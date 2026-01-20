Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 41 "Cách em 1 milimet", Viễn chia sẻ với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng căn dặn Tú phải chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình và mạnh mẽ trước lựa chọn cho tương lai.

Tú quyết định đi du học, vì thế để động viên em gái, Viễn nói: “Thế giới ngoài kia nó rộng lớn bao la lắm em gái ạ. Anh của cô thì sắp lấy vợ rồi nên là không ủn cô đi đâu được. Nhưng mà nhóc con hãy cất cánh đi, bay cao bay xa, bay vòng quanh thế giới xem thế gian ngoài kia nó đẹp thế nào. Xong về kể cho anh Viễn nghe nhé".

Viễn đã chia sẻ với em gái về chuyện sắp kết hôn.

Sau nhiều biến cố, Thư "ống bơ" và Biên cuối cùng cũng có một cái kết như mơ với đám cưới cổ tích. Đây đúng là phần thưởng xứng đáng cho cô nàng Thư cá tính, không ngại theo đuổi Biên dù anh chàng từng né tránh.

Thư và Biên đã vượt qua sóng gió, rào cản để có một đám cưới trong mơ.

Trong lễ cưới của Thư và Biên, người bắt được hoa cưới của Thư là Ngân. Ngân sau khi ly hôn gã chồng tồi tệ đã mở lòng với Viễn, và hai người cũng chuẩn bị về chung một nhà. Hai người dành cho nhau ánh mắt tình tứ, một cái ôm minh chứng cho tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Ngân và Viễn bên nhau, cả hai thể hiện tình cảm bằng một cái ôm ấm áp.

Cũng trong hôn lễ của Thư và Biên, Hoàng "cận" khoác vai Đức và cùng nhóm "Đại bản doanh" chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu, chú rể. Như vậy, sau tất cả khúc mắc, mâu thuẫn, Hoàng "cận" đã thừa nhận sai lầm của mình và được nhóm bạn làng Mây “tái kết nạp”.

Tập 41 "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h ngày 22/01 trên kênh VTV3.

