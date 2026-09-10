Có được mua lại nhà ở xã hội sau khi hết hợp đồng thuê mua 5 năm?

Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Đồng Đô la Mỹ vẫn chịu nhiều áp lựcGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 10/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC duy trì mức giá 146,6 triệu/lượng.
Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và giá iPhone Duo bao nhiêu tiền tại Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã được bán tại Việt Nam, thời điểm mở bán của iPhone Duo được lùi hơn một tháng.
Đẹp hơn Air Blade, xe ga 110cc của Honda giá 36,5 triệu đồng thiết kế thể thao, cạnh tranh VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda giá 36 triệu đồng, thiết kế thể thao như Air Blade và Vario, dễ thay thế Vision.
Xuất hiện xe máy điện đi tới 100km/lần sạc, thiết kế có gu giá 78 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đen - xanh đặc trưng, pin dung lượng hơn 4 kWh, tầm hoạt động tới 110km.
Xe máy điện Honda chỉ từ 15 triệu đồng, có mẫu đi xa 120km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện Honda tháng 9/2026 tại một số đại lý đang có giá thấp hơn mức đề xuất.
Đẹp hơn SH Mode, xe ga 125cc giá 37 triệu đồng trang bị vượt trội, có ABS 2 kênh cạnh tranh VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ trang bị vượt trội hơn Honda Vision, mà thậm chí còn có thể đe nẹt cả SH và SH Mode.
Vì sao giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, sedan hạng B rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, Kia Morning?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang vô cùng rẻ do được ưu đãi chính hãng lên tới 89 triệu đồng, nên giờ rẻ hơn cả Kia Morning ở phân khúc hatchback hạng A.
Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu cùng giảm mạnh.
Rẻ hơn Kia Morning, MPV của Toyota giá 306 triệu đồng sở hữu ADAS từ bản rẻ nhất, có cả 4WDGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV của Toyota tiếp tục được phát triển sau một thập kỷ có mặt trên thị trường với loạt nâng cấp mới.