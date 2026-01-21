Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 "Gia đình trái dấu", bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đồng ý cho ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đến dọn dẹp cho trung tâm dạy nhảy của mình. Khi thấy vợ thân thiết với học viên nam, ông Phi tỏ ra bực tức, ghen ra mặt. Để trêu tức chồng, bà Ánh còn khẳng định với học viên còn độc thân khiến ông Phi vô cùng bực mình.



Trước tình huống này, ông Phi liên tục phá đám, không để cho bà Ánh dạy học.

Ông Phi cảm thấy ghen, bực tức khi bà Ánh tỏ ra thân mật với nam học viên.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, thấy quần áo cũ của Nhi (An Nhiên) ngắn và chật, bà Ánh liền mua nhiều quần áo mới cho cô bé. Điều này khiến bé Nhi bất ngờ, tuy nhiên cô bé vẫn thắc mắc một việc có phải mình chính là nguyên nhân khiến ông Phi bị đuổi khỏi nhà hay không?

Trước câu hỏi bất ngờ, bà Ánh có phần sững người và nhanh chóng phủ nhận: "Bố cháu ra ngoài ở là vì bác và bố cháu không sống với nhau được nữa".

Bà Ánh bất ngờ trước câu hỏi của bé Nhi về lý do ông Phi bị đuổi khỏi nhà.

Khi trở về nhà, bé Nhi tỏ vẻ buồn bã vì chưa nhận được câu trả lời. Ông Phi gặng hỏi, bé Nhi cuối cùng cũng chịu tâm sự với bố. Cô bé nói được cả gia đình đối xử tốt, tuy nhiên chỉ có một thắc mắc. "Tại sao bố với mẹ con lại quen nhau? Có phải bố và bác Ánh đã cưới nhau rồi bố mới quen mẹ con không?", Nhi hỏi ông Phi.



Dù còn nhỏ tuổi nhưng Nhi đã rất hiểu chuyện. Câu hỏi của bé Nhi càng khiến cho ông Phi cảm thấy xấu hổ với bản thân. Ông vẫn quyết định không nói với Nhi vì "đây là chuyện người lớn nên con không cần biết và cũng không thể hiểu được". Tuy nhiên, Nhi vẫn một mực muốn biết câu trả lời từ bố.

Bé Nhi thắc mắc chuyện thời điểm bố mẹ gặp nhau.

Tập 24 "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 21/1 trên VTV3.

