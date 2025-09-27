Bão số 10 vào Biển Đông, Thủ tướng yêu cầu ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất

Công điện nêu rõ: Tối 26/9, bão Bualoi đã di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11–12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng trên 30km/giờ.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; đe dọa an toàn hồ đập, gây ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Dự báo đường đi của bão số 10 Bualoi. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Để chủ động ứng phó với bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương, KH&CN, GD&ĐT, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 sát với diễn biến tình hình, với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên nhất là các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão gây ra. Trong đó tập trung vào: bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế; rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư…

Giao nhiệm vụ cho Bộ NN&MT, Thủ tướng yêu cầu: dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến và tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động thủy sản, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển; phối hợp chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa, tránh nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, VHTT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ để bảo vệ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.