Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi
GĐXH - Bà Ánh sau vài lần tiếp xúc với bé Nhi (con riêng của chồng) đã thấy thương mến và quyết định đón bé về nhà nuôi.
Trong tập 22 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi tỏ tình thành công, Tuấn đã mạnh dạn đến tận trường để đón Dương trong sự bất ngờ của cô nàng. Thời gian này, Dương không còn tâm trí nào để đi chơi vì gia đình đang gặp nhiều bất trắc. Tuấn cũng rất tinh tế chỉ đến đón Dương để đưa cô về với mẹ.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bận rộn với việc dạy nhảy, múa ở trung tâm, nhưng cứ về đến nhà là cảm giác khó chịu, bực bội lại tăng lên. Bà thu dọn hết đồ đạc còn lại của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) mang tới chỗ con trai để mang trả cho bố.
Vì mẹ tới kho hàng không báo trước nên Đức và Vân rất bất ngờ, không có sự chuẩn bị. Đức nháy mắt ra hiệu cho Vân tìm cách để giấu chuyện bé Nhi đang ở đây, còn anh lấy lý do phải ra ngoài có việc gấp để đưa mẹ Ánh ra khỏi đây nhanh chóng, tránh để mẹ phát hiện ra bé Nhi. Tuy nhiên, Đức chưa kịp đưa mẹ đi thì bé Nhi từ phía trong chạy ra.
Bà Ánh đối diện với bé Nhi trong tình huống bất ngờ. Ảnh VTV
Vân xin lỗi bà Ánh và giải thích đưa bé Nhi về kho hàng ở chung với mình là vì sợ bé Nhi lây bệnh từ bố. Còn Đức giải thích mình định giấu mẹ chỉ là vì sợ mẹ hiểu lầm. Trái với lo lắng của mọi người, bà Ánh lại tuyên bố sẽ đưa bé Nhi về nhà mình ở, vì cho rằng ở kho hàng chật chội, việc bán hàng liên tục sẽ ảnh hưởng đến bé.
Về chuyện bé Nhi, Dương cho rằng mẹ mình có thể mặc kệ bé thì cũng không ai có quyền nói gì mẹ. Bà Ánh thừa nhận lúc đầu bà rất khó chịu, nhưng thấy con gái luôn bênh mẹ vô điều kiện, bà đã dễ chịu hơn nhiều. Dương khẳng định "mẹ là công chúa của con" nên tất nhiên cô bênh mẹ vô điều kiện. Dương khéo léo vừa thể hiện sự bênh mẹ, nhưng cũng vừa nói đỡ cho bố khi nhắc đến việc bao năm qua, bố luôn quan tâm, yêu thương vợ con nên cô "giảm nhẹ" cho bố.
Tâm sự với con gái, bà Ánh thừa nhận lẽ ra mình phải ghét bé Nhi mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại chỉ thấy thương. Nhìn bé Nhi, bà thấy hình ảnh của chính mình năm xưa là một đứa trẻ lớn lên mà không biết bố là ai. Thương hoàn cảnh bé vừa mất mẹ, lại phải sống giữa những người xa lạ, bà Ánh giục Dương đưa Nhi về phòng ngủ cùng cho đỡ tủi thân.
Về phòng, thấy bé Nhi buồn bã như sắp khóc, Dương nhẹ nhàng hỏi han, an ủi. Nhi nói mình nhớ mẹ. Dương động viên và khẳng định không chỉ cô mà ngay cả mẹ mình cũng không hề ghét Nhi, mong em dần cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà này. Sau đó, Dương còn hát cho Nhi ngủ.
Là một cô bé chăm chỉ và hiểu chuyện, sáng hôm sau, bé Nhi dậy sớm, quét nhà, lau nhà trước khi đi học. Khi bà Ánh nấu ăn sáng, bé luôn bên cạnh phụ giúp. Điều này khiến bà Ánh rất bất ngờ vì hai con Đức - Dương của bà hầu như chưa bao giờ đỡ đần mẹ việc nhà như vậy.
Về phía Đức, dù vẫn rất giận bố chuyện bỗng dưng có con riêng nhưng trong thâm tâm, anh vẫn lo lắng cho bố. Đêm ngủ, Đức tỉnh dậy tìm kiếm thông tin trên mạng về cách chăm sóc người bị sốt vi-rút. Sáng hôm sau, anh còn giục Dương nhớ tới thăm bố, sợ bố ốm đâu lủi thủi một mình. Đức còn về nhà đón em Nhi đi học. Trong khi đó, Dương vẫn luôn nỗ lực tìm cách hàn gắn bố và mẹ. Thấy mẹ nấu phở, cô nàng tìm cách để mẹ đồng ý phần cho bố một suất để Dương mang tới cho bố.
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.
Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.
Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản LiềnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé NhiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.
Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri gây bất ngờ khi chọn một cách kể đặc biệt là góc nhìn của cậu bé tên Nước Non (12 tuổi) dẫn dắt câu chuyện về tương lai đất nước.
Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí - 4 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.
'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc NinhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.