Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Trong tập 16 "Gia đình Haha" đã được phát sóng đánh dấu sự trở lại của chương trình với chặng đặc biệt. Tập 16 đưa khán giả trở về với bản Liền, nơi luôn có vị trí đặc biệt đối với các nghệ sĩ ở những tập trước đó.

Khác với nắng vàng rực rỡ của ngày đầu gặp gỡ, lần trở lại này, bản Liền đón các thành viên của "Gia đình Haha" trong tiết trời mưa lạnh và sương mù bao phủ của mùa đông vùng núi.

Các thành viên "Gia đình Haha" hào hứng khi trở lại điểm đến đầu tiên. Ảnh VTV

Bên cạnh sự xuất hiện hai gian nhà mới của chị Thông, các thành viên không khỏi bất ngờ trước sự trưởng thành của hai bé Thư và Thắng. Không còn sự lúng túng hay thăm dò như thuở ban đầu, năm anh em "Gia đình Haha" nhanh chóng bắt nhịp với công việc lợp mái nhà ngay khi trở về với bản Liền.

Tự tin với vốn liếng kinh nghiệm tích lũy từ những chặng hành trình trước, Jun Phạm và Duy Khánh đều hào hứng khẳng định: “Không còn là nông dân tập sự nữa, giờ mình đã là nông dân chuyên nghiệp rồi”.

Công việc xẻ lá cọ, lợp lại mái nhà thêm gắn kết các thành viên và người dân bản Liền. Ảnh VTV

Xuyên suốt quá trình lao động và sinh hoạt, những câu chuyện văn hóa của người Tày được mở ra một cách tự nhiên. Chẳng hạn như cách người dân nơi đây vẫn ưu tiên gìn giữ sắc chàm, xanh và đen truyền thống. Những gam màu rực rỡ như đỏ và hồng – tượng trưng cho sự may mắn – được đưa vào những chiếc khăn quấn quanh eo, tạo nên nét chấm phá duyên dáng, khác biệt so với văn hóa miền xuôi... Anh Hà tiết lộ về “mùa kết duyên” nảy nở từ những dịp lợp nhà cuối năm.

So với lần đầu tới bản Liền, tương tác giữa các thành viên "Gia đình Haha" cũng thoải mải, thân thiết hơn nhiều. Họ đã có cả hành trình cùng nhau chia sẻ những buồn, vui, cùng trải nghiệm, khám phá cuộc sống, công việc của người dân ở những miền đất đã từng đặt chân tới.

Bếp ăn vui vẻ của các thành viên "Gia đình Haha". Ảnh VTV

Những bữa cơm đoàn tụ luôn là thời điểm đáng nhớ của mỗi tập phát sóng "Gia đình Haha". Vẫn là gian bếp nhà sàn quen thuộc - nơi kết nối những mạch nguồn cảm xúc, nhưng lần này đáng nhớ hơn nữa khi đón "những người con" đi xa trở về.

Hai thành viên nhí được yêu mến - bé Thắng và bé Thư cũng đã lớn hơn so với ngày đầu lên sóng. Bé Thắng cởi mở và hoạt bát hơn khi kể chuyện từ trường lớp đến gia đình cho các anh chị nghe. Trong khi đó, bé Thư cũng thoải mái chia sẻ về những bài múa văn nghệ sắp tới của mình.

Bữa cơm đoàn tụ ấm áp của "Gia đình Haha" và nhà anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng. Ảnh VTV

