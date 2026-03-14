'Mùa chim én bay': Cột mốc mới của Vũ Thắng Lợi

Đây là concert thứ 5 của Vũ Thắng Lợi được thực hiện chỉ trong vòng 7 năm qua. Từ concert đầu tiên khởi đầu cho một tư duy làm nghề chuyên nghiệp "Khát vọng" (2019) đến Con đường âm nhạc (2022), là sự ghi nhận của giới chuyên môn; Hà Nội riêng tôi (2022) là lời tự tình sâu nặng với mảnh đất ngàn năm văn hiến; Quê hương (2023) là sự trở về với những giá trị cốt lõi, bình dị và hiện tại là "Mùa chim én bay", đã tạo nên một cột mốc mới cho dòng nhạc thính phòng cách mạng Việt Nam.

Với Live Concert "Mùa chim én bay" biểu diễn cùng gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO), cùng ê kíp đẳng cấp như nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc âm nhạc với tư duy phối khí hiện đại, sang trọng, giao thoa giữa hào sảng và lãng mạn; Đạo diễn Cao Trung Hiếu - "phù thủy" của những không gian âm nhạc tối giản, tinh tế; Chỉ huy dàn nhạc Sơn Nguyễn (Nguyễn Phúc Sơn) – một tài năng trẻ (sinh năm 1991) của Việt Nam hiện nay, từng học Chỉ huy dàn nhạc tại nhạc viện Mannheim, Đức… Vũ Thắng Lợi đã biến một đêm nhạc cá nhân thành một cuộc "viễn chinh" nghệ thuật đầy kiêu hãnh, khẳng định vị thế của người nghệ sĩ - chiến sĩ trong kỷ nguyên mới.

Sự kết hợp của gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) đã mang đến sự choáng ngợp, bề thế và đẳng cấp cho live concert.

Ngay từ những giây phút mở màn với bản Overture – Mùa xuân gọi (sáng tác Trần Tiến) khán giả đã choáng ngợp bởi sự bề thế của gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO). Dưới sự chỉ huy đầy uyển chuyển của nhạc trưởng trẻ Nguyễn Phú Sơn âm nhạc thính phòng cách mạng đã được nâng tầm lên một đẳng cấp mới.

Sự kết hợp giữa giọng ca "vàng" mẫu mực của Vũ Thắng Lợi và dàn nhạc giao hưởng đã tạo ra những tầng cảm xúc dày dặn. Không gian âm thanh tiêu chuẩn quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm giúp từng tiếng kèn đồng hào sảng hay những lớp dây mềm mại chạm đến tận cùng giác quan của người nghe.

Đêm nhạc được dẫn dắt tinh tế bởi MC Phí Linh, đưa khán giả đi qua một hải trình cảm xúc với 21 tác phẩm âm nhạc, được chia làm 3 phần:

Phần I - Ký ức Biên thùy & Mùa xuân đầu tiên: Khán giả như lặng đi khi xem video Vũ Thắng Lợi trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Quang, để rồi vỡ òa với Hoa sim biên giới – ca khúc được nhạc sĩ Minh Quang dù viết về đề tài người lính trong giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, nhưng ở bài hát vẫn toát lên sự lạc quan và tình yêu đôi lứa.

Màu tím hoa sim trong bài hát còn đại diện cho niềm hy vọng lớn lao của những người lính trẻ đang hiến dâng tuổi xuân để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Chất lính trong giọng hát của Vũ Thắng Lợi hiện lên vừa gai góc, vừa lãng mạn trong những ca khúc Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (Trần Hoàn), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Làng quan họ quê tôi (Nguyễn Trọng Tạo), Một mùa xuân nho nhỏ(Trần Hoàn), Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân).

Phần II - Ký ức mùa xuân & Tình mẹ: Những khoảnh khắc sâu lắng nhất hội tụ ở đây. Tiếng hát Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) hay Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn), Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp), Bài ca thống nhất (Võ Văn Di) tựa như lời tự sự chân thành, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn Việt và sự thủy chung của hậu phương.

Màn tam ca cùng hai đồng đội Trịnh Phương và Viết Danh trong tác phẩm "Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng" được nhạc sĩ Hoàng Vân viết năm 1968.

Phần III - Hà Nội & Khát vọng hòa bình: Một Hà Nội hào hoa hiện lên qua Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Mưa xuân (Võ Đông Điền), Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường), Mùa xuân bên cửa sổ(Xuân Hồng), Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn), Xuân chiến khu (Xuân Hồng) và kết thúc bằng sự lạc quan vĩnh cửu của người lính qua liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng) – Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu).

Vũ Thắng Lợi và khách mời Phạm Thu Hà, Hồng Duyên.

Sự góp mặt của "họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà mang lại nét sang trọng trong ca khúc nổi tiếng Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Trong khi Hồng Duyên mang đến sự ngọt ngào dân gian với Mùa chim én bay – ca khúc chủ đề của Live concert. Đặc biệt, màn tam ca cùng hai đồng đội Trịnh Phương và Viết Danh đã tái hiện nguyên vẹn hào khí của những người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc trong tác phẩm Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng được nhạc sĩ Hoàng Vân viết năm 1968.

Điểm nhấn bất ngờ nhất chính là màn kết hợp giữa Vũ Thắng Lợi và Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy.

Điểm nhấn bất ngờ nhất chính là màn kết hợp giữa Vũ Thắng Lợi và học trò của mình - Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy. Sự mộc mạc, trẻ trung của Gen Z hòa quyện cùng sự chuẩn mực của bậc đàn anh trong ca khúc Mưa xuân đã chứng minh rằng: Âm nhạc cách mạng vẫn chảy trôi bền bỉ và luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng giới trẻ.

Cuộc đối thoại âm nhạc giữa Vũ Thắng Lợi và Hà An Huy trở thành một điểm nhấn ấn tượng, giúp thế hệ khán giả trẻ tiếp cận gần hơn với những ca khúc về quê hương đất nước.

Ở phần biểu diễn của khách mời, Hà An Huy hát Một nét ca trù ngày xuân – thể hiện sự giao thoa thế hệ và nỗ lực làm mới dòng nhạc chính thống. Khác với cách thể hiện mang tính học thuật của các thế hệ trước, Hà An Huy hát ca khúc bằng sự tươi mới, nhẹ nhàng qua bản phối mới của nhạc sĩ Hồng Kiên, sự kết hợp với những nhạc cụ hiện đại của dàn nhạc tạo nên một không gian âm thanh vừa bề thế vừa đậm chất ca trù Việt Nam.

Sân khấu của đạo diễn Cao Trung Hiếu tối giản nhưng vô cùng tinh tế, song cũng đậm chất lính với những chiếc ba lô của người lính giăng mắc trên sân khấu. Không lạm dụng màn hình LED, anh dùng nghệ thuật ánh sáng để tôn vinh tối đa con người và âm nhạc.

Trong khi đó, Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên đã thực hiện một cuộc "cách tân" ngoạn mục. Những bản phối mới cho toàn bộ các tác phẩm âm nhạc của Live concert "Mùa chim én bay" vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa mang hơi thở Symphony hiện đại, sang trọng.

Live Concert "Mùa chim én bay" khép lại với liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân – Cuộc đời vẫn đẹp sao của chủ nhân – NSƯT Vũ Thắng Lợi vang lên cùng các ca sĩ khách mời Trịnh Phương, Viết Danh, Phạm Thu Hà, Hồng Duyên, Hà An Huy trong tiếng vỗ tay không ngớt và những giọt nước mắt xúc động của cả những cựu chiến binh lẫn khán giả trẻ. Với Vũ Thắng Lợi, đây là một lần "vượt ngưỡng" thành công.

Với "Mùa chim én bay", Vũ Thắng Lợi đã chứng minh rằng, người lính hôm nay không chỉ hát bằng trái tim nhiệt huyết mà còn bằng tư duy chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao nhất. Đúng như anh chia sẻ: "Khi bài hát cuối cùng vang lên, tôi biết rằng chim én đã thực sự mang mùa xuân về". Đêm nhạc chính là một cột mốc mới, bồi đắp thêm những giá trị nghệ thuật đẹp đẽ cho dòng nhạc thính phòng cách mạng Việt Nam.