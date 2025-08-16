20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Chiều ngày 16/8, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã diễn ra tại Hà Nội. Nhiều đầu sách mới về đề tài chiến tranh cách mạng cũng được giới thiệu trong dịp này.

Cách đây tròn 20 năm, sau khi hai cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được xuất bản, gây tiếng vang lớn trong dư luận cả nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Quỹ Mãi mãi tuổi 20 vào ngày 16/8/2005.

Theo Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20", từ năm 2022, để phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế, Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đổi tên thành Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20. Dù tên gọi thay đổi, nhưng tôn chỉ mục đích vẫn giữ nguyên vẹn từ buổi đầu: Tri ân - Tôn vinh - Thiện nguyện - Truyền lửa.

Trong 20 năm qua, Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 đã tổ chức hàng trăm chuyến đi tới các vùng sâu, vùng xa: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Cao Bằng… để tặng quà cho các đồn biên phòng, xây chốt bảo vệ biên giới, xây nhà tình nghĩa, cầu dân sinh, hỗ trợ gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em khó khăn. Hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm đã đến tay bà con vùng cao.

Lễ ra mắt Quỹ Mãi mãi tuổi 20 tại Văn Miếu, ngày 16/8/2005.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” chiều 16/8/2025. Ảnh: BTC

Đặc biệt, là việc tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giới thiệu hàng trăm tác phẩm của "Tủ sách Mãi mãi tuổi 20", nằm trong bộ sách "Những lá thư thời chiến Việt Nam" và "Nhật ký thời chiến Việt Nam." Cùng với những tập hồi ký và tự truyện trong Tủ sách "Trái tim người lính" của các cựu chiến binh đã được xuất bản và giới thiệu công khai.

Chương trình "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" do Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước, góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy lòng biết ơn và ước mơ cho thế hệ tương lai.

Với tâm niệm: Không để những hy sinh của các liệt sỹ, thương binh, cựu chiến binh trở thành vô nghĩa; không để thế hệ trẻ quên đi lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc; Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 luôn chú trọng kết nối với thanh niên, sinh viên.

Các bạn sinh viên đã cùng Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 đi tới các nghĩa trang, được nghe kể những câu chuyện thật từ những nhân chứng sống, từ các cựu chiến binh – để từ đó, cảm nhận được giá trị của hòa bình và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” gồm 4 cuốn, với hơn 5.000 trang in là một công trình tiêu biểu của Tủ sách “Mãi mãi tuổi 20".

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng (thành viên sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20, thành tựu lớn nhất không phải là số tiền nhiều tỷ đồng, đã huy động từ nguồn xã hội hóa; cũng không phải hàng trăm cuốn sách tư liệu thời chiến vô giá, mang ý nghĩa nhân văn đã xuất bản; hay những công trình, món quà vật chất đã trao tặng; mà chính là tinh thần tri ân, tôn vinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự kết nối giữa các thế hệ, được thắp lên từ trái tim, truyền sang trái tim.

"Từ máu và nước mắt của quá khứ, hôm nay chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau. Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 chính là một biểu tượng của khát vọng và cống hiến; của sự dấn thân và của tình yêu quê hương đất nước không giới hạn của những 'Trái tim người lính'," Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng nói./.