Có được mua lại nhà ở xã hội sau khi hết hợp đồng thuê mua 5 năm?

Có được mua lại nhà ở xã hội sau khi hết hợp đồng thuê mua 5 năm?

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Một trong những vấn đề được nhiều người đang thuê nhà ở xã hội quan tâm là sau khi hết thời hạn thuê 5 năm, liệu có được mua lại căn hộ với giá nhà ở xã hội như quy định trước đây hay không.

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