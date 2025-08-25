16 năm gọi cha, bất ngờ phát hiện sự thật chấn động về huyết thống

Mới đây, một người đàn ông tên Vương ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tìm kiếm thân nhân đầy truân chuyên và nước mắt của mình.

Từ nhỏ, anh đã nghe hàng xóm nói mình không phải con ruột. Khi mới 9 tuổi, anh bỏ nhà đi, bắt đầu hành trình tìm kiếm cha mẹ đẻ. Anh lang thang khắp nơi, được 7 gia đình nhận nuôi, nhiều lần chịu đòn roi và sống trong tủi cực.

Năm 2008, khi 25 tuổi và đã lập gia đình, anh Vương một lần nữa quyết tâm tìm cha mẹ ruột. Một ngày, anh bất ngờ nhận được thông tin từ cảnh sát rằng đã tìm thấy cha ruột của anh.

Ông tên Hầu, sống tại làng Hậu Kinh Câu, thành phố Đằng Châu, Sơn Đông. Theo lời kể, anh được biết mình là con ngoài giá thú của ông Hầu.

Anh Vương và hành trình tìm cha gian nan, vất vả. Ảnh: 163

Cuộc sống của anh tưởng chừng viên mãn khi đã biết rõ gốc tích. Tình cảm của anh với cha cũng tốt đẹp. Nhưng sau 16 năm, mọi thứ bất ngờ thay đổi.

“Cha ruột” thực sự là cha nuôi

Từ khi nhận cha con, ông Hầu luôn từ chối làm xét nghiệm ADN. Ông viện đủ lý do để thoái thác. Anh Vương cũng không nghi ngờ nhiều, bởi hàng xóm đều nói anh chính là con của ông Hầu.

Tháng 12/2024, khi ông Hầu nhập viện, anh Vương tình cờ lấy được mẫu máu và quyết định đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả như sét đánh ngang tai, ông Hầu và anh không có quan hệ huyết thống, thông tin từ 163.com .

Khi mang kết quả về chất vấn, người cha không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ lảng tránh nói: “Để ta nghĩ thêm”.

Anh Vương hiểu ra rằng người mình tin là cha ruột thực chất chỉ là cha nuôi. Nhiều lần anh gọi điện cho cha, mong được biết sự thật nhưng ông Hầu đều né tránh, thậm chí không nghe máy.

Trong suốt 16 năm nhận cha, anh Vương luôn đối xử tốt với ông. Khi ông bị bệnh ở chân, chính anh là người tất tả chạy chữa cho ông. Vì vậy, anh vô cùng bức xúc, muốn biết lý do vì sao ông lại lừa dối mình.

Anh Vương quyết định nói chuyện với em gái, con ruột của ông Hầu. Nghe xong câu chuyện, cô em bật khóc, liên tục kêu “Trời ơi”. Suốt 16 năm qua, cô luôn coi anh Vương là anh trai, gia đình còn treo tấm ảnh chụp chung cả nhà.

Em gái kể rằng mẹ từng nói: Khi ông Hầu còn lái xe đường dài, ông gặp một cô gái trẻ mang thai ngoài giá thú, không đủ khả năng nuôi con. Ông đã đưa đứa bé về.

Lời kể này hoàn toàn trái ngược với câu chuyện ông từng nói với anh Vương rằng anh là “con riêng” của mình. Anh Vương bàng hoàng, không biết đâu mới là sự thật.

Ảnh: 163

Cô em gái khẳng định: Cho dù hai bên có quan hệ máu mủ, ruột thịt hay không, anh Vương vẫn mãi là người nhà của cô.

Sự thật phơi bày

Sau nhiều lần van nài, cuối cùng ông Hầu cũng tiết lộ sự thật. Ông cho biết, mẹ đẻ của anh Vương là một phụ nữ hành nghề trong giới “phong trần”, không đủ điều kiện nuôi con. Anh Vương khi đó được giao cho một người họ Nhậm nhận nuôi.

Ba năm sau, người này phát hiện bị mắc ung thư giai đoạn cuối, liền gửi gắm Vương - lúc đó mới 3 tuổi- cho ông Hầu nuôi. Nhưng vì kinh tế khó khăn, ông lại chuyển giao cậu bé cho một gia đình họ Hồng.

Anh Hồng lớn lên ở nhà họ Hồng, đến năm 9 tuổi thì nghe được lời đồn không phải con ruột nên liều lĩnh bỏ đi, bắt đầu hành trình tìm cha mẹ. Trong suốt quãng đường đó, Vương lần lượt được 7 gia đình cưu mang nhưng cuộc sống rất khổ cực.

Năm 25 tuổi, anh quay về hỏi thăm nhà họ Hồng, lần theo manh mối, nhờ cảnh sát hỗ trợ và tìm được ông Hầu. Ông lúc đó vui mừng nhận lại anh, còn tổ chức bữa tiệc lớn trong làng, lấy ảnh cũ ra chứng minh.

Thực chất ông Hầu là cha nuôi, chứ không phải cha ruột của anh Vương. Ông Hầu cho biết, cũng vì thương anh Vương đã 25 tuổi vẫn chưa tìm được cha mẹ ruột nên ông quyết định nhận anh, coi như anh là con ruột của mình.

Đó cũng là lý do ông né tránh xét nghiệm ADN. Mặc dù vậy, 16 năm qua, ông đã dành cho anh Vương tình thương thực sự và cho anh một mái ấm gia đình.

Khi sự thật sáng tỏ, anh Vương không trách móc mà quỳ lạy cảm ơn cha nuôi vì 16 năm yêu thương và chăm sóc. Với anh, ông Hầu không phải cha ruột nhưng vẫn là cha anh, đã cho anh cảm giác được làm con.

Anh Vương vẫn muốn tìm lại cha mẹ ruột. Ảnh: 163

Ngày 3/1/2025, anh Vương một lần nữa công bố thông báo tìm thân nhân. Cho đến hiện tại, anh vẫn nuôi ước vọng tìm được cha mẹ ruột. Nhiều người thương cảm với câu chuyện của anh, mong anh sống bình an, hạnh phúc.