Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tuyên bố không tha thứ cho chồng

Thứ ba, 15:38 20/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Dù con gái luôn tìm cách hàn gắn bố mẹ nhưng bà Ánh vẫn giữ lập trường muốn ly hôn kể từ khi biết chồng có "con rơi".

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 "Gia đình trái dấu", Dương vẫn tìm mọi cách để hàn gắn bố mẹ. Cô thủ thỉ với mẹ rằng mẹ vừa thương bé Nhi, vừa làm đồ ăn cho bố nên cô muốn mẹ tha thứ cho bố. 

Tuy nhiên, bà Ánh khẳng định: "Không bao giờ!". Bà Ánh biết chồng mình sai nhưng bà cũng biết những yêu thương, chăm sóc của bố trước đây dành cho vợ con là thật. Vì thế, bà không phủ nhận những mặt tốt đó. Nhưng chuyện tha thứ lần này quả là không dễ dàng đối với bà Ánh.

Tập 23 Gia đình trái dấu: Dương và Đức bất đồng quan điểm chuyện ly hôn của bố mẹ - Ảnh 1.

Dù con gái liên tục nói đỡ cho bố nhưng bà Ánh vẫn muốn ly hôn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, hai anh em Dương - Đức cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Dương không muốn gia đình tan vỡ nên tìm mọi cách thuyết phục mẹ tha thứ cho bố, tìm mọi cách vun vén cho bố mẹ trở lại với nhau. 

Tuy nhiên, Đức lại nghĩ ngược lại. Anh ủng hộ mọi quyết định của mẹ, vì cho rằng mẹ đến tuổi này rồi "không sống cho mình thì sống cho ai". Đức cũng không thể tha thứ cho bố khi đi ngoại tình và còn có con.

Tập 23 Gia đình trái dấu: Dương và Đức bất đồng quan điểm chuyện ly hôn của bố mẹ - Ảnh 2.

Dương và Đức bất đồng quan điểm vì người muốn tha thứ cho bố, người lại ủng hộ mẹ ly hôn. Ảnh VTV

Trong khi đó, vào ngày sinh nhật bà Ánh, bé Nhi bẽn lẽn tặng một bức tranh tự tay vẽ thay cho quà sinh nhật. Bé vẽ ba mẹ con bà Ánh và không có mình trong đó. Tuy nhiên, bà Ánh lại muốn Nhi cũng có mặt trong bức tranh, đồng nghĩa với việc coi bé như một thành viên chính thức của gia đình.

Tập 23 Gia đình trái dấu: Dương và Đức bất đồng quan điểm chuyện ly hôn của bố mẹ - Ảnh 3.

Bà Ánh dù chưa tha thứ cho chồng nhưng vẫn tỏ ra yêu thương, đón nhận bé Nhi. Ảnh VTV

Tập 23 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 20/1 trên VTV3.

Tập 23 Gia đình trái dấu: Dương và Đức bất đồng quan điểm chuyện ly hôn của bố mẹ - Ảnh 4.Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

GĐXH - Bà Ánh sau vài lần tiếp xúc với bé Nhi (con riêng của chồng) đã thấy thương mến và quyết định đón bé về nhà nuôi.

Tập 23 Gia đình trái dấu: Dương và Đức bất đồng quan điểm chuyện ly hôn của bố mẹ - Ảnh 5.Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.

Tập 23 Gia đình trái dấu: Dương và Đức bất đồng quan điểm chuyện ly hôn của bố mẹ - Ảnh 6.Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

