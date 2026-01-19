Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy, đứng đầu phòng vé cuối tuần qua (16, 17 và 18/1) là "Con kể ba nghe" với 22,9 tỷ đồng, chiếm gần 49% thị phần phòng vé. Phim đã có suất chiếu sớm vào ngày 14 và 15/1 và chính thức phát hành rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16/1. Như vậy, sau tuần mở màn, "Con kể ba nghe" đạt hơn 33 tỷ đồng (tính đến thời điểm đầu giờ sáng 19/1).

Việc chọn thể loại gia đình - tình cảm, tôn vinh nghệ sĩ xiếc giúp phim khai thác tốt tệp khán giả phụ huynh và trẻ nhỏ. Với sự mở đầu ấn tượng, đây được xem là màn trở lại thuận lợi của Kiều Minh Tuấn sau một thời gian gần như không góp mặt ở điện ảnh.

“Con kể ba nghe” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai ông Thái - một nghệ sĩ xiếc và cậu con trai Minh (Hạo Khang) đang ở tuổi dậy thì. Mối quan hệ cha con này chứa nhiều mất mát, bế tắc, thiếu thấu hiểu đôi bên cho dù họ rất yêu thương nhau. Bộ phim chính là hành trình đi tìm lại sự kết nối tình cảm đã đánh mất của hai cha con - những người buộc phải mở lòng mình, chữa lành cho chính mình lẫn cho đôi bên về những tổn thương, hiểu lầm cũ.

Ông Thái là người sống chết với nghiệp diễn xiếc, là “gà trống nuôi con” đầy cơ cực sau khi vợ ông (cũng là một diễn viên xiếc) không may “sinh nghề, tử nghiệp” ngay trên sàn diễn. Minh chứng kiến tai nạn đó, dẫn đến chấn thương tâm lý và tự kỷ. Đáng lo hơn, Minh có vẻ muốn “giải thoát cuộc sống” một cách tiêu cực, trong khi ông Thái dù rất thương con trai nhưng lại thiếu sự quan tâm, chia sẻ cần thiết và đúng cách.

“Con kể ba nghe” có nhiều phân đoạn được đánh giá là một trong những cảnh phim để đời của Kiều Minh Tuấn.

Kiều Minh Tuấn trở lại với dự án mở màn hơn 33 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp.

Kiều Minh Tuấn được giới làm phim lẫn khán giả đánh giá cao nhờ phong độ ổn định ở các dự án điện ảnh mà anh tham gia kể từ khi nổi lên thành ngôi sao phòng vé với bộ phim “Em chưa 18” (2017). Sau bộ phim gần nhất “Chìa khóa trăm tỷ” và “Nghề siêu dễ” (2022), với dự án "Con kể ba nghe", nam diễn viên sinh năm 1988 đã thực sự tìm được một nhân vật đủ chiều sâu để anh có thể bộc lộ được trọn vẹn tài năng mà không phải chia sẻ đất diễn với nhiều diễn viên khác.



