10 thảo dược trị ho hiệu quả

Lợi ích sức khỏe của việc trị ho bằng thảo dược

Thuốc ho là một trong những thuốc phổ biến không cần đơn được tiêu thị nhiều hơn so với các loại thuốc thông thường khác. Vì thế nhiều người bị ho tự mua thuốc về điều trị.

Tuy nhiên việc sử dụng các thuốc tây y tùy tiện mà không có chỉ định của bác sĩ sẽ để lại những hậu quả khó lường. Dưới đây là một số vị thuốc, bài thuốc đông y các tác dụng điều trị triệu chứng ho an toàn, hiệu quả. Để sử dụng vị thuốc này đúng cách cũng cần có sự hướng dẫn của người có chuyên môn.

Một số vị thuốc có tác dụng điều trị triệu chứng ho

- Cát cánh: Chứa các thành phần methyl 2-O-methylplatyconate-A; platycodin C, D, A; polygalin acid; platycogenic acid; b-D-glucoside, a-spinasteryl, a-spinasterol… có tác dụng làm long đờm và giảm ho hiệu quả. Bên cạnh đó, cát cánh còn có giúp tăng tiết ở đường hô hấp làm cho đờm loãng ra và dễ tống ra ngoài đồng thời có tác dụng kháng nấm gây bệnh.

Có thể dùng trong trường hợp ho do viêm nhiễm đường hô hấp như viêm mũi xoang, viêm họng, viêm thanh quản, khí quản và phế quản, viêm phổi do virus, vi khuẩn, nấm…

- Rễ cây bách bộ: Stemonin trong rễ cây bách bộ có tác dụng làm giảm tính hưng phấn của trung tâm hô hấp gây ức chế phản xạ ho, do đó có tác dụng trị loại ho khan .

Rễ cây bách bộ có tác dụng trị ho khan.

- Xạ can: Là dược liệu có chứa nhiều isoflavonoids (belamcandinin, iridin, irigenin, irisolidinon, irisflorentin, iristectorigenin A, munginin, tectoridin, tectorigenin) và flavonoids (rhamnocitrin)... Trong đó tectorigenin là hoạt chất được nghiên cứu rất nhiều với khả năng kháng dị ứng , kháng khuẩn, chống oxy hóa... dùng để trị các cơn ho do phản ứng dị ứng, nhất là các cơn ho do co thắt cơ trơn Reissessen.

- Bạch phục linh: Có khả năng điều hòa miễn dịch tăng cường hệ đại thực bào, tác động tích cực lên các cytokine và interleukin giảm khả năng gây viêm.

- Hoàng cầm: Có phổ kháng khuẩn khá rộng, có tác dụng ức chế với nhiều loại vi khuẩn, trong đó có liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A, còn có tác dụng hạ nhiệt tốt, vì thế đáp ứng được nhóm ho do nhiễm khuẩn .

- Ngưu bàng tử: Điều trị biểu hiện ho có do viêm nhiễm đường hô hấp cấp tính nhờ khả năng tiêu viêm và giảm độc tính của các tác nhân gây viêm hiệu quả.

Vị thuốc ngưu bàng từ điều trị ho do nhiễm khuẩn.

- Phòng phong: Tác động cho các cơn ho do cảm lạnh nhờ tác dụng trị cảm mạo phong hàn (cảm lạnh).

- Bạch thược: Có acid benzoic tác động giảm co bóp thực quản, giảm tiết acid từ dạ dày, từ đó giảm các cơn ho do trào ngược, đặc biệt là ở những trẻ bú mẹ gây nôn và trào ngược vào đường hô hấp.

- Thăng ma: Chứa các triterpen (cimicigol, dahurinol, acid isoferulic...), các xylosid cimifugosid, cinamamid, phenolic glycisid, furochromon...tác động vào các kinh phế, tỳ, vị và đại trường làm giảm các cơn ho gây đau đầu .

- Hoàng liên: Chứa berberin, ethanol, palmatin, columbamine, coptisine... Đặc biệt, hoạt chất berberin chiếm đến 5,5 – 7,5% trong hoàng liên có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn, giúp kháng viêm hiệu quả với cơn ho do kích ứng viêm mũi họng do virus hoặc vi khuẩn.

Vị thuốc hoàng liên trị ho do kích ứng.

Do ho là biểu hiện của rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do lạnh, do nhiễm virus, vi khuẩn… nên việc sử dụng dược liệu trị ho cần có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để đạt hiệu quả cao nhất.