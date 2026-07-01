7 mâm cơm gia đình hóa giải lời nguyền "hôm nay ăn gì?"
GĐXH - Nhiều người vẫn đùa rằng việc vào bếp chưa bao giờ là thử thách lớn nhất đối với các bà nội trợ. Điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Chị Bùi Hằng mới đây đã khiến nhiều chị em trong cộng đồng Yêu bếp bật cười vì chia sẻ rất thật lòng: áp lực lớn nhất của chị không phải là nấu nướng, mà là nghĩ xem tối nay nên nấu món gì cho cả nhà.
Trong khi mạng xã hội ngập tràn những mâm cơm "50 nghìn đồng đủ cả gia đình", những thực đơn vừa đẹp mắt vừa tiết kiệm khiến nhiều người trầm trồ, chị lại hài hước thừa nhận rằng đến giờ mình vẫn chưa nấu được mâm cơm nào như thế.
"Thôi thì cứ theo trường phái thực tế, vừa túi tiền, đủ chất dinh dưỡng và cả nhà ăn ngon miệng là được", chị chia sẻ.
Khác với những hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng trên mạng xã hội, những mâm cơm của gia đình chị mang đúng tinh thần của một căn bếp đời thường.
Có hôm đi làm về muộn, có hôm vừa nấu vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, có hôm nhìn căn bếp bừa bộn sau khi nấu xong cũng thấy hơi... tụt cảm xúc. Nhưng rồi mọi sự mệt mỏi dường như tan biến khi nhìn thấy chồng con ngồi vào bàn ăn. Không phải những lời khen hoa mỹ, chỉ đơn giản là cảnh cả nhà ăn hết sạch thức ăn, hay câu nói quen thuộc của các con: "Mai mẹ nấu món này nữa nhé!" cũng đủ khiến người phụ nữ có thêm động lực để tiếp tục nghĩ thực đơn cho ngày hôm sau.
Đó cũng là cảm xúc mà rất nhiều người nội trợ thấu hiểu.
Có thể ngày nào cũng phải đau đầu với câu hỏi "hôm nay ăn gì", có thể nhiều lúc bí ý tưởng đến mức đứng giữa chợ mà chẳng biết mua gì.
Nhưng cũng chính từ những băn khoăn rất đời thường ấy mà biết bao bữa cơm gia đình được chuẩn bị bằng sự yêu thương và chăm chút.
Và có lẽ, phần thưởng lớn nhất của người đứng bếp không nằm ở những lời khen trên mạng xã hội hay những mâm cơm đẹp như tạp chí.
Mà là khoảnh khắc nhìn thấy chồng con ăn ngon lành, là câu nói "mai mẹ nấu món này nữa nhé", để rồi hôm sau lại vui vẻ tiếp tục hành trình tìm lời giải cho câu hỏi muôn thuở: "Hôm nay ăn gì?"
Dưới đây là 7 mâm cơm gia đình hóa giải lời nguyền "hôm nay ăn gì?"
Mâm cơm gia đình số 1:
Mâm cơm gia đình số 2:
Mâm cơm gia đình số 3:
Mâm cơm gia đình số 4:
Mâm cơm gia đình số 5:
Mâm cơm gia đình số 6:
Mâm cơm gia đình số 7:
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