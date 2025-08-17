Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?
GĐXH - Từng bị chê cách ăn mặc trong "Hương vị tình thân" 4 năm trước, Phương Oanh đang được khán giả khen gu thời trang thăng hạng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
Bốn năm sau vai Phương Nam "Hương vị tình thân", Phương Oanh trở lại với vai Mỹ Anh - người phụ nữ giỏi giang, thành đạt - trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh". Với gia cảnh khá giả, Mỹ Anh thường trưng diện trang phục thanh lịch.
Để chuẩn bị cho bộ phim, Phương Oanh đầu tư nhiều bộ trang phục công sở tối giản. Cô thường mặc sơ mi phối chân váy, quần suông. Nữ diễn viên còn thích mặc áo dệt kim cùng váy dài, tạo vẻ trang nhã. Tạo hình của bà xã Shark Bình khi trở lại màn ảnh nhận được nhiều lời khen của khán giả về gu thời trang.
"4 năm trở lại lợi hại hơn xưa, Mỹ Anh rất xinh đẹp và đẳng cấp"; "Thích trang phục của Oanh quá, bộ nào cũng xinh"; "Phim này Oanh mặc đồ đẹp hơn hẳn, sang chảnh hơn hẳn Phương Nam "Hương vị tình thân", hồi trước" chê luôn", "Mấy năm trước Oanh trong phim "Hương vị tình thân" ấy mặc sến súa, lôi thôi quá. Đến phim này khác hẳn"; "Từ khi kết hôn với Shark Bình và sinh con, phong cách của Oanh cũng tối giản, sang trọng hơn";..., một số người hâm mộ bình luận.
Thời trang của Phương Oanh trong "Hương vị tình thân" (2021) từng bị khán giả chê suốt một thời gian dài.
Set đồ đơn giản thanh lịch của Phương Oanh.
Dù không quá xuất sắc nhưng cơ bản gu thời trang của Phương Oanh trong phim mới đang được khán giả ủng hộ.
