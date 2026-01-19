Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Thứ hai, 10:26 19/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Gia đình trái dấu", Vân (Thuỳ Dương) thúc giục Đức (Thừa Tuấn Anh) gọi điện hỏi thăm bố, vì bố đang đau ốm nằm một mình. Đúng lúc này, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tới kho của Vân, Đức mà không báo trước, khiến cặp đôi không có sự chuẩn bị. 

Đức nháy mắt ra hiệu cho Vân tìm cách để không lộ chuyện bé Nhi đang ở đây. Còn Đức lấy lý do phải ra ngoài có việc gấp để đưa mẹ ra khỏi đây nhanh chóng, tránh để mẹ phát hiện ra bé Nhi. Tuy nhiên, Đức chưa kịp đưa mẹ đi thì bé Nhi từ phía trong chạy ra và bắt gặp bà Ánh.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi - Ảnh 1.

Bà Ánh phát hiện ra Vân và Đức đang cưu mang bé Nhi tại nhà kho. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, khi tâm sự với mẹ hay với bố, Dương (Quỳnh Trang) đều luôn là một cô con gái hiểu chuyện, thể hiện sự công tâm và bao dung. Về chuyện bé Nhi, Dương cho rằng mẹ mình có thể mặc kệ bé thì cũng không ai có quyền nói gì mẹ. 

Bà Ánh thừa nhận lúc đầu rất khó chịu, nhưng thấy con gái luôn bênh mẹ vô điều kiện, bà đã dễ chịu hơn nhiều. Dương khẳng định "mẹ là công chúa của con" nên tất nhiên cô bênh mẹ vô điều kiện. Dương khéo léo nịnh mẹ, nhưng cũng vừa nói đỡ cho bố khi nhắc đến việc bao năm qua, bố luôn quan tâm, yêu thương vợ con nên cô mới "giảm nhẹ" cho bố.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi - Ảnh 2.

Dương bênh mẹ, nhưng vẫn tìm cách nói đỡ để mẹ bớt giận bố. Ảnh VTV

Dương mang phở đến cho bố nhưng ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) cảm thấy đắng miệng nên không ăn. Sau khi nghe con gái nói phở do mẹ nấu, ông vội vã đồng ý ăn. Ông Phi vẫn ngóng chờ vợ sẽ cho mình một cơ hội sửa sai.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi - Ảnh 3.

Dương mang phở đến và tìm cách nói khéo để bố ăn. Ảnh VTV

Tập 22 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 19/1 trên VTV3.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi - Ảnh 4.'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi - Ảnh 5.Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Với tên gọi UPRIZE mang tinh thần "Vươn lên", nhóm nhạc 7 thành viên đã được ra đời từ chương trình "Tân binh toàn năng".

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi - Ảnh 6.Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Diễn viên Dũng Hớn bật mí về cái kết của Chiến "đo" - nhân vật hài hước gây ấn tượng với khán giả phim "Cách em 1 milimet".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

Cùng chuyên mục

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.

Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'

Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri gây bất ngờ khi chọn một cách kể đặc biệt là góc nhìn của cậu bé tên Nước Non (12 tuổi) dẫn dắt câu chuyện về tương lai đất nước.

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí - 3 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.

Xem nhiều

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top