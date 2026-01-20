Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Thứ ba, 08:42 20/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Ánh sau vài lần tiếp xúc với bé Nhi (con riêng của chồng) đã thấy thương mến và quyết định đón bé về nhà nuôi.

Trong tập 22 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi tỏ tình thành công, Tuấn đã mạnh dạn đến tận trường để đón Dương trong sự bất ngờ của cô nàng. Thời gian này, Dương không còn tâm trí nào để đi chơi vì gia đình đang gặp nhiều bất trắc. Tuấn cũng rất tinh tế chỉ đến đón Dương để đưa cô về với mẹ.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bận rộn với việc dạy nhảy, múa ở trung tâm, nhưng cứ về đến nhà là cảm giác khó chịu, bực bội lại tăng lên. Bà thu dọn hết đồ đạc còn lại của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) mang tới chỗ con trai để mang trả cho bố.

Vì mẹ tới kho hàng không báo trước nên Đức và Vân rất bất ngờ, không có sự chuẩn bị. Đức nháy mắt ra hiệu cho Vân tìm cách để giấu chuyện bé Nhi đang ở đây, còn anh lấy lý do phải ra ngoài có việc gấp để đưa mẹ Ánh ra khỏi đây nhanh chóng, tránh để mẹ phát hiện ra bé Nhi. Tuy nhiên, Đức chưa kịp đưa mẹ đi thì bé Nhi từ phía trong chạy ra.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 1.
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 2.

Bà Ánh đối diện với bé Nhi trong tình huống bất ngờ. Ảnh VTV

Vân xin lỗi bà Ánh và giải thích đưa bé Nhi về kho hàng ở chung với mình là vì sợ bé Nhi lây bệnh từ bố. Còn Đức giải thích mình định giấu mẹ chỉ là vì sợ mẹ hiểu lầm. Trái với lo lắng của mọi người, bà Ánh lại tuyên bố sẽ đưa bé Nhi về nhà mình ở, vì cho rằng ở kho hàng chật chội, việc bán hàng liên tục sẽ ảnh hưởng đến bé.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 3.

Bà Ánh quyết định đón bé Nhi về nhà để nuôi dưỡng. Ảnh VTV

Về chuyện bé Nhi, Dương cho rằng mẹ mình có thể mặc kệ bé thì cũng không ai có quyền nói gì mẹ. Bà Ánh thừa nhận lúc đầu bà rất khó chịu, nhưng thấy con gái luôn bênh mẹ vô điều kiện, bà đã dễ chịu hơn nhiều. Dương khẳng định "mẹ là công chúa của con" nên tất nhiên cô bênh mẹ vô điều kiện. Dương khéo léo vừa thể hiện sự bênh mẹ, nhưng cũng vừa nói đỡ cho bố khi nhắc đến việc bao năm qua, bố luôn quan tâm, yêu thương vợ con nên cô "giảm nhẹ" cho bố.

Tâm sự với con gái, bà Ánh thừa nhận lẽ ra mình phải ghét bé Nhi mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại chỉ thấy thương. Nhìn bé Nhi, bà thấy hình ảnh của chính mình năm xưa là một đứa trẻ lớn lên mà không biết bố là ai. Thương hoàn cảnh bé vừa mất mẹ, lại phải sống giữa những người xa lạ, bà Ánh giục Dương đưa Nhi về phòng ngủ cùng cho đỡ tủi thân.

Về phòng, thấy bé Nhi buồn bã như sắp khóc, Dương nhẹ nhàng hỏi han, an ủi. Nhi nói mình nhớ mẹ. Dương động viên và khẳng định không chỉ cô mà ngay cả mẹ mình cũng không hề ghét Nhi, mong em dần cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà này. Sau đó, Dương còn hát cho Nhi ngủ.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 4.

Dương động viên bé Nhi đón nhận một gia đình mới. Ảnh VTV

Là một cô bé chăm chỉ và hiểu chuyện, sáng hôm sau, bé Nhi dậy sớm, quét nhà, lau nhà trước khi đi học. Khi bà Ánh nấu ăn sáng, bé luôn bên cạnh phụ giúp. Điều này khiến bà Ánh rất bất ngờ vì hai con Đức - Dương của bà hầu như chưa bao giờ đỡ đần mẹ việc nhà như vậy.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 5.

Bé Nhi tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ đã gây được ấn tượng với bà Ánh. Ảnh VTV

Về phía Đức, dù vẫn rất giận bố chuyện bỗng dưng có con riêng nhưng trong thâm tâm, anh vẫn lo lắng cho bố. Đêm ngủ, Đức tỉnh dậy tìm kiếm thông tin trên mạng về cách chăm sóc người bị sốt vi-rút. Sáng hôm sau, anh còn giục Dương nhớ tới thăm bố, sợ bố ốm đâu lủi thủi một mình. Đức còn về nhà đón em Nhi đi học. Trong khi đó, Dương vẫn luôn nỗ lực tìm cách hàn gắn bố và mẹ. Thấy mẹ nấu phở, cô nàng tìm cách để mẹ đồng ý phần cho bố một suất để Dương mang tới cho bố.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 6.Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 7.Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi - Ảnh 8.'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.

Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'

Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri gây bất ngờ khi chọn một cách kể đặc biệt là góc nhìn của cậu bé tên Nước Non (12 tuổi) dẫn dắt câu chuyện về tương lai đất nước.

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí - 4 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Xem nhiều

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc
Mặc ông Phi van xin, bà Ánh vẫn yêu cầu ký vào đơn ly hôn

Mặc ông Phi van xin, bà Ánh vẫn yêu cầu ký vào đơn ly hôn

Xem - nghe - đọc
Bị bắt vì giam giữ người trái phép, Thiệu giở 'chiêu trò' trong trại giam

Bị bắt vì giam giữ người trái phép, Thiệu giở 'chiêu trò' trong trại giam

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top