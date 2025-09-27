14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở Huế

Sáng 27/9, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang tiến hành điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 23/9, tại xã Phú Vang xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Trong đó, một trường hợp thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Đoàn công tác Sở Y tế TP Huế làm việc với các đơn vị liên quan sau khi xảy ra sự việc nhiều người nhập viện.

Theo Sở Y tế, những người này được xác định có liên quan đến việc sử dụng bánh mì của cơ sở C.N. (địa chỉ tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang). Đến nay, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân ổn định, trong đó 9 người được xuất viện (bao gồm thai phụ).

Liên quan đến cơ sở bán bánh mì, hiện cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho biết, sẽ ban hành văn bản hướng dẫn công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các trung tâm y tế và UBND cấp xã. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Ngành y tế cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.