Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Trong tập 23 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, bé Nhi tự đi bộ về sớm, gặp bà Ánh trên đường, bé lập tức đòi xách hết đồ cho bà Ánh. Về nhà, cô bé còn pha trà bưng tận nơi mời bà Ánh. Điều này khiến bà Ánh có chút ngại. Bà nhắc nhở bé Nhi cứ sống sao cho thoải mái, không cần để ý thái độ hay lấy lòng mình.

Bé Nhi giải thích mình không lấy lòng, mà đây chỉ là những công việc thường ngày bé vẫn làm trước đây. Vì mẹ bị bệnh nặng nên bé tự làm hết mọi việc.

Bé Nhi chăm chú theo dõi bà Ánh nấu nướng và học làm theo. Ngoài ra, bà Ánh còn nấu dư đồ ăn để Dương lúc nào tiện mang qua cho bố. Buổi tối, sau khi ăn uống xong, Dương vào phòng thủ thỉ với mẹ, tìm cách để thuyết phục mẹ tha thứ cho bố nhưng bà Ánh khẳng định: "Không bao giờ!".

Bà Ánh ngày càng cảm thấy có thiện cảm với bé Nhi. Ảnh VTV

Thấy bé Nhi thích học đàn, Dương sẵn lòng dạy em tập đàn. Bà Ánh nhìn hai chị em tập đàn, rồi lại nhìn ra xa xăm, thương cho những người thân là "nạn nhân" của sự sai lầm của ông Phi. Trong khi đó, ông Phi lén về qua nhà nhưng chỉ dám nhìn mọi người qua khe cửa, không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt vợ lúc này.

Dương mang cá mẹ kho đến cho Đức - Vân, tiện nhắc anh trai lát mang tới cho cả bố. Tuy nhiên, Đức từ chối. Hai anh em Dương - Đức cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Dương không muốn gia đình tan vỡ nên tìm mọi cách thuyết phục mẹ tha thứ cho bố. Tuy nhiên, Đức không thể tha thứ cho bố khi đi ngoại tình và còn có con. Khi Dương bỏ đi, Vân nhẹ nhàng động viên Đức hãy bao dung. Nghe lời vợ tương lai, Đức mang cá kho tới cho bố.

Vừa thấy con trai, ông Phi đã rất mừng và càng vui hơn khi biết vợ kho cá gửi cho mình. Tuy đến tận nơi ở của bố nhưng Đức vẫn nhanh chóng rời đi, không muốn trò chuyện hay tâm sự gì với bố.

Dương và Đức bất đồng quan điểm giữa việc tha thứ cho bố. Ảnh VTV

Bé Nhi mặc áo đồng phục bị chật và ngắn nên đã tự cắt ống tay ra cho đỡ chật. Biết điều này, bà Ánh lại càng thấy thương cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Ở diễn biến khác, bà Ánh gửi vali đồ đến trả ông Phi, trong đó không chỉ có đồ đạc, quần áo của ông, mà còn có cả những món đồ ông Phi tặng bà trước đây. Đó là một chiếc vòng tay do chính ông mài giũa từng viên quặng để xâu thành vòng tặng vợ.

Sinh nhật bà Ánh, Dương và Đức mua bánh, hoa và quà về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ. Trong lúc này, ông Phi cũng gửi quà và bánh chúc mừng sinh nhật vợ. Món quà chính là chiếc vòng đeo tay do ông Phi tự làm, mà bà Ánh vừa trả lại. Khi màn đêm xuống, cả nhà đã đi ngủ, bà Ánh ngồi một mình bên chiếc bánh sinh nhật do chồng tặng mà rơi nước mắt. Bé Nhi tỉnh giấc giữa đêm nên đã nhìn thấy khoảnh khắc này.

Bà Ánh được các con tổ chức sinh nhật mà không có sự hiện diện của ông Phi. Ảnh VTV

Trước đó, bé Nhi đã tự tay vẽ một bức tranh gồm 3 người là bà Ánh, Đức, Dương để thay quà sinh nhật tặng bà Ánh. Tuy nhiên, bà Ánh muốn bé Nhi có thể vẽ thêm chính bé vào bức tranh này.

Bé Nhi vẽ tặng bà Ánh, nhưng bà lại muốn có bé Nhi trong bức tranh. Ảnh VTV

