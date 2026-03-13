10 năm hôn nhân hạnh phúc của đạo diễn trăm tỷ phim Việt bên vợ là hoa khôi

Đinh Ngọc Diệp cũng trải lòng về sự biết ơn của cô dành cho Victor Vũ. Cô từ một hoa khôi trong cuộc thi nhan sắc địa phương đã được nam đạo diễn trăm tỉ tìm thấy để "nâng cấp" trở thành mỹ nhân màn ảnh rộng. "Cảm ơn người đã tìm thấy em 2008, đưa em lên màn ảnh và đến tận bây giờ vẫn cho em theo làm phim - hành trình tuyệt vời nhất em từng trải nghiệm. Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em 2 thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình", nữ diễn viên chia sẻ.