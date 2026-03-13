10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

10 du khách nhập viện sau khi ăn cá chình

Một nhóm 10 người đi du lịch tại bờ biển Nam Bộ đã phải nhập viện sau bữa tối ngày 7/3 có món cá chình. Các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xác định các bệnh nhân bị ngộ độc ciguatera, một dạng ngộ độc thực phẩm do ăn cá chứa độc tố ciguatoxin.

Theo chia sẻ của nhóm du khách, trong bữa tối tại một nhà hàng địa phương, mọi người đã ăn các món hải sản gồm cá chình, tôm tít và sò. Chỉ sau một thời gian ngắn sau bữa ăn, từ vài phút đến khoảng 3 giờ, nhiều người trong nhóm bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Các triệu chứng ban đầu gồm đau rát họng, miệng, tê bì môi và lưỡi. Sau đó, các biểu hiện lan ra toàn thân như đau nhức cơ, mỏi khớp tay chân, yếu cơ, chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn, nôn, đau bụng và đi ngoài phân lỏng. Một số người còn cảm thấy tức ngực, mệt nhiều và có cảm giác đau buốt khi chạm vào nước lạnh. Thậm chí, người ăn ít nhất trong nhóm, chỉ khoảng hai miếng cá, cũng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Nhận thấy tình trạng bất thường, các bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại địa phương. Sau đó, 6 người trong đoàn được chuyển tới Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 8/3 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau khi thăm khám và khai thác yếu tố dịch tễ, các bác sĩ xác định đây là một chùm ca ngộ độc ciguatera do ăn cá chình chứa độc tố ciguatoxin.

Độc tố ciguatoxin nguy hiểm, không bị phá hủy khi nấu chín

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngộ độc ciguatera là loại ngộ độc cá biển thường gặp nhất, thậm chí còn phổ biến hơn ngộ độc cá nóc. Tuy nhiên trên thực tế, cả người dân lẫn nhiều nhân viên y tế vẫn chưa chú ý đúng mức đến loại ngộ độc này.

Độc tố ciguatoxin bắt nguồn từ một loại vi tảo có tên Gambierdiscus toxicus sống trong môi trường biển. Các loài cá nhỏ ăn tảo chứa độc tố, sau đó cá lớn ăn cá nhỏ và độc tố sẽ tích lũy dần trong cơ thể các loài cá săn mồi sống tại rạn san hô.

Nhiều loài cá biển có thể chứa độc tố này, trong đó có các loài cá thường được sử dụng làm thực phẩm như cá nhồng, cá hồng, cá cam, cá mú, cá vược, cá mó, cá mập và cá chình.

Điều đáng lo ngại là độc tố ciguatoxin hoàn toàn không màu, không mùi và không có vị. Ngay cả khi cá đã nhiễm độc, hình thức bên ngoài vẫn bình thường nên rất khó nhận biết. Đặc biệt, độc tố này không bị phá hủy bởi các phương pháp chế biến thông thường như nấu chín, đông lạnh, ướp muối hay phơi khô.

Triệu chứng thần kinh có thể kéo dài nhiều tháng

Theo các chuyên gia, ngộ độc ciguatera có thể gây ra nhiều nhóm triệu chứng khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các rối loạn tiêu hóa, thần kinh và tim mạch.

Người bệnh có thể xuất hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, kèm theo các biểu hiện thần kinh như tê bì tay chân, đau mỏi cơ, cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc với nước lạnh hoặc cảm giác ngứa giống dị ứng dù da vẫn bình thường. Một triệu chứng khá đặc trưng của ngộ độc ciguatera là rối loạn cảm giác nóng – lạnh, khiến người bệnh cảm thấy đau buốt hoặc bỏng rát khi chạm vào nước lạnh.

Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp, nhịp tim chậm, yếu cơ hoặc liệt cơ. Nếu liệt cơ hô hấp xảy ra, người bệnh có thể rơi vào suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đáng chú ý, ở một số bệnh nhân, các triệu chứng thần kinh có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, gây khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với ciguatoxin. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào điều trị triệu chứng, ổn định hô hấp, nhịp tim và huyết áp, đồng thời theo dõi các biến chứng.

Cách phòng tránh ngộ độc ciguatera

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất để tránh ngộ độc ciguatera. Người dân nên thận trọng khi ăn các loài cá biển sống tự nhiên tại vùng rạn san hô và chỉ nên ăn với số lượng vừa phải.

Ngoài ra, cần tránh ăn nội tạng cá vì đây là nơi tích lũy nhiều độc tố nhất. Nếu muốn sử dụng các loại cá có nguy cơ, người dân có thể lựa chọn cá nuôi thay vì cá đánh bắt tự nhiên, bởi thức ăn của cá nuôi được kiểm soát nên ít nguy cơ nhiễm độc tố từ tảo biển.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn cá biển như tê bì, đau buốt khi tiếp xúc với nước lạnh, buồn nôn, yếu cơ hoặc chóng mặt, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Hiện 6 bệnh nhân ngộ độc cá chình đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.