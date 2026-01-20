Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Trong tập 22 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi tỏ tình thành công, Tuấn đã mạnh dạn đến tận trường để đón Dương trong sự bất ngờ của cô nàng. Thời gian này, Dương không còn tâm trí nào để đi chơi vì gia đình đang gặp nhiều bất trắc. Tuấn cũng rất tinh tế chỉ đến đón Dương để đưa cô về với mẹ.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bận rộn với việc dạy nhảy, múa ở trung tâm, nhưng cứ về đến nhà là cảm giác khó chịu, bực bội lại tăng lên. Bà thu dọn hết đồ đạc còn lại của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) mang tới chỗ con trai để mang trả cho bố.

Vì mẹ tới kho hàng không báo trước nên Đức và Vân rất bất ngờ, không có sự chuẩn bị. Đức nháy mắt ra hiệu cho Vân tìm cách để giấu chuyện bé Nhi đang ở đây, còn anh lấy lý do phải ra ngoài có việc gấp để đưa mẹ Ánh ra khỏi đây nhanh chóng, tránh để mẹ phát hiện ra bé Nhi. Tuy nhiên, Đức chưa kịp đưa mẹ đi thì bé Nhi từ phía trong chạy ra.

Bà Ánh đối diện với bé Nhi trong tình huống bất ngờ. Ảnh VTV

Vân xin lỗi bà Ánh và giải thích đưa bé Nhi về kho hàng ở chung với mình là vì sợ bé Nhi lây bệnh từ bố. Còn Đức giải thích mình định giấu mẹ chỉ là vì sợ mẹ hiểu lầm. Trái với lo lắng của mọi người, bà Ánh lại tuyên bố sẽ đưa bé Nhi về nhà mình ở, vì cho rằng ở kho hàng chật chội, việc bán hàng liên tục sẽ ảnh hưởng đến bé.

Bà Ánh quyết định đón bé Nhi về nhà để nuôi dưỡng. Ảnh VTV

Về chuyện bé Nhi, Dương cho rằng mẹ mình có thể mặc kệ bé thì cũng không ai có quyền nói gì mẹ. Bà Ánh thừa nhận lúc đầu bà rất khó chịu, nhưng thấy con gái luôn bênh mẹ vô điều kiện, bà đã dễ chịu hơn nhiều. Dương khẳng định "mẹ là công chúa của con" nên tất nhiên cô bênh mẹ vô điều kiện. Dương khéo léo vừa thể hiện sự bênh mẹ, nhưng cũng vừa nói đỡ cho bố khi nhắc đến việc bao năm qua, bố luôn quan tâm, yêu thương vợ con nên cô "giảm nhẹ" cho bố.

Tâm sự với con gái, bà Ánh thừa nhận lẽ ra mình phải ghét bé Nhi mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại chỉ thấy thương. Nhìn bé Nhi, bà thấy hình ảnh của chính mình năm xưa là một đứa trẻ lớn lên mà không biết bố là ai. Thương hoàn cảnh bé vừa mất mẹ, lại phải sống giữa những người xa lạ, bà Ánh giục Dương đưa Nhi về phòng ngủ cùng cho đỡ tủi thân.

Về phòng, thấy bé Nhi buồn bã như sắp khóc, Dương nhẹ nhàng hỏi han, an ủi. Nhi nói mình nhớ mẹ. Dương động viên và khẳng định không chỉ cô mà ngay cả mẹ mình cũng không hề ghét Nhi, mong em dần cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà này. Sau đó, Dương còn hát cho Nhi ngủ.

Dương động viên bé Nhi đón nhận một gia đình mới. Ảnh VTV

Là một cô bé chăm chỉ và hiểu chuyện, sáng hôm sau, bé Nhi dậy sớm, quét nhà, lau nhà trước khi đi học. Khi bà Ánh nấu ăn sáng, bé luôn bên cạnh phụ giúp. Điều này khiến bà Ánh rất bất ngờ vì hai con Đức - Dương của bà hầu như chưa bao giờ đỡ đần mẹ việc nhà như vậy.

Bé Nhi tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ đã gây được ấn tượng với bà Ánh. Ảnh VTV

Về phía Đức, dù vẫn rất giận bố chuyện bỗng dưng có con riêng nhưng trong thâm tâm, anh vẫn lo lắng cho bố. Đêm ngủ, Đức tỉnh dậy tìm kiếm thông tin trên mạng về cách chăm sóc người bị sốt vi-rút. Sáng hôm sau, anh còn giục Dương nhớ tới thăm bố, sợ bố ốm đâu lủi thủi một mình. Đức còn về nhà đón em Nhi đi học. Trong khi đó, Dương vẫn luôn nỗ lực tìm cách hàn gắn bố và mẹ. Thấy mẹ nấu phở, cô nàng tìm cách để mẹ đồng ý phần cho bố một suất để Dương mang tới cho bố.

