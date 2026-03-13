Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

Thứ sáu, 14:00 13/03/2026 | Sống khỏe
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi ăn cá biển mà xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tê bì, đau buốt, buồn nôn, yếu cơ hoặc chóng mặt... người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

10 du khách nhập viện sau khi ăn cá chình

Một nhóm 10 người đi du lịch tại bờ biển Nam Bộ đã phải nhập viện sau bữa tối ngày 7/3 có món cá chình. Các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xác định các bệnh nhân bị ngộ độc ciguatera, một dạng ngộ độc thực phẩm do ăn cá chứa độc tố ciguatoxin.

Theo chia sẻ của nhóm du khách, trong bữa tối tại một nhà hàng địa phương, mọi người đã ăn các món hải sản gồm cá chình, tôm tít và sò. Chỉ sau một thời gian ngắn sau bữa ăn, từ vài phút đến khoảng 3 giờ, nhiều người trong nhóm bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Các triệu chứng ban đầu gồm đau rát họng, miệng, tê bì môi và lưỡi. Sau đó, các biểu hiện lan ra toàn thân như đau nhức cơ, mỏi khớp tay chân, yếu cơ, chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn, nôn, đau bụng và đi ngoài phân lỏng. Một số người còn cảm thấy tức ngực, mệt nhiều và có cảm giác đau buốt khi chạm vào nước lạnh. Thậm chí, người ăn ít nhất trong nhóm, chỉ khoảng hai miếng cá, cũng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Nhận thấy tình trạng bất thường, các bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại địa phương. Sau đó, 6 người trong đoàn được chuyển tới Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 8/3 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau khi thăm khám và khai thác yếu tố dịch tễ, các bác sĩ xác định đây là một chùm ca ngộ độc ciguatera do ăn cá chình chứa độc tố ciguatoxin.

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo có dấu hiệu này cần cảnh giác - Ảnh 1.

Độc tố ciguatoxin nguy hiểm, không bị phá hủy khi nấu chín

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngộ độc ciguatera là loại ngộ độc cá biển thường gặp nhất, thậm chí còn phổ biến hơn ngộ độc cá nóc. Tuy nhiên trên thực tế, cả người dân lẫn nhiều nhân viên y tế vẫn chưa chú ý đúng mức đến loại ngộ độc này.

Độc tố ciguatoxin bắt nguồn từ một loại vi tảo có tên Gambierdiscus toxicus sống trong môi trường biển. Các loài cá nhỏ ăn tảo chứa độc tố, sau đó cá lớn ăn cá nhỏ và độc tố sẽ tích lũy dần trong cơ thể các loài cá săn mồi sống tại rạn san hô.

Nhiều loài cá biển có thể chứa độc tố này, trong đó có các loài cá thường được sử dụng làm thực phẩm như cá nhồng, cá hồng, cá cam, cá mú, cá vược, cá mó, cá mập và cá chình.

Điều đáng lo ngại là độc tố ciguatoxin hoàn toàn không màu, không mùi và không có vị. Ngay cả khi cá đã nhiễm độc, hình thức bên ngoài vẫn bình thường nên rất khó nhận biết. Đặc biệt, độc tố này không bị phá hủy bởi các phương pháp chế biến thông thường như nấu chín, đông lạnh, ướp muối hay phơi khô.

Triệu chứng thần kinh có thể kéo dài nhiều tháng

Theo các chuyên gia, ngộ độc ciguatera có thể gây ra nhiều nhóm triệu chứng khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các rối loạn tiêu hóa, thần kinh và tim mạch.

Người bệnh có thể xuất hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, kèm theo các biểu hiện thần kinh như tê bì tay chân, đau mỏi cơ, cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc với nước lạnh hoặc cảm giác ngứa giống dị ứng dù da vẫn bình thường. Một triệu chứng khá đặc trưng của ngộ độc ciguatera là rối loạn cảm giác nóng – lạnh, khiến người bệnh cảm thấy đau buốt hoặc bỏng rát khi chạm vào nước lạnh.

Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp, nhịp tim chậm, yếu cơ hoặc liệt cơ. Nếu liệt cơ hô hấp xảy ra, người bệnh có thể rơi vào suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đáng chú ý, ở một số bệnh nhân, các triệu chứng thần kinh có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, gây khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với ciguatoxin. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào điều trị triệu chứng, ổn định hô hấp, nhịp tim và huyết áp, đồng thời theo dõi các biến chứng.

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo có dấu hiệu này cần cảnh giác - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cách phòng tránh ngộ độc ciguatera

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất để tránh ngộ độc ciguatera. Người dân nên thận trọng khi ăn các loài cá biển sống tự nhiên tại vùng rạn san hô và chỉ nên ăn với số lượng vừa phải.

Ngoài ra, cần tránh ăn nội tạng cá vì đây là nơi tích lũy nhiều độc tố nhất. Nếu muốn sử dụng các loại cá có nguy cơ, người dân có thể lựa chọn cá nuôi thay vì cá đánh bắt tự nhiên, bởi thức ăn của cá nuôi được kiểm soát nên ít nguy cơ nhiễm độc tố từ tảo biển.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn cá biển như tê bì, đau buốt khi tiếp xúc với nước lạnh, buồn nôn, yếu cơ hoặc chóng mặt, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Hiện 6 bệnh nhân ngộ độc cá chình đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo có dấu hiệu này cần cảnh giác - Ảnh 3.Loại cá dễ 'nuôi lớn' tế bào ung thư: Ngon miệng, đưa cơm nhưng người Việt không nên ăn nhiều

GĐXH - Cá ướp muối tuy là món ngon, “gây nghiện” với nhiều người, nhưng lại tiềm ẩn nuôi lớn tế bào ung thư, mang lại nhiều rủi ro sức khỏe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Cùng chuyên mục

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Suy thận là bệnh lý nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng cho tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể được phòng ngừa được.

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Sống khỏe - 19 giờ trước

Nước chanh là một thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc của nhiều người với mong muốn giảm cân, làm sáng da hoặc thanh lọc cơ thể.

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

Sống khỏe - 22 giờ trước

Mỡ máu cao là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch và đột quỵ. Ngoài dùng thuốc, bổ sung đúng loại trái cây giúp giảm mỡ máu, kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ chối phẫu thuật thay van tim suốt 4 năm vì tâm lý sợ mổ, một phụ nữ 66 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy tim nặng kèm suy gan và suy thận.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được được bóc khối u xơ tử cung kích thước lớn, tình trạng đau bụng kéo dài, rong kinh và mệt mỏi của người bệnh đã cải thiện rõ rệt.

Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp

Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Có nhiều loại ung thư vùng đầu và cổ khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ các loại phổ biến và cách phát hiện bệnh là rất hữu ích.

7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh suy thận cần nhận biết và hạn chế những loại trái cây chứa nhiều kali để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị và chức năng thận.

Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp không thể bỏ qua

Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp không thể bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.

Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện nổi hạch ở nách trái nhưng nghĩ chỉ là di chứng sau cảm cúm nên không đi khám, một doanh nhân 59 tuổi người Anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn 4.

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nhờ đi khám phụ khoa định kỳ.

Xem nhiều

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe

GĐXH - Bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nhờ đi khám phụ khoa định kỳ.

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp
7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

Sống khỏe
Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top