Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống

Thứ hai, 20:00 25/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hành trình tìm cha tưởng đã kết thúc tốt đẹp, nào ngờ một ngày, anh Vương phát hiện mình và cha thực chất không cùng huyết thống.

Mới đây, một người đàn ông tên Vương ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tìm kiếm thân nhân đầy truân chuyên và nước mắt của mình.

Từ nhỏ, anh đã nghe hàng xóm nói mình không phải con ruột. Khi mới 9 tuổi, anh bỏ nhà đi, bắt đầu hành trình tìm kiếm cha mẹ đẻ. Anh lang thang khắp nơi, được 7 gia đình nhận nuôi, nhiều lần chịu đòn roi và sống trong tủi cực.

Năm 2008, khi 25 tuổi và đã lập gia đình, anh Vương một lần nữa quyết tâm tìm cha mẹ ruột. Một ngày, anh bất ngờ nhận được thông tin từ cảnh sát rằng đã tìm thấy cha ruột của anh.

Ông tên Hầu, sống tại làng Hậu Kinh Câu, thành phố Đằng Châu, Sơn Đông. Theo lời kể, anh được biết mình là con ngoài giá thú của ông Hầu.

16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống - Ảnh 1.

Anh Vương và hành trình tìm cha gian nan, vất vả. Ảnh: 163

Cuộc sống của anh tưởng chừng viên mãn khi đã biết rõ gốc tích. Tình cảm của anh với cha cũng tốt đẹp. Nhưng sau 16 năm, mọi thứ bất ngờ thay đổi.

“Cha ruột” thực sự là cha nuôi

Từ khi nhận cha con, ông Hầu luôn từ chối làm xét nghiệm ADN. Ông viện đủ lý do để thoái thác. Anh Vương cũng không nghi ngờ nhiều, bởi hàng xóm đều nói anh chính là con của ông Hầu.

Tháng 12/2024, khi ông Hầu nhập viện, anh Vương tình cờ lấy được mẫu máu và quyết định đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả như sét đánh ngang tai, ông Hầu và anh không có quan hệ huyết thống, thông tin từ 163.com .

Khi mang kết quả về chất vấn, người cha không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ lảng tránh nói: “Để ta nghĩ thêm”.

Anh Vương hiểu ra rằng người mình tin là cha ruột thực chất chỉ là cha nuôi. Nhiều lần anh gọi điện cho cha, mong được biết sự thật nhưng ông Hầu đều né tránh, thậm chí không nghe máy.

Trong suốt 16 năm nhận cha, anh Vương luôn đối xử tốt với ông. Khi ông bị bệnh ở chân, chính anh là người tất tả chạy chữa cho ông. Vì vậy, anh vô cùng bức xúc, muốn biết lý do vì sao ông lại lừa dối mình.

Anh Vương quyết định nói chuyện với em gái, con ruột của ông Hầu. Nghe xong câu chuyện, cô em bật khóc, liên tục kêu “Trời ơi”. Suốt 16 năm qua, cô luôn coi anh Vương là anh trai, gia đình còn treo tấm ảnh chụp chung cả nhà.

Em gái kể rằng mẹ từng nói: Khi ông Hầu còn lái xe đường dài, ông gặp một cô gái trẻ mang thai ngoài giá thú, không đủ khả năng nuôi con. Ông đã đưa đứa bé về.

Lời kể này hoàn toàn trái ngược với câu chuyện ông từng nói với anh Vương rằng anh là “con riêng” của mình. Anh Vương bàng hoàng, không biết đâu mới là sự thật.

16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống - Ảnh 3.

Ảnh: 163

Cô em gái khẳng định: Cho dù hai bên có quan hệ máu mủ, ruột thịt hay không, anh Vương vẫn mãi là người nhà của cô.

Sự thật phơi bày

Sau nhiều lần van nài, cuối cùng ông Hầu cũng tiết lộ sự thật. Ông cho biết, mẹ đẻ của anh Vương là một phụ nữ hành nghề trong giới “phong trần”, không đủ điều kiện nuôi con. Anh Vương khi đó được giao cho một người họ Nhậm nhận nuôi.

Ba năm sau, người này phát hiện bị mắc ung thư giai đoạn cuối, liền gửi gắm Vương - lúc đó mới 3 tuổi-  cho ông Hầu nuôi. Nhưng vì kinh tế khó khăn, ông lại chuyển giao cậu bé cho một gia đình họ Hồng.

Anh Hồng lớn lên ở nhà họ Hồng, đến năm 9 tuổi thì nghe được lời đồn không phải con ruột nên liều lĩnh bỏ đi, bắt đầu hành trình tìm cha mẹ. Trong suốt quãng đường đó, Vương lần lượt được 7 gia đình cưu mang nhưng cuộc sống rất khổ cực.

Năm 25 tuổi, anh quay về hỏi thăm nhà họ Hồng, lần theo manh mối, nhờ cảnh sát hỗ trợ và tìm được ông Hầu. Ông lúc đó vui mừng nhận lại anh, còn tổ chức bữa tiệc lớn trong làng, lấy ảnh cũ ra chứng minh.

Thực chất ông Hầu là cha nuôi, chứ không phải cha ruột của anh Vương. Ông Hầu cho biết, cũng vì thương anh Vương đã 25 tuổi vẫn chưa tìm được cha mẹ ruột nên ông quyết định nhận anh, coi như anh là con ruột của mình.

Đó cũng là lý do ông né tránh xét nghiệm ADN. Mặc dù vậy, 16 năm qua, ông đã dành cho anh Vương tình thương thực sự và cho anh một mái ấm gia đình.

Khi sự thật sáng tỏ, anh Vương không trách móc mà quỳ lạy cảm ơn cha nuôi vì 16 năm yêu thương và chăm sóc. Với anh, ông Hầu không phải cha ruột nhưng vẫn là cha anh, đã cho anh cảm giác được làm con.

16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống - Ảnh 5.

Anh Vương vẫn muốn tìm lại cha mẹ ruột. Ảnh: 163

Ngày 3/1/2025, anh Vương một lần nữa công bố thông báo tìm thân nhân. Cho đến hiện tại, anh vẫn nuôi ước vọng tìm được cha mẹ ruột. Nhiều người thương cảm với câu chuyện của anh, mong anh sống bình an, hạnh phúc.

Tranh giành thừa kế, chị gái tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của em traiTranh giành thừa kế, chị gái tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của em trai

Vì tranh giành căn nhà thừa kế, chị gái đã tiết lộ bí mật không ngờ về huyết thống của người em trai.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

'Tháng cô hồn' không hề u ám: 4 con giáp ngược dòng may mắn, tài lộc dồi dào

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Cùng chuyên mục

Muốn sống an yên bên con cháu: Người già thông minh sẽ làm 6 điều này!

Muốn sống an yên bên con cháu: Người già thông minh sẽ làm 6 điều này!

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi về già, muốn mối quan hệ với con cái được hòa thuận, đây là 6 điều bạn cần tâm niệm. Hiểu và thấm nhuần được, quan hệ gia đình tự nhiên sẽ hòa hợp.

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Tuổi trẻ có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng khi tuổi già ập đến, cụ ông hối hận vì quyết định sai lầm.

Khám phá cung hoàng đạo hành động theo cảm xúc: Sống tự do theo trái tim mách bảo

Khám phá cung hoàng đạo hành động theo cảm xúc: Sống tự do theo trái tim mách bảo

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sinh ra đã mang tính cách bộc trực, sống theo cảm xúc và sẵn sàng làm ngay điều mình muốn mà không suy tính quá nhiều.

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Gia đình - 12 giờ trước

Nghi kể, hôm đó sau khi hoàn thành buổi tập, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để cặp đôi gặp nhau vài phút.

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những cái tên được ví như loài bướm rực rỡ, rong chơi hết từ đóa hoa này sang đóa hoa khác.

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với tuổi già cô đơn, cuộc sống eo hẹp và nhiều nỗi lo. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Gia đình - 2 ngày trước

Dù xã hội đã bình đẳng hơn, song vẫn còn những gia đình mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, để rồi gây bi kịch ngay trong ngày trọng đại của con gái.

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người dường như sở hữu "bí kíp" riêng để giữ mãi nét xuân thì, khiến ai gặp cũng phải ngạc nhiên.

Xem nhiều

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Gia đình

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, một phụ nữ 59 tuổi, sống một mình, không chồng con thì hẳn là buồn tủi. Nhưng sự thật, cuộc sống nghỉ hưu của tôi lại rất thoải mái, nhẹ nhõm và đầy niềm vui.

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con
4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

Gia đình
Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Gia đình
Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top