Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon, lạ miệng cho bữa cơm gia đình

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Loại hoa nhiều người hái bỏ lại là ‘đặc sản’ ngày hè, vừa giòn ngọt vừa dễ chế biến thành nhiều món ngon GĐXH – Loại hoa dân dã này có nhiều vào trong ngày hè. Với vị ngọt thanh, giòn nhẹ, chúng có thể chế biến được nhiều món ngon giàu dưỡng chất trong mâm cơm gia đình ngày hè.

Chân giò đem luộc, hầm hoặc nấu canh… ăn nhiều mãi cũng chán. Để đổi vị cho mâm cơm gia đình những ngày cuối tuần, chị em có thể thử làm món chân giò nhồi thịt lạ miệng, đậm đà, thơm ngon với phần dai dai của da chân giò và mềm của thịt.

Chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), mẹ đảm Thanh Huệ hướng dẫn các bước làm rất chi tiết dưới đây, bảo đảm thành phẩm thu được sẽ khiến cả nhà thích mê.

Nguyên liệu làm món chân giò nhồi thịt:

- Thịt chân giò: 1 cái

- Mộc nhĩ khô 30gr (nấm mèo)

- Nấm hương khô 20gr

- Hành tím 2 củ

- Gia vị: hạt nêm, tiêu xay, rượu trắng.

Các nguyên liệu chuẩn bị sẵn để làm món chân giò nhồi thịt. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt

- Chân giò mua về chà xát với hỗn hợp rượu và nước để khử mùi hôi, ngâm khoảng 5 phút rồi rửa sạch, để ráo. Dùng dao tách phần da và thịt, cắt thịt thành miếng nhỏ. Phần da tiếp tục ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, rửa sạch và để ráo.

- Ướp chân giò với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, bạn dùng tay xoa đều và để khoảng 10 phút cho chân giò thấm gia vị.

- Ngâm nấm mèo và nấm hương trong nước khoảng 30 phút cho nở mềm, rửa sạch, để ráo. Thái nấm mèo thành sợi, nấm hương cắt đôi hoặc cắt ba. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ rồi trộn cùng thịt chân giò đã ướp.

- Sau khi phần nhân đã ướp xong, bạn cho tất cả vào trong chân giò rồi dùng dây may kín lại toàn bộ phần miệng.

Chân giò đã được nhồi, buộc chặt lại đem hấp bằng nồi chiên hơi nước. Ảnh:Thanh Huệ

- Luộc chân giò hoặc dùng nồi chiên hơi nước để hấp chân giò thay vì luộc. Khi hấp chân giò sẽ ngọt giữ được nhiều chất dinh dưỡng.

Chân giò sau khi chín, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 - 8 tiếng trước khi đem cắt

- Sau khi chân giò chín, đợi chân giò nguội hoàn toàn thì vớt ra, đem bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 6 - 8 giờ.

Thành phẩm thu được món chân giò rút xương nhồi thịt sau khi hoàn thành có màu sắc vô cùng bắt mắt.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dai dai của phần da chân giò và độ mềm của thịt hòa quyện lại với nhau tạo nên hương vị cực đậm đà và chuẩn vị.

Mẹ đảm Thanh Huệ bên thành phẩm

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