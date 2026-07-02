'Phú bà' Ngọc Loan đã làm gì khiến chị em thốt lên: Khéo tay đến mức này thì chịu!

Giữa vô số món ăn đang gây sốt trên mạng xã hội, bánh ram ít bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày gần đây. Từ các food reviewer nước ngoài cho đến những người yêu bếp trong nước, ai cũng muốn thử một lần tự tay làm món bánh đặc sản xứ Huế này. Và khi Ngọc Loan – người đẹp nổi tiếng với niềm đam mê nấu nướng và sự khéo léo trong căn bếp – quyết định bắt trend, thành quả nhận được đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Màn bắt trend khiến dân mạng chỉ biết thốt lên: Quá khéo!

Trên trang cá nhân, Ngọc Loan hào hứng chia sẻ mâm bánh ram ít do chính tay mình thực hiện. Kèm theo đó là dòng trạng thái giản dị: "Dạo này đang hot rần rần món bánh ram ít nên Loan cũng làm thử. Sẵn tiện đổ thêm ít bánh bèo chén ăn chung vì Loan rất thích các loại bánh Huế".

Nghe qua tưởng chỉ là một lần vào bếp ngẫu hứng, nhưng nhìn thành phẩm, nhiều người phải công nhận đây là một "phiên bản nâng cấp" đầy tâm huyết.

Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến công đoạn tạo hình bánh đều được thực hiện vô cùng chỉn chu. Những nguyên liệu quen thuộc như bột nếp, tôm, thịt được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Chỉ riêng phần đế bánh ram cũng đủ cho thấy sự tỉ mỉ của người làm.

Thay vì chỉ vo tròn rồi chiên như cách thông thường, Ngọc Loan còn khéo léo tạo hình hoa văn cho từng chiếc bánh. Khi chiên lên, phần đế vàng ruộm, phồng giòn nhưng vẫn giữ được hình dáng đẹp mắt như những bông hoa nhỏ.

Điểm nhấn khác biệt nằm ở phần bánh ít phía trên. Nếu bánh ram ít truyền thống thường có màu trắng ngà, Ngọc Loan lại biến tấu bằng cách tạo sắc tím nhạt nhẹ nhàng cho lớp vỏ. Màu sắc thanh nhã khiến tổng thể món ăn trở nên nổi bật và hấp dẫn hơn.

Không chỉ dừng lại ở bánh ram ít, người đẹp còn chuẩn bị thêm một mâm bánh bèo chén ăn kèm. Những chiếc chén nhỏ được đổ đều tay, bánh mịn, mặt bánh phẳng đẹp, phía trên phủ lớp tôm chấy đỏ au vô cùng bắt mắt.

Nhiều người để lại bình luận cho rằng đây không còn là một mâm bánh tự làm thông thường mà hoàn toàn có thể xuất hiện trong thực đơn của những nhà hàng chuyên món Huế.

Bánh ram ít – món bánh dân dã đang khiến cả thế giới tò mò

Sức hút của bánh ram ít không phải ngẫu nhiên mà có.

Đây là một trong những món bánh truyền thống nổi tiếng của Huế, được tạo nên từ sự kết hợp độc đáo giữa hai kết cấu hoàn toàn trái ngược.

Phía dưới là bánh ram được làm từ bột nếp rồi chiên vàng trong dầu nóng. Lớp vỏ ngoài giòn tan, thơm phức.

Phía trên là bánh ít trần dẻo mềm với phần nhân gồm tôm đất, thịt ba chỉ và gia vị được nêm nếm vừa vặn.

Khi thưởng thức, người ăn sẽ cảm nhận được sự chuyển đổi thú vị từ lớp vỏ giòn rụm sang phần nếp mềm dẻo, sau đó là vị ngọt của tôm thịt lan tỏa trong khoang miệng. Chính sự đối lập đầy tinh tế ấy đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho món bánh này.

Người Huế còn khéo léo hoàn thiện món ăn bằng lớp mỡ hành thơm ngậy cùng tôm chấy đỏ au rắc lên trên. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến thực khách muốn thưởng thức ngay.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, bánh ram ít hiện còn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội quốc tế. Nhiều video giới thiệu món ăn này đã thu hút hàng triệu lượt xem, đặc biệt tại Mỹ, Canada và Anh.

Nhiều thực khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú trước sự kết hợp giữa độ giòn và độ dẻo trong cùng một món ăn. Có người còn nhận xét rằng đây là một trong những món bánh độc đáo nhất mà họ từng thử.

Đầu năm nay, bánh ram ít cũng được nhiều chuyên trang ẩm thực quốc tế nhắc đến như một đại diện tiêu biểu của nghệ thuật làm bánh truyền thống Việt Nam.

Chén nước mắm nhỏ nhưng quyết định thành công của món bánh

Những người sành ăn thường nói rằng bánh ram ít ngon đến đâu mà thiếu chén nước mắm đúng vị thì cũng chưa trọn vẹn.

Nước mắm ăn kèm bánh ram ít không quá đậm cũng không quá ngọt. Đó là sự cân bằng hài hòa giữa vị mặn, ngọt, chua nhẹ cùng vài lát ớt tươi.

Khi nhúng chiếc bánh vào bát nước mắm, phần nước sẽ thấm dần qua lớp nếp mềm, len vào những khoảng rỗng của đế bánh ram giòn xốp, giúp hương vị trở nên đậm đà và tròn vị hơn.

Đây cũng là chi tiết khiến nhiều food reviewer quốc tế thích thú và thường xuyên nhắc đến khi giới thiệu món bánh Huế.

Bánh bèo chén – người bạn đồng hành không thể thiếu

Việc Ngọc Loan chuẩn bị thêm bánh bèo chén ăn cùng được nhiều người đánh giá là lựa chọn hoàn hảo.

Nếu bánh ram ít mang đến cảm giác đậm đà, giòn dẻo thì bánh bèo chén lại nhẹ nhàng và thanh tao hơn.

Bánh được làm từ bột gạo hấp trong những chiếc chén nhỏ, phía trên phủ tôm chấy, hành phi hoặc tóp mỡ giòn. Khi ăn chỉ cần chan thêm chút nước mắm pha là đã đủ hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa hai loại bánh tạo nên một mâm bánh Huế vừa đa dạng hương vị vừa đẹp mắt. Một bên đậm đà, một bên thanh nhẹ, giúp người ăn cảm nhận rõ nét sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực cố đô.

Khéo tay và yêu bếp – bí quyết tạo nên những mâm bánh đẹp như tranh

Nhìn thành phẩm của Ngọc Loan, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ sự tỉ mỉ và tâm huyết mà cô dành cho căn bếp.

Từ chiếc đế bánh được tạo hình công phu, lớp vỏ bánh tím dịu dàng cho đến những chén bánh bèo nhỏ xinh, tất cả đều cho thấy một người thực sự yêu thích việc nấu nướng và sẵn sàng dành thời gian chăm chút cho từng món ăn.

Trong thời đại mà các trào lưu ẩm thực xuất hiện liên tục rồi nhanh chóng biến mất, có lẽ điều khiến nhiều người yêu mến những mâm bánh của Ngọc Loan không chỉ là sự đẹp mắt, mà còn bởi tình yêu dành cho những món ăn truyền thống Việt Nam.

Và biết đâu, chính những mâm bánh đầy cảm hứng ấy lại khiến nhiều người mạnh dạn vào bếp hơn để tự tay làm nên những món ngon cho gia đình mình.