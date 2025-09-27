Bão số 10 vào Biển Đông, Thủ tướng yêu cầu ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 173/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão Bualoi. Tại Công điện này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất.
Công điện nêu rõ: Tối 26/9, bão Bualoi đã di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11–12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng trên 30km/giờ.
Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; đe dọa an toàn hồ đập, gây ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.
Để chủ động ứng phó với bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 sát với diễn biến tình hình, với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Thủ tướng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên nhất là các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão gây ra. Trong đó tập trung vào: bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế; rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư…
Giao nhiệm vụ cho Bộ NN&MT, Thủ tướng yêu cầu: dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến và tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển; phối hợp chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa, tránh nguy cơ mất an toàn hồ đập.
Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, VHTT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ để bảo vệ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển ĐôngXã hội - 28 phút trước
Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.
‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷXã hội - 32 phút trước
Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...
Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xaXã hội - 37 phút trước
Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.
Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớnXã hội - 38 phút trước
Để ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn, hạ thấp mực nước.
Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bãoXã hội - 40 phút trước
Để ứng phó với bão số 10, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết, đồng thời tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?
Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa toXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở HuếXã hội - 2 giờ trước
Sau khi ăn bánh mì, 14 người ở xã Phú Vang (TP Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện 9 người sức khỏe ổn định, được xuất viện.
Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồngXã hội - 2 giờ trước
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.
Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.
Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt NamPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.