Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thứ ba, 16:03 20/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".

Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang thống trị phòng vé Nhật Bản , tin vui bất ngờ - Ảnh 1.Thu Trang nói về tin đồn cạch mặt Trấn Thành, Trường Giang: “Chỉ có anh Tiến Luật bị ảnh hưởng”

“Anh Luật lướt mạng, đọc rồi bộc phát, đăng status trên mạng xã hội. Anh ấy hay vậy lắm, nhiều khi còn vào comment nữa”, Thu Trang nói.

Chỉ trong vòng một tháng, "bom tấn" Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".

Thực tế, "Nụ hôn bạc tỷ" đã công chiếu và gây xôn xao tại Việt Nam từ dịp Tết 2025 và đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, nhưng đến hiện tại sức nóng của bộ phim không hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi "xuất ngoại". Tại rạp UPLINK Kichijoji (Tokyo), toàn bộ số vé cho các suất chiếu tăng cường đã chính thức SOLD OUT (cháy vé) chỉ sau 2 ngày mở bán. 

Trước sự ủng hộ quá đỗi nhiệt tình này, ekip đã quyết định mở thêm hàng loạt suất chiếu tại các thành phố lớn khác như Osaka, Kyoto… để đáp ứng nhu cầu của khán giả Việt kiều và người dân bản địa.

"Đỉnh khỏi bàn! 'Nụ hôn bạc tỷ" mở thêm suất chiếu tại Tokyo, Osaka, Kyoto… để không ai phải bỏ lỡ! Nhanh tay săn vé nha cả nhà! Dịp năm mới này, cùng ra rạp cười thả ga đón chào năm mới nhiều may mắn ngay thôi!", Thu Trang phấn khởi chia sẻ.

Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang thống trị phòng vé Nhật Bản , tin vui bất ngờ - Ảnh 2.
Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang thống trị phòng vé Nhật Bản , tin vui bất ngờ - Ảnh 3.

Giành nhiều giải thưởng trong nước, "Nụ hôn bạc tỷ" thêm tin vui khi liên tục "cháy vé" tại Nhật Bản. 

Nữ diễn viên/đạo diễn cho biết có những ngày cô đứng trước gương, thấy mình đẹp hơn không phải vì son phấn, mà vì đã luôn kiên trì với con đường mình chọn. "Mỗi vai diễn, mỗi lần bước lên phim trường, đứng trước ánh đèn hay ở phía sau máy quay với vai trò đạo diễn, Trang luôn tự nhắc mình cố gắng. Vì đam mê này, vì những người đã tin, và vì bản thân mình của ngày hôm nay. Cảm ơn Trang không ngừng cố gắng", Thu Trang bày tỏ.

Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng đoạt giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV với bộ phim này.

Trái ngược với sự rầm rộ của "Nụ hôn bạc tỷ", dự án điện ảnh "Ai thương ai mến" của Thu Trang ra rạp cách đây không lâu lại không đạt kỳ vọng khi doanh thu chỉ mới chạm mức 28 tỷ đồng. Nhiều người tiếc thay nữ đạo diễn nhưng cũng có ý kiến cho rằng có lẽ với Thu Trang sự "chững lại" vào đầu năm 2026 rồi sẽ chỉ là một chấm nhỏ trên hành trình cố gắng vì nghệ thuật. 

Hiện tại, Thu Trang còn ghi dấu ấn điện ảnh khi tiếp tục tham gia "Mùi Phở" - một bộ phim hài gia đình Việt Nam dự kiến ra mắt dịp Tết Nguyên Đán 2026, do đạo diễn Minh Beta thực hiện. Bộ phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền,... xoay quanh câu chuyện xung đột thế hệ và tình thân qua món phở Việt, hứa hẹn mang lại tiếng cười và những cảm xúc ấm áp dịp Tết.

Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang thống trị phòng vé Nhật Bản , tin vui bất ngờ - Ảnh 4.

Hiện tại, Thu Trang còn gây chú ý khi tham gia "Mùi phở" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh.

 

