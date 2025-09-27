14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở Huế
Sau khi ăn bánh mì, 14 người ở xã Phú Vang (TP Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện 9 người sức khỏe ổn định, được xuất viện.
Sáng 27/9, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang tiến hành điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, ngày 23/9, tại xã Phú Vang xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Trong đó, một trường hợp thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.
Theo Sở Y tế, những người này được xác định có liên quan đến việc sử dụng bánh mì của cơ sở C.N. (địa chỉ tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang). Đến nay, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân ổn định, trong đó 9 người được xuất viện (bao gồm thai phụ).
Liên quan đến cơ sở bán bánh mì, hiện cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho biết, sẽ ban hành văn bản hướng dẫn công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các trung tâm y tế và UBND cấp xã. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Ngành y tế cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển ĐôngXã hội - 25 phút trước
Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.
‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷXã hội - 29 phút trước
Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...
Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xaXã hội - 34 phút trước
Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.
Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớnXã hội - 35 phút trước
Để ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn, hạ thấp mực nước.
Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bãoXã hội - 37 phút trước
Để ứng phó với bão số 10, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết, đồng thời tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?
Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa toXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồngXã hội - 2 giờ trước
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.
Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.
Tin sáng 27/9: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo; Vì sao một số đoạn sông Tô Lịch nước bất ngờ chuyển màu đen?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - BHXH Việt Nam khẳng định tin đồn “từ 2026 BHYT ngừng chi trả ca bệnh nặng, phẫu thuật” là hoàn toàn bịa đặt và người dân vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh; Những ngày gần đây, nước sông Tô Lịch một số đoạn bị chuyển sang màu đen, hiện tượng này khiến nhiều người lo lắng sông bị tái ô nhiễm.
Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt NamPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.