Loại hoa nhiều người hái bỏ lại là ‘đặc sản’ ngày hè, vừa giòn ngọt vừa dễ chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH – Loại hoa dân dã này có nhiều vào trong ngày hè. Với vị ngọt thanh, giòn nhẹ, chúng có thể chế biến được nhiều món ngon giàu dưỡng chất trong mâm cơm gia đình ngày hè.
Hoa bí ngô có giá trị dinh dưỡng gì?
Từng bị xem là phần phụ của cây bí, hoa bí ngô nay lại trở thành nguyên liệu được nhiều người tìm mua mỗi dịp hè. Vị ngọt thanh, độ giòn nhẹ cùng khả năng kết hợp với nhiều loại thực phẩm giúp hoa bí xuất hiện ngày càng nhiều trong bữa cơm gia đình. Thứ hoa dân dã này có thể chế biến thành nhiều món ăn mát lành, rất hợp trong những ngày hè.
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, hoa bí ngô trong Đông Y có tính mát, thường được sử dụng trong các món ăn giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng.
Ở góc độ dinh dưỡng, hoa bí chứa nhiều vitamin, beta-caroten, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Đây đều là những thành phần có lợi trong một chế độ ăn cân bằng, góp phần bổ sung vi chất cho cơ thể và hỗ trợ duy trì sức khỏe.
Chị Vũ Thị Thu, chủ một vườn trồng bí ngô cho biết, những năm gần đây, hoa bí cũng trở thành một loại rau theo mùa được nhiều người ưa chuộng. Hoa đực là loại thường được thu hoạch để làm thực phẩm, trong khi hoa cái được giữ lại để phát triển thành quả. Khi chọn mua, nên ưu tiên những bông còn tươi, cánh hoa vàng sáng, cuống non, không bị dập nát hoặc héo úa.
Trước khi chế biến, nên bỏ phần nhụy ở giữa vì đây là phần có thể tạo vị hơi đắng. Đồng thời tước bỏ lớp xơ ở cuống để khi ăn mềm hơn. Sau đó rửa sạch, để ráo rồi chế biến.
Theo chị Thơm, hoa bí chín rất nhanh nên chỉ cần nấu vừa tới để giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên. "Hoa bí không khó chế biến nhưng lại có thể tạo nên nhiều món ăn thanh mát, hợp với thời tiết mùa hè. Điều quan trọng là không nên nấu quá lâu vì hoa sẽ bị mềm, giảm độ giòn và ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng", chị Thu chia sẻ.
Video: Loại hoa nhiều người hái bỏ lại là 'đặc sản' ngày hè, vừa giòn ngọt vừa dễ chế biến làm được nhiều món ngon (Hà My)
Một vài món ngon dễ chế biến từ hoa bí
Hoa bí xào tỏi
Để giữ được hương vị tốt nhất của hoa bí thì món luộc, hấp là lựa chọn tối ưu. Ngoài ra, món hoa bí xào tỏi cũng dễ chế biến và thơm ngon, giàu dưỡng chất.
Cách làm đơn giản, chỉ cần phi thơm tỏi rồi cho hoa bí vào đảo nhanh trên lửa lớn, nêm chút gia vị rồi tắt bếp khi hoa vừa chín tới để giữ độ giòn và màu sắc đẹp.
Canh cua nấu hoa bí
Canh cua đồng nấu với hoa bí là món ăn quen thuộc trong những ngày nắng nóng. Nước cua ngọt hòa cùng vị ngọt thanh của hoa bí tạo nên món canh dễ ăn. Món canh này ăn cùng với cà sẽ rất đưa cơm.
Hoa bí nhồi thịt hấp
Hoa bí nhồi hấp thịt chế biến cũng nhanh mà còn đổi vị cho mâm cơm gia đình. Sau khi hoa bí sơ chế sẽ được nhồi với phần nhân. Nhân được làm từ thịt xay với mộc nhĩ, hành. Sau khi nhồi thịt hết, đem hoa bí hấp khoảng 10 phút. Khi chín, phần hoa bí mềm ngọt ôm phần nhân thịt đậm đà vừa đẹp mắt vừa ăn lạ miệng.
Hoa bí nhồi thịt chiên giòn
Một món ngon lạ miệng từ hoa bí có thể làm là hoa bí nhồi thịt tẩm bột chiên giòn. Sau khi nhồi thịt vào hoa bí, nhúng qua lớp bột chiên rồi chiên vàng. Cắn một miếng sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn bên ngoài kết hợp với phần nhân mềm, vị ngọt của hoa tạo món ăn hấp dẫn.
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