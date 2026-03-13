Mới nhất
10 năm hôn nhân hạnh phúc của đạo diễn trăm tỷ phim Việt bên vợ là hoa khôi

Thứ sáu, 18:59 13/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Victor Vũ là đạo diễn đình đám trong làng phim Việt với "bom tấn" điện ảnh có doanh thu hơn trăm tỷ đồng. Không chỉ có sự nghiệp thành công, anh còn có hôn nhân hạnh phúc bên vợ là hoa khôi.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 1.Đinh Ngọc Diệp: 'Anh Victor dễ mất bình tĩnh khi các con gặp vấn đề'

Diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp nhận xét ông xã - đạo diễn Victor Vũ - lo lắng cho con nhiều hơn cô, dễ mất bình tĩnh dù các con chỉ gặp chút vấn đề nhỏ.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 2.

Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Đinh Ngọc Diệp đã viết những lời chân thành đến chồng - đạo diễn Victor Vũ. "Khi gặp một người khiến em muốn trở nên tốt đẹp hơn, hiền lành hơn, giỏi giang và đáng yêu hơn, và em đã dành 10 năm nỗ lực làm điều đó! Không phải để chứng minh gì với thế giới, mà chỉ để anh thấy em tiến bộ, mà quan trọng hơn là em có thể phụ giúp mọi việc lớn nhỏ khi anh cần", Đinh Ngọc Diệp viết.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 3.

Đinh Ngọc Diệp cũng trải lòng về sự biết ơn của cô dành cho Victor Vũ. Cô từ một hoa khôi trong cuộc thi nhan sắc địa phương đã được nam đạo diễn trăm tỉ tìm thấy để "nâng cấp" trở thành mỹ nhân màn ảnh rộng. "Cảm ơn người đã tìm thấy em 2008, đưa em lên màn ảnh và đến tận bây giờ vẫn cho em theo làm phim - hành trình tuyệt vời nhất em từng trải nghiệm. Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em 2 thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 4.

Đinh Ngọc Diệp cũng cho biết từ khi ở bên Victor Vũ, cô được là công chúa, được yêu thương, chăm sóc và được chiều chuộng hết lòng.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 5.

Sau một thập kỷ bên Đinh Ngọc Diệp, Victor Vũ - đạo diễn của rất nhiều "bom tấn" trăm tỷ đồng của làng điện ảnh Việt cũng cảm nhận được hạnh phúc từ vợ.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 6.

Đó chính là sự nể phục của vợ dành cho anh. Trong một lần nói chuyện với Gia đình&Xã hội, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ: "Tôi nể phục chồng. Anh là người dạy tôi từ những thứ nhỏ nhất trong khâu sản xuất như cách viết email, giao tiếp trên đoàn phim, sắp xếp giữa các tổ. Phim đầu tiên tôi chính thức giữ vai trò sản xuất là Người bất tử. Đôi khi, chúng tôi chỉ cần nói một, hai câu là đã hiểu ý nhau. Tôi để không gian cho chồng nuôi ý tưởng, sáng tạo. Còn tôi lên kế hoạch, dự trù ngân sách, phân bổ, xây dựng kế hoạch truyền thông. Trước khi quyết định, tôi đều tham khảo ý kiến của anh. Sự tôn trọng là yếu tố giúp chúng tôi làm việc lâu dài, ổn định".

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 7.

Với Victor Vũ, anh trân quý mọi điều từ vợ, đáp lại tình cảm của bạn đời, nam đạo diễn cũng thể hiện sự ân cần yêu thương dành cho cô. Những lúc Đinh Ngọc Diệp yếu đuối nhất, anh luôn ở bên chăm sóc chia sẻ. Vợ đi khám thai cũng đồng hành không thiếu buổi nào dù bận công việc. Hay khi vợ đi quay, Victor Vũ luôn nhắc vợ uống thuốc tăng cường sức khỏe để không đổ bệnh. Tình cảm của họ là từ 2 phía, chân thành yêu thương nhau.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 8.

Chính tình yêu thương đến từ 2 phía nên Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ mới có được tổ ấm hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 9.

Đây cũng là bí quyết cho cặp đôi nghệ sĩ có tổ ấm hạnh phúc trong làng giải trí đầy cám dỗ.

Ảnh: FBNV

Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ: 10 năm hôn nhân 'đúng người' - Ảnh 10.Váy áo cách tân được Đinh Ngọc Diệp tích cực lăng xê

GĐXH - Đinh Ngọc Diệp gây chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ trang phục mang hơi thở truyền thống từ chất liệu tới kiểu dáng: áo yếm, áo dài ngũ thân... kết hợp phụ kiện như hài, guốc thêu.

