Phương Oanh gây bất ngờ, xuất hiện trở lại khoe hũ sấu ngâm mắm ớt đẹp mê, hội chị em lập tức mách bí quyết để món ăn ngon hơn

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ thành quả đầu tay với món sấu ngâm mắm ớt – một thức quà dân dã gắn liền với mùa hè miền Bắc. Ngay lập tức, những hũ sấu vàng óng, điểm xuyết sắc đỏ của ớt đã thu hút sự chú ý của đông đảo chị em yêu nấu ăn.

Thành quả đầu tay khiến dân mạng “chảy nước miếng”

Trên trang cá nhân, Phương Oanh hào hứng khoe những hũ sấu ngâm mắm ớt do chính tay mình chuẩn bị. Những quả sấu căng tròn được xếp ngay ngắn trong lớp nước mắm vàng sánh, xen lẫn những lát ớt đỏ tươi tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt.

Nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ rằng đây là món ăn tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi khá nhiều công đoạn tỉ mỉ: “Của 1 đồng công 1000 nén. Đúng là đơn giản nhưng lại lích kích và mất thời gian. Được cái thành quả cũng đáng để chảy nước miếng”.

Lần đầu thử sức với món ăn quen thuộc của mùa sấu, Phương Oanh cũng thừa nhận bản thân chưa biết thành phẩm sau khi ngâm có đạt độ ngon như mong muốn hay không. Tuy nhiên, chỉ riêng phần nước mắm pha sẵn cũng đã khiến cô vô cùng hài lòng.

“Pha xong nếm thử đã thấy ngon rồi. Chắc để chấm thịt luộc hay rau muống luộc cũng đủ hấp dẫn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hình ảnh người đẹp tranh thủ thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy hai con nhỏ nhưng vẫn dành tâm huyết cho từng món ăn khiến nhiều người không khỏi thích thú. Bởi với những người từng làm sấu ngâm mắm, ai cũng hiểu rằng từ khâu cạo vỏ, rửa sạch, phơi ráo cho đến pha nước mắm đều cần sự kiên nhẫn và cẩn thận.

Hội chị em “cầm tay chỉ việc” ngay dưới phần bình luận

Bên cạnh những lời khen dành cho sự khéo léo của Phương Oanh, phần bình luận nhanh chóng biến thành một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm làm sấu ngâm mắm.

Điều được nhắc đến nhiều nhất chính là việc lựa chọn loại sấu phù hợp.

Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, sấu non đầu mùa mới là nguyên liệu lý tưởng để ngâm mắm. Những quả sấu còn non thường có độ giòn cao, ít xơ và ít chát. Sau khi ngâm, quả sấu vẫn giữ được độ sần sật đặc trưng, ăn rất bắt miệng.

Một tài khoản chia sẻ: “Sấu non ngâm mắm mới ngon chị ạ. Chỉ cần đập dập nhẹ quả sấu rồi ngâm với tỏi, ớt và nước mắm truyền thống là khoảng một tuần sau đã thơm lắm rồi. Giờ cuối mùa, sấu già thường hợp để ngâm đường hơn”.

Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều chị em khác. Bởi thực tế, mỗi giai đoạn của mùa sấu lại phù hợp với một cách chế biến khác nhau.

Sấu đầu mùa thường được dùng để nấu canh, om vịt hoặc ngâm mắm. Trong khi đó, sấu cuối mùa có kích thước lớn hơn, phần thịt dày và vị chua dịu hơn nên thường được chọn để làm sấu ngâm đường, pha nước giải khát hoặc làm ô mai.

Vì sao sấu ngâm mắm lại được nhiều người yêu thích?

Nếu sấu ngâm đường mang vị ngọt dịu, thích hợp để giải nhiệt mùa hè thì sấu ngâm mắm lại hấp dẫn bởi hương vị đậm đà rất riêng.

Những quả sấu giòn được ngâm trong hỗn hợp nước mắm, đường, tỏi và ớt. Sau vài ngày, sấu bắt đầu thấm gia vị, tạo nên sự hòa quyện giữa vị chua thanh, mặn nhẹ, ngọt dịu và cay nồng.

Nhiều người thích dùng sấu ngâm mắm như một món ăn kèm trong bữa cơm gia đình. Chỉ cần vài quả sấu ăn cùng thịt luộc, rau luộc hoặc cá kho cũng đủ khiến bữa cơm thêm hấp dẫn.

Đặc biệt, phần nước mắm ngâm sấu sau khi ngấu còn được xem là “linh hồn” của món ăn. Loại nước chấm này có vị đậm đà, thơm mùi tỏi ớt và vị chua nhẹ từ sấu nên rất hợp để chấm rau luộc hoặc các món hấp.

Sự khéo léo của một mẹ bỉm yêu bếp núc

Dù còn phải chờ thời gian để kiểm chứng hương vị thành phẩm, nhưng những hũ sấu ngâm đầu tay của Phương Oanh đã nhận được không ít lời khen từ cộng đồng mạng.

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là thành quả đẹp mắt mà còn là sự chỉn chu và tinh thần học hỏi của nữ diễn viên. Bởi trong căn bếp gia đình, không phải ai cũng thành công ngay từ lần đầu tiên. Quan trọng hơn cả là niềm vui được tự tay chuẩn bị những món ăn dành cho người thân.

Và biết đâu, sau lần thử sức này, mùa sấu năm tới Phương Oanh sẽ lại khiến dân mạng xuýt xoa với những hũ sấu ngâm mắm giòn tan, đậm vị và “chuẩn bài” hơn nữa.