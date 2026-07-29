Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu

Thứ tư, 19:00 29/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Bé Lucas, con trai của siêu mẫu Hà Anh, khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng những cử chỉ và lời nói vô cùng dễ thương.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 1.Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của gia đình siêu mẫu Hà Anh ở Maldives

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con tận hưởng những phút giây thư giãn tại Maldives.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ rằng, con trai Luca rất thích chuyến du lịch hè vì có nhiều thời gian bên bố mẹ, chị gái và cả bảo mẫu thay vì phải đi học như thường ngày.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 2.

Theo cô, dù cả gia đình cùng nhau di chuyển khá vất vả nhưng đó là những vất vả đầy hạnh phúc khi mọi người luôn đồng hành bên nhau, từ việc qua lại ở các sân bay, chăm sóc từng bữa ăn cho con đến những buổi sáng sớm cùng Luca ra biển nhặt đá, đi bơi và khám phá thiên nhiên.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 3.

Hà Anh cho biết, Luca vừa tròn 2 tuổi nhưng đã biết nói nhiều câu ngắn đáng yêu, luôn quấn quýt với bố mẹ và chị gái. 

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 4.

Cậu bé cũng hiểu lời người lớn, biết làm theo những hướng dẫn đơn giản như cười chụp ảnh, giơ tay, xoay người, tránh chỗ nước sâu, thậm chí còn có thể giúp mẹ vứt rác, đóng cửa hay tìm điều khiển tivi.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 5.

Nữ siêu mẫu bày tỏ tình yêu dành cho con trai và cho rằng từ khi có Luca, cô như được trẻ lại, được nhìn cuộc sống bằng ánh mắt đầy háo hức và nhiều sắc màu. 

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 6.

Cô kể, trong lần cùng con đi ngắm cá heo và hoàng hôn trên biển, Luca bị say sóng và nôn nhiều lần. Khi con sợ hãi bật khóc, cô đã ôm con vào lòng, động viên rằng chỉ cần luyện tập dần thì sẽ quen và mong con đừng sợ.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 7.

Hà Anh cũng chia sẻ trách nhiệm lớn nhất của vợ chồng cô là giúp con lớn lên khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ, tự tin và vô tư. 

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 8.

Theo cô, mùa hè là khoảng thời gian Luca được gần gũi bố nhiều hơn vì bố thường cùng con chơi những trò vận động mạnh, còn cô lại thích đưa con bơi lội, hái hoa, ngắm chim và khám phá thiên nhiên. Nữ siêu mẫu tin rằng bố mẹ sẽ luôn là điểm tựa, vòng tay chở che để Luca yên tâm trưởng thành trong tình yêu thương của gia đình, ông bà và các anh chị em.

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng làm việc trong ngành thời trang quốc tế tại Anh trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Hà Anh nổi tiếng với phong cách chuyên nghiệp, cá tính mạnh mẽ và từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên trong nhiều chương trình người mẫu. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thường chia sẻ quan điểm về thời trang, phụ nữ và lối sống hiện đại.

Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu - Ảnh 10.10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh

GĐXH - Tròn một thập kỷ bên chồng Tây, siêu mẫu Hà Anh đã có cuộc sống viên mãn và bình yên.

 

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