục tối giản nhưng tinh tế với tông màu trung tính, phom dáng ôm vừa phải giúp tôn lên thân hình mảnh mai, săn chắc. Mái tóc xoăn nhẹ, lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch vốn đã trở thành "thương hiệu" của nữ diễn viên.

Ở tuổi 40 và là mẹ của ba con, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vòng eo gọn gàng, cánh tay săn chắc cùng thần thái rạng rỡ. Không ít khán giả nhận xét cô gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cách đây hơn một thập kỷ, có chăng thì là sự chín chắn và từng trải hơn.

Điều đáng nói là suốt nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà hiếm khi chia sẻ về những phương pháp giảm cân cấp tốc hay bí quyết làm đẹp cầu kỳ. Trên mạng xã hội cũng như trong các cuộc phỏng vấn, cô nhiều lần nhấn mạnh rằng sức khỏe mới là ưu tiên hàng đầu, còn vóc dáng đẹp chỉ là "thành quả đi kèm" của một lối sống lành mạnh được duy trì bền bỉ.

Tăng Thanh Hà - Ăn uống sạch thay vì ép cân

Nếu theo dõi trang cá nhân của Tăng Thanh Hà, không khó để bắt gặp những bữa ăn được cô tự chuẩn bị với nhiều rau xanh, trái cây, cá, hải sản và thực phẩm tươi.

Nữ diễn viên gần như không cổ xúy cho việc nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, cô hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường và các món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Bên cạnh đó, cô cũng dành nhiều thời gian vào bếp. Việc tự nấu ăn không chỉ giúp kiểm soát lượng dầu, muối, đường trong mỗi bữa ăn mà còn tạo điều kiện để cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Bữa ăn của Tăng Thanh Hà luôn có các loại rau quả tăng cường các chất chống viêm, chống oxy hóa cho cơ thể, nhờ đó làm chậm tốc độ lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng đây là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát cân nặng lâu dài. Khi khẩu phần ăn giàu chất xơ, protein chất lượng cao và chất béo tốt, cơ thể sẽ duy trì cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn quá mức.

Thành phần 'chống già' không thể thiếu trong thực đơn của Tăng Thanh Hà

Thực đơn luôn có bơ

Trên trang cá nhân của mình, Hà Tăng thường xuyên chia sẻ các thực đơn ăn uống lành mạnh, giữ dáng khoa học. Trong đó, các thực đơn có chứa quả bơ luôn được "bà mẹ 2 con" bày trí đẹp mắt, khiến nhiều chị em chia sẻ "ầm ầm".



Quả bơ không chỉ tốt cho vóc dáng mà còn rất giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giữ ẩm và duy trì độ mềm mại cho da. Bơ chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn thường ăn quả bơ kèm món bánh mì nướng mỗi sáng hoặc thêm vào sinh tố xanh.

Bơ cũng là loại quả được những chị em ưa làm đẹp yêu thích vì chúng rất tốt cho làn da và vóc dáng. Hơn nữa, bơ là một loại quả dễ kiếm ở Việt Nam, nhờ có thời tiết khí hậu nhiệt đới mà cây bơ được trồng ở nước ta sinh trưởng rất tốt, đem lại hương vị thơm ngon, béo ngậy.

Ăn bơ đã nhiều, nhưng đảm bảo bạn chưa chắc đã biết cách ăn khoa học như Hà Tăng. Để ý mới thấy, cô thường tuân thủ 2 nguyên tắc ăn bơ vô cùng đặc biệt:

1. Hà Tăng thường ăn bơ vào bữa sáng: Khoa học chứng minh rằng buổi sáng là thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn bơ vì sẽ không lo lượng calo trong bơ tích tụ nhiều thành mỡ thừa, hơn nữa lúc này cơ thể trong trạng thái khỏe khoắn nhất, có thể hấp thụ lượng dưỡng chất tối đa.

2. Hà Tăng thường ăn bơ nguyên miếng, ít khi trộn cùng sữa: Bơ luôn thuộc top đầu trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới. Trong một quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Cách ăn bơ tốt nhất đó là giữ nguyên hương vị của chúng, không nên trộn thêm cùng đường sữa vì bơ vốn dĩ đã nhiều calo, khi ăn kèm bơ sữa sẽ khiến cơ thể dư thừa chất, dễ gây tăng cân.

Tăng Thanh Hà thường xuyên ăn bơ vào bữa sáng.

Thực đơn của Tăng Thanh Hà không thể thiếu rau xanh lá

Rau xanh là thành phần hiếm khi thiếu trong bữa ăn của Tăng Thanh Hà. Cô thường khéo léo kết hợp các loại rau như kale, spinach, arugula, măng tây... làm salad, sinh tố tốt cho cả vóc dáng lẫn làn da. Nhóm rau này rất giàu các chất chống viêm, ngăn ngừa bệnh tật, đồng thời chứa hàm lượng lý tưởng magie, folate và giàu chất xơ có lợi cho tiêu hóa.

Món salad đầy đủ các nhóm dinh dưỡng của Tăng Thanh Hà gồm các nguyên liệu: cá ngừ, quả bơ, rau arugula, hạt thông rang, dầu olive và giấm balsamic.

Luôn bổ sung lycopene



Theo Woman, sự hao hụt collagen chủ yếu do tổn thương oxy hóa và tạo ra các gốc tự do. Lycopene hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp duy trì tính toàn vẹn cấu trúc và chức năng của collagen. Lycopene có thể ức chế hoạt động của các enzyme phân hủy collagen, từ đó làm chậm tốc độ phân hủy collagen. Nó cũng có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và tăng hàm lượng collagen trong mô da. Lycopene thường có nhiều trong các loại củ quả có màu đỏ sẫm như ớt chuông, lựu, gấc, cà chua, đu đủ...

Cà chua bi là thành phần quen thuộc trong các món salad nhà Tăng Thanh Hà.

Đặc biệt, trong đu đủ là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất... có lợi cho sự đàn hồi của da, giúp giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, quả đu đủ còn cung cấp nhiều loại vitamin như A, K, E, canxi, kali, phốt pho... rất tốt cho sức khỏe và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen.



Đặc biệt, đu đủ còn chứa loại enzyme gọi là papain, giúp chị em chống lại tác hại của các gốc tự do và trì hoãn lão hóa.

Hà Tăng thích ăn chuối vào bữa sáng

Món chuối thường xuyên xuất hiện trong bữa sáng của nàng "ngọc nữ" không chỉ đơn thuần là tạo ra một bữa ăn ngon miệng, nó còn là một loại trái cây đa năng, mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe chẳng hạn như cung cấp năng lượng, giảm đầy hơi, bảo vệ tim, ngăn ngừa sỏi thận, giảm chứng khó tiêu…

Đặc biệt, chuối là loại quả chứa nhiều vitamin C và B6, giúp làn da phụ nữ được mịn màng hơn do được thúc đẩy sản xuất collagen. Đồng thời, các chất chống oxy hóa có sẵn trong chúng cũng có tác dụng đàn hồi và bám dính của da.

Tăng Thanh Hà không quên bổ sung lưu huỳnh

Lưu huỳnh giúp hình thành cấu trúc liên kết ngang của collagen, giúp collagen khỏe hơn và bền hơn. Khi việc cung cấp axit amin lưu huỳnh không đủ, cấu trúc collagen có thể bị hư hỏng và dễ bị mất đi, thoái hóa. Một số thực phẩm giàu lưu huỳnh bao gồm trứng, cá, thịt, hành, tỏi, bông cải xanh và đậu. Bằng cách tiêu thụ những thực phẩm này, bạn sẽ tăng lượng lưu huỳnh hấp thụ, giúp làm chậm quá trình hao hụt collagen.

Người đẹp cũng thường thêm lựu đỏ vào món cháo yến mạch ăn sáng.

Đặc biệt, Tăng Thanh Hà hay chọn lựa 2 loại trái cây là lựu và việt quất để bổ sung hằng ngày. Bởi, việt quất và lựu ở mùa này có giá cả rất phải chăng, ngoài ra còn mang sự tươi mát, ngọt lịm đặc trưng cũng như vô cùng kích thích vị giác.

Tăng Thanh Hà ưa chuộng sử dụng việt quất và lựu hàng ngày.

Bên cạnh việc có thể ăn trực tiếp, người đẹp Hà Tăng còn thường dùng việt quất để kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác như yến mạch, bơ hạnh nhân, sữa hạnh nhân và rau cải xoăn để từ đó cho ra công thức sinh tố giàu dưỡng chất, giúp bổ sung vitamin A, vitamin C, vitamin E cũng như hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa.



Với thành phần giàu vitamin C, vitamin A và anthocyanin - một hoạt chất chống oxy hóa, việt quất có khả năng ngăn chặn sự phân hủy collagen và kích thích việc sản sinh collagen tổng thể, đồng thời cũng hỗ trợ bảo vệ da khỏi sự xâm hại từ ánh nắng môi trường cũng như kiểm soát phản ứng gây viêm da.



Bên cạnh đó, vì việt quất mang vị ngọt tự nhiên, rất giàu vitamin C, chất xơ cũng như chứa ít carbohydrate, glycemic trong thành phần, loại trái cây này sẽ ngăn chặn các dấu hiệu tổn thương da như mụn trứng cá, thâm sạm,... từ đó cũng đem đến cho bạn một làn da thật mạnh khỏe và tươi trẻ.

Bữa sáng đẹp mắt với việt quất của Tăng Thanh Hà.

Đồng thời, loại quả này không chứa cholesterol, lại còn giàu các chất có lợi cho tim mạch như kali, vitamin C và vitamin B6… Chất xơ trong quả việt quất còn giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu từ trường Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy phụ nữ ăn 3 phần việt quất mỗi ngày sẽ làm giảm 32% nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.