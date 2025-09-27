Tin sáng 27/9: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo; Vì sao một số đoạn sông Tô Lịch nước bất ngờ chuyển màu đen?

Tin sáng 26/9: Người dân Hà Nội cần làm ngay 3 việc này khi thành phố 'thần tốc' làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày; người mẹ lên tiếng về tin đồn con gái bại liệt tự tử khi bị cướp điện thoại GĐXH - Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai đang được Hà Nội triển khai, người dân cần nhanh chóng chuẩn bị 3 loại giấy tờ quan trọng để phối hợp, tránh rắc rối khi thực hiện thủ tục; Về vụ việc 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử, mẹ của nạn nhân khẳng định thông tin thất thiệt.

Vì sao một số đoạn sông Tô Lịch nước chuyển màu đen?

Nước sông Tô Lịch đã cải thiện đáng kể sau khi được bổ cập nước Hồ Tây và không còn việc xả thải trực tiếp. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 20/9, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã mở cửa xả nước vào sông Tô Lịch nhằm "hồi sinh" con sông. Nước từ Nhà máy Yên Xá với lưu lượng ban đầu 200.000 m3/ngày đêm, sau đó nâng lên 270.000 m3/ngày đêm theo thiết kế.

Như vậy, sông Tô Lịch đã được bổ cập 2 nguồn nước: từ hồ Tây và từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo dòng chảy cho dòng sông.

Tuy nhiên, những ngày gần đây có những đoạn nước sông không còn trong xanh mà chuyển màu đen, đặc biệt là đoạn chảy qua Giáp Nhất, Ngã Tư Sở, Vương Thừa Vũ. Hiện tượng cá chết cũng xuất hiện trên sông Tô Lịch khiến dư luận lo ngại dòng sông bị tái ô nhiễm.

Thông tin về việc này, trên Tiền phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (Ban nông nghiệp) xác nhận, chất lượng nước sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên có một số vị trí nước chuyển màu đen. Nguyên nhân do các sông, hồ đang được hạ mực nước để chống bão, mưa lớn sau bão. Các sông hồ trong thành phố hạ mực nước khiến một số tồn dư chất thải trong đường ống vượt ngưỡng đổ về sông Tô Lịch.

Ngoài ra, khi hạ mực nước trên sông Tô Lịch kết hợp với việc vận hành xả đáy đập dâng khiến bùn lắng bị khuấy lên dẫn tới nước có màu đen. "Tuy nhiên, về lâu dài, việc này giúp cho sông Tô Lịch được làm sạch theo thời gian", vị đại diện nêu.

Hiện Ban Nông nghiệp cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các làng nghề trong khu vực sông Tô Lịch đánh giá chất lượng nước thải làm cơ sở báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo các bước tiếp theo.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo

Tin đồn thất thiết về BHYT năm 2026 khiến nhiều người lo lắng

Ngày 26/9, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, hiện đang xuất hiện thông tin cho rằng, "Từ năm 2026, BHYT sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật". Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Trước thông tin gây xôn xao trên, BHXH Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật BHYT năm 2024 vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi BHYT cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

BHXH Việt Nam khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả. Để tìm hiểu các thông tin về chính sách BHYT, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của BHXH Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Theo BHXH Việt Nam cho biết, người tham gia được chi trả từ 80 -100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT.

Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

Quỹ BHYT chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025 đã có 41.188 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng chi phí KCB với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng. Có trường hợp điển hình - 1 bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí KCB lên đến gần 28 tỷ đồng (bệnh chính là: thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).

Bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào thẳng nước ta, gây mưa rất lớn

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi chiều 26/9 (Ảnh: NCHMF).





Trước diễn biến nhanh và cường độ rất mạnh của bão Bualoi, chiều 26/9, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra cuộc họp khẩn để ứng phó.

Bão Bualoi được nhận định cơn bão tốc độ di chuyển nhanh, ảnh hưởng diện rộng về gió và mưa từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Đây là cơn bão mạnh, chưa có yếu tố bất lợi để bão giảm cấp.

Theo nhận định Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Về tốc độ di chuyển: Trung bình 30km/h (nhanh gấp đôi các cơn bão khác). Cường độ mạnh nhất: Cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng mạnh ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 KAJIKI.

Bão có khả năng gây mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (phụ thuộc vào hướng di chuyển trong ngày 28-30/9 do tác động của hệ thống cao cận nhiệt đới chi phối).

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt cơn bão này không có dấu hiệu giảm cấp mà chỉ tăng mạnh lên, càng vào gần bờ thì càng mạnh, vùng ảnh hưởng rộng, đặc biệt gây mưa lớn, mưa cả ở bên Lào và lượng nước có thể đổ dồn về Việt Nam.

Thứ trưởng lưu ý, người dân tuyệt đối không chủ quan trước cơn bão này khi bão có thể tác động rất lớn, đa thiên tai.

Về diễn biến tiếp theo, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Bualoi chịu tác động của một số yếu tố.

Đầu tiên, dự báo sau khi vào Biển Đông, khả năng cường độ bão sẽ tăng do hiện nay toàn bộ vùng Biển Đông nhiệt độ nước biển đang ở mức 28-29 độ C, độ ẩm cũng rất lớn, độ đứt gió ở mức thấp và trên cao cũng ở mức thấp (không đủ điều kiện để tiêu tán năng lượng cung cấp cho bão).

"Không giống như bão Ragasa (bão số 9) đi phần lớn trên đất liền khiến bão bị phá cấu trúc và suy yếu nhanh, bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào nước ta. Đồng thời bão không chịu tác động của không khí lạnh nên khó giảm cấp. Đây là các yếu tố thuận lợi để bão Bualoi mạnh lên trên Biển Đông", tờ Tuổi trẻ thuật lời ông Khiêm.

Về dự báo gió mạnh khi đổ bộ, ông Khiêm cho biết các đài quốc tế và Việt Nam chưa có sự thống nhất, có cơ quan dự báo cấp 10-11, có cơ quan dự báo cấp 12-13. Sau khi bão đi vào Biển Đông, bão tái cấu trúc, di chuyển ổn định thì dự báo sẽ chính xác hơn.

Nam thanh niên bị phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an

Ngày 26/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.A.Q. (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Trước đó, ngày 3/9, Thanh tra Bộ Công an có công văn truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý người có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định. Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác minh số điện thoại trên là của N.A.Q.

Làm việc với cơ quan công an, Q. khai đã dùng số điện thoại di động của mình để đăng ký vay nợ tài chính qua app. Đến hạn trả nợ, Q. không có tiền trả nên bị nhiều số điện thoại gọi đến đe dọa, gây áp lực.

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, lúc 20h44 ngày 23/8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, nam thanh niên đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân trên về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo, việc tự ý chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an là hành vi xâm phạm quyền thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin của cơ quan chức năng.

Theo điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022), hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật" bị phạt từ 10–20 triệu đồng đối với tổ chức, và từ 5–10 triệu đồng đối với cá nhân.

Chỉ trong 12 giờ, camera AI phát hiện hơn 1.400 phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội

Camera AI phát hiện ô tô vượt đèn đỏ trên phố Phạm Văn Bạch. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông) Camera AI phát hiện ô tô vượt đèn đỏ trên phố Phạm Văn Bạch. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)





Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hệ thống camera AI này bắt đầu hoạt động từ ngày 24/9 và ngay lập tức cho thấy hiệu quả vượt trội. Không giống như camera giám sát thông thường chỉ ghi hình, công nghệ AI cho phép hệ thống tự động phân tích, nhận diện hành vi vi phạm, trích xuất dữ liệu biển số và chuyển thẳng về trung tâm chỉ huy để xác minh trước khi gửi hồ sơ xử lý "phạt nguội".

Thống kê từ 0h đến 12h ngày 24/9 cho thấy một bức tranh đáng báo động về ý thức tham gia giao thông. Trong tổng số 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ, có tới 1.339 xe máy và 113 ô tô. Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 343 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và 3 trường hợp đi ngược chiều.

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP.Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhận định, những con số ban đầu này phản ánh thực trạng đáng lo ngại về ý thức chấp hành luật lệ của một bộ phận người dân tại thủ đô, đòi hỏi phải có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt.

Không chỉ được triển khai ở nội đô, hai camera AI khác cũng đang được thí điểm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đã phát hiện hàng nghìn trường hợp lái xe không thắt dây an toàn.

Dự kiến trong thời gian tới, hàng nghìn camera AI tương tự sẽ được lắp đặt rộng rãi tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Điều này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong công tác giám sát giao thông, chuyển từ việc xử lý thủ công sang tự động hóa hoàn toàn, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc xử phạt vi phạm.

Chính thức thi tốt nghiệp trên máy tính năm 2027 tại điểm đủ điều kiện

100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào khoảng tháng 4-5/2026. Tháng 6/2027, sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết ngày 26/9. Trên Vietnamnet thông tin, theo ông Chương, trong tháng 9 này, Bộ sẽ thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, xây dựng đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch, tháng 4–5/2026 sẽ diễn ra đợt thi thử nghiệm với khoảng 100.000 thí sinh. "Việc thử nghiệm vừa giúp xây dựng ngân hàng câu hỏi, vừa phục vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên máy tính ở phạm vi rộng," ông Chương nói.

Ông Chương cho hay, đến tháng 7/2026, Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ đề án chính thức. Sau đó, Bộ sẽ rà soát toàn quốc về cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để lên lộ trình triển khai.

Dự kiến cuối năm 2026 sẽ ban hành quy trình, quy định thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

Trong tháng 4-5/2027, Bộ tiếp tục tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Đến tháng 6/2027 sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 281/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, giao Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng đề án tổ chức các kỳ thi - gồm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp và các kỳ đánh giá diện rộng - theo hình thức trên máy tính.