10 thói quen của những gia đình ngày càng giàu có, nhiều người bỏ qua điều thứ 6
GĐXH - Nhiều người trong chúng ta vẫn thường tin rằng sự giàu có của một gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào mức thu nhập hay những cơ hội may mắn. Thế nhưng thực tế, có những gia đình dù thu nhập không quá vượt trội nhưng cuộc sống của họ lại ngày càng vững vàng, dư dả.
Trong cuộc sống, nhiều người đặt câu hỏi về lý do họ đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không đạt được sự giàu có như mong đợi. Dù cố gắng làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, tình hình tài chính vẫn không có nhiều thay đổi.
Công việc áp lực, chi phí sinh hoạt tăng cao, những khoản phát sinh bất ngờ như bệnh tật hay sửa chữa nhà cửa có thể nhanh chóng "nuốt chửng" số tiền tích góp suốt nhiều tháng.
Trong khi đó, có những gia đình dường như ngày càng ổn định hơn theo thời gian. Họ không nhất thiết sở hữu mức thu nhập vượt trội, nhưng cuộc sống lại ngày một vững vàng và ít rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.
Theo các chuyên gia về tâm lý gia đình và quản lý tài chính cá nhân, sự khác biệt đôi khi nằm ở những thói quen nhỏ được duy trì trong nhiều năm.
10 thói quen của những gia đình ngày càng giàu có
1. Không biến than phiền thành thói quen
Những gia đình có xu hướng phát triển bền vững thường tập trung vào giải pháp thay vì chìm trong sự phàn nàn.
Than phiền có thể giúp giải tỏa cảm xúc nhất thời, nhưng nếu kéo dài sẽ khiến con người tiêu hao năng lượng và bỏ lỡ cơ hội thay đổi thực tế.
2. Biết giải quyết mâu thuẫn sớm
Không gia đình nào tránh khỏi bất đồng.
Điểm khác biệt là họ không để cảm xúc tiêu cực kéo dài quá lâu, cũng không thường xuyên nhắc lại chuyện cũ để trách móc nhau.
Việc sẵn sàng nhường một bước hoặc chủ động làm hòa giúp bầu không khí gia đình ổn định hơn.
3. Chi tiêu có chọn lọc
Đây không phải là tiết kiệm cực đoan mà là biết phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn.
Những gia đình quản lý tài chính tốt thường hạn chế mua sắm theo cảm xúc, tránh tích trữ quá nhiều đồ dùng không cần thiết.
4. Dành thời gian trò chuyện khi ăn cơm
Bữa cơm gia đình không chỉ để ăn.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc trò chuyện trực tiếp giúp tăng sự gắn kết, cải thiện sức khỏe tinh thần và tạo nên cảm giác an toàn cho các thành viên.
Đó là khoản đầu tư gần như không tốn chi phí nhưng mang lại giá trị lâu dài.
5. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi người
Trong những gia đình hạnh phúc, các thành viên thường không cố kiểm soát hoặc áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Ngay cả giữa cha mẹ và con cái, hay giữa vợ và chồng, việc tôn trọng không gian riêng vẫn rất quan trọng.
6. Thường xuyên "kiểm kê" cuộc sống
Không ít gia đình duy trì thói quen ngồi lại với nhau mỗi tháng để xem xét các khoản chi tiêu, kế hoạch tài chính và mục tiêu sắp tới.
Chính cảm giác chủ động kiểm soát cuộc sống này giúp họ tránh được nhiều rủi ro tài chính không đáng có.
7. Ưu tiên đầu tư cho sức khỏe
Nhiều người chỉ nhận ra giá trị của sức khỏe khi phải trả những hóa đơn y tế đắt đỏ.
Những gia đình có tầm nhìn dài hạn thường duy trì việc tập luyện, ăn uống điều độ và khám sức khỏe định kỳ.
Đó là cách tiết kiệm hiệu quả nhất trong tương lai.
8. Duy trì thói quen đọc sách và học hỏi
Kiến thức không mang lại tiền bạc ngay lập tức, nhưng lại có khả năng tạo ra cơ hội mới trong dài hạn.
Những gia đình coi trọng việc học tập thường sở hữu khả năng thích nghi tốt hơn trước những thay đổi của cuộc sống.
9. Biết nói "không" với những điều tiêu hao năng lượng
Các mối quan hệ độc hại, những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết hay những cam kết vượt quá khả năng đều có thể làm hao hụt thời gian và tinh thần.
Người biết từ chối đúng lúc thường có nhiều nguồn lực hơn để tập trung cho gia đình.
10. Giữ lòng tốt nhưng không mù quáng
Lòng tốt không chỉ giúp xây dựng các mối quan hệ tích cực mà còn tạo nên một môi trường sống dễ chịu hơn cho cả gia đình.
Nhiều người thành công thừa nhận rằng những kết nối chân thành đôi khi mang lại giá trị lớn hơn cả tiền bạc.
Suy cho cùng, giàu có không chỉ là chuyện tiền
Nhìn sâu hơn, những thói quen trên đều xoay quanh một điểm chung: biết trân trọng cuộc sống và quản lý tốt những gì mình đang có.
Sự dư dả không phải lúc nào cũng đến từ mức thu nhập cao hơn, mà nhiều khi đến từ việc sử dụng thời gian, sức khỏe, cảm xúc và tiền bạc một cách khôn ngoan hơn.
Bạn không cần thay đổi tất cả trong một ngày. Chỉ cần chọn một thói quen phù hợp và kiên trì thực hiện trong vài tuần, rất có thể bạn sẽ nhận thấy những chuyển biến tích cực trong gia đình mình.
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