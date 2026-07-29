Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêu

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng làm việc trong ngành thời trang quốc tế tại Anh trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Hà Anh nổi tiếng với phong cách chuyên nghiệp, cá tính mạnh mẽ và từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên trong nhiều chương trình người mẫu. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thường chia sẻ quan điểm về thời trang, phụ nữ và lối sống hiện đại.