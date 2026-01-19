Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi
GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Gia đình trái dấu", Vân (Thuỳ Dương) thúc giục Đức (Thừa Tuấn Anh) gọi điện hỏi thăm bố, vì bố đang đau ốm nằm một mình. Đúng lúc này, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tới kho của Vân, Đức mà không báo trước, khiến cặp đôi không có sự chuẩn bị.
Đức nháy mắt ra hiệu cho Vân tìm cách để không lộ chuyện bé Nhi đang ở đây. Còn Đức lấy lý do phải ra ngoài có việc gấp để đưa mẹ ra khỏi đây nhanh chóng, tránh để mẹ phát hiện ra bé Nhi. Tuy nhiên, Đức chưa kịp đưa mẹ đi thì bé Nhi từ phía trong chạy ra và bắt gặp bà Ánh.
Ở diễn biến khác trong tập phim, khi tâm sự với mẹ hay với bố, Dương (Quỳnh Trang) đều luôn là một cô con gái hiểu chuyện, thể hiện sự công tâm và bao dung. Về chuyện bé Nhi, Dương cho rằng mẹ mình có thể mặc kệ bé thì cũng không ai có quyền nói gì mẹ.
Bà Ánh thừa nhận lúc đầu rất khó chịu, nhưng thấy con gái luôn bênh mẹ vô điều kiện, bà đã dễ chịu hơn nhiều. Dương khẳng định "mẹ là công chúa của con" nên tất nhiên cô bênh mẹ vô điều kiện. Dương khéo léo nịnh mẹ, nhưng cũng vừa nói đỡ cho bố khi nhắc đến việc bao năm qua, bố luôn quan tâm, yêu thương vợ con nên cô mới "giảm nhẹ" cho bố.
Dương mang phở đến cho bố nhưng ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) cảm thấy đắng miệng nên không ăn. Sau khi nghe con gái nói phở do mẹ nấu, ông vội vã đồng ý ăn. Ông Phi vẫn ngóng chờ vợ sẽ cho mình một cơ hội sửa sai.
Tập 22 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 19/1 trên VTV3.
