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Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon, lạ miệng cho bữa cơm gia đình

Chủ nhật, 10:28 05/07/2026 | Ẩm thực 360
Phương Thuận
Phương Thuận
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GĐXH – Làm món chân giò theo cách này khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dai dai của phần da chân giò và độ mềm của thịt hoà quyện vô cùng lạ miệng. Màu sắc của món ăn cũng rất bắt mắt, nhìn thôi cũng muốn ăn.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 1.Loại hoa nhiều người hái bỏ lại là ‘đặc sản’ ngày hè, vừa giòn ngọt vừa dễ chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH – Loại hoa dân dã này có nhiều vào trong ngày hè. Với vị ngọt thanh, giòn nhẹ, chúng có thể chế biến được nhiều món ngon giàu dưỡng chất trong mâm cơm gia đình ngày hè.

Chân giò đem luộc, hầm hoặc nấu canh… ăn nhiều mãi cũng chán. Để đổi vị cho mâm cơm gia đình những ngày cuối tuần, chị em có thể thử làm món chân giò nhồi thịt lạ miệng, đậm đà, thơm ngon với phần dai dai của da chân giò và mềm của thịt.

Chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), mẹ đảm Thanh Huệ hướng dẫn các bước làm rất chi tiết dưới đây, bảo đảm thành phẩm thu được sẽ khiến cả nhà thích mê.

Nguyên liệu làm món chân giò nhồi thịt:

- Thịt chân giò: 1 cái

- Mộc nhĩ khô 30gr (nấm mèo)

- Nấm hương khô 20gr

- Hành tím 2 củ

- Gia vị: hạt nêm, tiêu xay, rượu trắng.

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Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 4.
Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 5.

Các nguyên liệu chuẩn bị sẵn để làm món chân giò nhồi thịt. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt

- Chân giò mua về chà xát với hỗn hợp rượu và nước để khử mùi hôi, ngâm khoảng 5 phút rồi rửa sạch, để ráo. Dùng dao tách phần da và thịt, cắt thịt thành miếng nhỏ. Phần da tiếp tục ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, rửa sạch và để ráo.

- Ướp chân giò với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, bạn dùng tay xoa đều và để khoảng 10 phút cho chân giò thấm gia vị.

- Ngâm nấm mèo và nấm hương trong nước khoảng 30 phút cho nở mềm, rửa sạch, để ráo. Thái nấm mèo thành sợi, nấm hương cắt đôi hoặc cắt ba. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ rồi trộn cùng thịt chân giò đã ướp.

- Sau khi phần nhân đã ướp xong, bạn cho tất cả vào trong chân giò rồi dùng dây may kín lại toàn bộ phần miệng.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 6.

Chân giò đã được nhồi, buộc chặt lại đem hấp bằng nồi chiên hơi nước. Ảnh:Thanh Huệ

- Luộc chân giò hoặc dùng nồi chiên hơi nước để hấp chân giò thay vì luộc. Khi hấp chân giò sẽ ngọt giữ được nhiều chất dinh dưỡng.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 7.

Chân giò sau khi chín, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 - 8 tiếng trước khi đem cắt

- Sau khi chân giò chín, đợi chân giò nguội hoàn toàn thì vớt ra, đem bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 6 - 8 giờ.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 8.

Thành phẩm thu được món chân giò rút xương nhồi thịt sau khi hoàn thành có màu sắc vô cùng bắt mắt.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 9.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dai dai của phần da chân giò và độ mềm của thịt hòa quyện lại với nhau tạo nên hương vị cực đậm đà và chuẩn vị.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 10.

Mẹ đảm Thanh Huệ bên thành phẩm

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 11.5 món canh cua thanh mát, ngọt nước, giải nhiệt ngày hè, ăn đến đâu hết cơm đến đó

GĐXH – Cua đồng là nguyên liệu dân dã nhưng giàu canxi, protein và nhiều khoáng chất. Chỉ cần kết hợp với những loại rau, củ quen thuộc là đã có những bát canh cua thơm ngọt tự nhiên, rất thích hợp cho bữa cơm ngày hè.

Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon , lạ miệng cho bữa cơm gia đình - Ảnh 12.5 loại rau củ mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho người viêm dạ dày

GĐXH - Những loại rau này tăng cường vào thực đơn mùa hè không chỉ hỗ trợ kiểm soát mỡ máu mà còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, đặc biệt có lợi cho người bị viêm dạ dày.

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