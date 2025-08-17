Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?

Chủ nhật, 11:08 17/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từng bị chê cách ăn mặc trong "Hương vị tình thân" 4 năm trước, Phương Oanh đang được khán giả khen gu thời trang thăng hạng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món &quot;rồng xanh búi tó&quot;Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

Bốn năm sau vai Phương Nam "Hương vị tình thân", Phương Oanh trở lại với vai Mỹ Anh - người phụ nữ giỏi giang, thành đạt - trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh". Với gia cảnh khá giả, Mỹ Anh thường trưng diện trang phục thanh lịch.

Để chuẩn bị cho bộ phim, Phương Oanh đầu tư nhiều bộ trang phục công sở tối giản. Cô thường mặc sơ mi phối chân váy, quần suông. Nữ diễn viên còn thích mặc áo dệt kim cùng váy dài, tạo vẻ trang nhã. Tạo hình của bà xã Shark Bình khi trở lại màn ảnh nhận được nhiều lời khen của khán giả về gu thời trang.

"4 năm trở lại lợi hại hơn xưa, Mỹ Anh rất xinh đẹp và đẳng cấp"; "Thích trang phục của Oanh quá, bộ nào cũng xinh"; "Phim này Oanh mặc đồ đẹp hơn hẳn, sang chảnh hơn hẳn Phương Nam "Hương vị tình thân", hồi trước" chê luôn", "Mấy năm trước Oanh trong phim "Hương vị tình thân" ấy mặc sến súa, lôi thôi quá. Đến phim này khác hẳn"; "Từ khi kết hôn với Shark Bình và sinh con, phong cách của Oanh cũng tối giản, sang trọng hơn";..., một số người hâm mộ bình luận. 

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 2.
Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 3.
Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 4.

Thời trang của Phương Oanh trong "Hương vị tình thân" (2021) từng bị khán giả chê suốt một thời gian dài.

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 5.

Trở lại trong "Gió ngang khoảng trời xanh", với phong cách của một phụ nữ thành đạt, Phương Oanh thể hiện gu thời trang đơn giản, tinh tế hơn hẳn.

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 6.

Nữ diễn viên ưu ái các mẫu sơ mi mix chân váy dài hoặc quần âu.

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 7.
Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 8.

Set đồ đơn giản thanh lịch của Phương Oanh.

Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 9.
Từng bị chê mặc xấu, Phương Oanh thăng hạng thế nào sau 4 năm?- Ảnh 10.

Dù không quá xuất sắc nhưng cơ bản gu thời trang của Phương Oanh trong phim mới đang được khán giả ủng hộ.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cặp song sinh nhà Phương Oanh tròn 1 tuổi, nữ diễn viên cũng giảm cân thành công, khoe vóc dáng đẹp

Cặp song sinh nhà Phương Oanh tròn 1 tuổi, nữ diễn viên cũng giảm cân thành công, khoe vóc dáng đẹp

Hơn 1 năm kết hôn cùng Shark Bình, sắc vóc Phương Oanh ngày càng đẹp nhờ làm việc này mỗi ngày

Hơn 1 năm kết hôn cùng Shark Bình, sắc vóc Phương Oanh ngày càng đẹp nhờ làm việc này mỗi ngày

'Soi' thời trang thể thao của sao Việt, Đỗ Mỹ Linh, Phương Oanh mặc kín vẫn sexy cuốn hút

'Soi' thời trang thể thao của sao Việt, Đỗ Mỹ Linh, Phương Oanh mặc kín vẫn sexy cuốn hút

Giảm 17kg sau sinh, Phương Oanh tự tin khoe vóc dáng thon gọn

Giảm 17kg sau sinh, Phương Oanh tự tin khoe vóc dáng thon gọn

Cùng chuyên mục

Làn da đẹp ở tuổi U40 của Hoàng Thùy Linh

Làn da đẹp ở tuổi U40 của Hoàng Thùy Linh

Chăm sóc da - 6 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi U40 nhưng vẫn giữ được một làn da trẻ trung không tuổi. Nhờ có làn da khỏe mạnh như vậy nên khi makeup, gương mặt của cô tỏa sáng và không "góc chết".

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Chăm sóc da - 19 giờ trước

GĐXH - Diva Trần Thu Hà ở tuổi U50 nhưng vóc dáng lẫn làn da của chị rất trẻ trung. Nhờ giữ gìn được tuổi thanh xuân nên nữ diva nhạc Việt không ngại khoe mặt mộc mỗi khi ở nhà và tự tin chia sẻ trên Facebook.

Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?

Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?

Giảm cân - 1 ngày trước

Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Chi Pu luôn ghi dấu bằng gu thời trang hợp xu hướng và phong thái tự tin, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay trong đời thường.

10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô Paris

10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô Paris

Thời trang - 2 ngày trước

Chỉ một chiếc khăn lụa, nếu biết cách “kể chuyện”, có thể khiến bộ đồ tối giản nhất trở nên sống động và sang trọng hơn gấp bội.

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Với đặc tính dưỡng ẩm, giàu các vitamin nuôi dưỡng, nha đam từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho da và tóc. Bài viết sau đây mách bạn cách ủ tóc bằng nha đam giúp tóc óng khỏe.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

Giảm cân - 4 ngày trước

Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da - 4 ngày trước

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Á hậu Việt Nam quê Hải Phòng khoe vẻ mong manh trong loạt ảnh check-in Ninh Bình

Á hậu Việt Nam quê Hải Phòng khoe vẻ mong manh trong loạt ảnh check-in Ninh Bình

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Trong bộ ảnh check-in Ninh Bình, Á hậu Vân Nhi gây ấn tượng khi diện đầm ren vàng, kiểu tóc tết lệch tạo nên vẻ đẹp mong manh cuốn hút.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest

Đẹp
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

Giảm cân
Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top