Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Suy gan và suy thận sau 4 năm trì hoãn thay van tim

Bà Tân (66 tuổi) được phát hiện hở van hai lá cách đây 4 năm và được bác sĩ khuyến cáo phẫu thuật thay van tim. Tuy nhiên, vì tâm lý lo lắng và sợ phẫu thuật, bà quyết định từ chối can thiệp, chỉ điều trị nội khoa.

Theo BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, phần lớn bệnh nhân mắc bệnh van tim đều đồng ý phẫu thuật khi có chỉ định. Trường hợp sống chung với tình trạng van tim hư hỏng nặng trong nhiều năm như bà Tân là khá hiếm gặp.

Ảnh minh họa.

Sau một thời gian điều trị nội khoa, tình trạng sức khỏe của bà bắt đầu giảm sút. Bà thường xuyên hụt hơi khi leo cầu thang, không thể làm việc nhà hay đi bộ thể dục như trước.

Hai tháng gần đây, triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn khi bà khó thở nhiều, phải ngủ ở tư thế ngồi, cơ thể mệt mỏi, bụng chướng, hai chân phù nề và việc đi lại trở nên khó khăn.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị suy tim, chức năng co bóp cơ tim (EF) chỉ còn 40% trong khi bình thường trên 50%. Bên cạnh đó, bà còn bị rung nhĩ, giãn thất trái, suy gan và suy thận giai đoạn 3B.

Vì sao suy tim kéo theo tổn thương gan và thận?

Theo bác sĩ Luân, bà Tân bị hở van hai lá nặng do đứt dây chằng van tim. Trong điều kiện bình thường, các lá van được giữ cố định bởi hệ thống dây chằng và cột cơ. Khi dây chằng bị đứt, van tim không thể đóng kín, dẫn đến tình trạng hở van.

Nếu không được điều trị đúng phương pháp, tình trạng hở van tim có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Suy tim khiến tim không bơm đủ máu đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó có gan và thận.

Khi thận không nhận đủ máu và dưỡng chất, chức năng lọc máu sẽ suy giảm. Đồng thời, máu bị ứ đọng tại các tĩnh mạch ngoại biên, đặc biệt ở gan, khiến tế bào gan bị tổn thương, lâu dài có thể dẫn đến xơ gan và rối loạn chức năng gan.

Chức năng gan và thận cải thiện sau phẫu thuật

Ảnh minh họa.

Theo ThS.BS Trần Thúc Khang, Phó khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như giãn lớn buồng tim trái, suy gan, suy thận, áp lực động mạch phổi tăng cao và thể trạng yếu.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện van hai lá của bệnh nhân gần như đứt hết dây chằng, lá van co rút nên quyết định thay van hai lá cơ học. Đồng thời, tình trạng hở van ba lá nặng cũng được sửa chữa trong cùng ca mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực.Các chỉ số chức năng gan cũng cải thiện rõ rệt, trong khi chức năng thận gần như trở về mức bình thường.

“Đây là kết quả rất đáng mừng đối với người bệnh”, bác sĩ Khang cho biết.

Khuyến cáo: Người bệnh không nên trì hoãn điều trị bệnh van tim

Theo bác sĩ Khang, hở van hai lá mức độ nhẹ thường chỉ cần theo dõi và siêu âm tim định kỳ mỗi năm. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển đến mức độ trung bình trở lên, người bệnh cần được tìm nguyên nhân và điều trị sớm để ngăn bệnh tiến triển.

Trong trường hợp hở van hai lá nặng kèm các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, tim đập nhanh, giãn buồng tim hoặc suy giảm chức năng tim, người bệnh cần được phẫu thuật sửa hoặc thay van tim.

Những người có nguy cơ cao như trên 60 tuổi, có tiền sử nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, mắc bệnh cơ tim giãn nở hoặc cơ tim phì đại, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên tầm soát định kỳ.

Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp ngăn bệnh tiến triển nặng mà còn giảm nguy cơ biến chứng, tiết kiệm chi phí điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.