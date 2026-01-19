Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'
GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.
Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy, đứng đầu phòng vé cuối tuần qua (16, 17 và 18/1) là "Con kể ba nghe" với 22,9 tỷ đồng, chiếm gần 49% thị phần phòng vé. Phim đã có suất chiếu sớm vào ngày 14 và 15/1 và chính thức phát hành rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16/1. Như vậy, sau tuần mở màn, "Con kể ba nghe" đạt hơn 33 tỷ đồng (tính đến thời điểm đầu giờ sáng 19/1).
Việc chọn thể loại gia đình - tình cảm, tôn vinh nghệ sĩ xiếc giúp phim khai thác tốt tệp khán giả phụ huynh và trẻ nhỏ. Với sự mở đầu ấn tượng, đây được xem là màn trở lại thuận lợi của Kiều Minh Tuấn sau một thời gian gần như không góp mặt ở điện ảnh.
Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai ông Thái - một nghệ sĩ xiếc và cậu con trai Minh (Hạo Khang) đang ở tuổi dậy thì. Mối quan hệ cha con này chứa nhiều mất mát, bế tắc, thiếu thấu hiểu đôi bên cho dù họ rất yêu thương nhau. Bộ phim chính là hành trình đi tìm lại sự kết nối tình cảm đã đánh mất của hai cha con - những người buộc phải mở lòng mình, chữa lành cho chính mình lẫn cho đôi bên về những tổn thương, hiểu lầm cũ.
Ông Thái là người sống chết với nghiệp diễn xiếc, là “gà trống nuôi con” đầy cơ cực sau khi vợ ông (cũng là một diễn viên xiếc) không may “sinh nghề, tử nghiệp” ngay trên sàn diễn. Minh chứng kiến tai nạn đó, dẫn đến chấn thương tâm lý và tự kỷ. Đáng lo hơn, Minh có vẻ muốn “giải thoát cuộc sống” một cách tiêu cực, trong khi ông Thái dù rất thương con trai nhưng lại thiếu sự quan tâm, chia sẻ cần thiết và đúng cách.
“Con kể ba nghe” có nhiều phân đoạn được đánh giá là một trong những cảnh phim để đời của Kiều Minh Tuấn.
Kiều Minh Tuấn được giới làm phim lẫn khán giả đánh giá cao nhờ phong độ ổn định ở các dự án điện ảnh mà anh tham gia kể từ khi nổi lên thành ngôi sao phòng vé với bộ phim “Em chưa 18” (2017). Sau bộ phim gần nhất “Chìa khóa trăm tỷ” và “Nghề siêu dễ” (2022), với dự án "Con kể ba nghe", nam diễn viên sinh năm 1988 đã thực sự tìm được một nhân vật đủ chiều sâu để anh có thể bộc lộ được trọn vẹn tài năng mà không phải chia sẻ đất diễn với nhiều diễn viên khác.
Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản LiềnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé NhiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.
Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri gây bất ngờ khi chọn một cách kể đặc biệt là góc nhìn của cậu bé tên Nước Non (12 tuổi) dẫn dắt câu chuyện về tương lai đất nước.
Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí - 3 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.
'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc NinhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.