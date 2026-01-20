Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'
GĐXH - Phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát sóng trong tuần này, thay vào đó là các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa có điều chỉnh lịch phát sóng bộ phim "Lằn ranh" trên kênh VTV1 trong những ngày đầu tuần từ ngày 19 đến ngày 23/1. Theo đó, khung giờ 21h sẽ được thay bằng các chương trình đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các nội dung thay thế gồm 4 tập phim tài liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - vì Dân tộc Việt Nam", phối hợp cùng các phim tài liệu và tọa đàm chuyên đề hướng về Đại hội.
Phim truyền hình "Lằn ranh" trước đó được phát sóng vào khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần sẽ lùi lịch phát sóng trong các ngày từ 19 - 23/1 và dự kiến quay trở lại sau khi việc điều chỉnh khung giờ kết thúc.
Bộ phim truyền hình dài tập "Lằn ranh" do VFC phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện. "Lằn ranh" khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội, xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Sự hấp dẫn của "Lằn ranh", đúng như tên gọi, là những lằn ranh thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Một quyết định nhỏ cũng có thể biến cán bộ thành kẻ phạm tội hoặc người giữ được chính nghĩa.
Bộ phim đã phát sóng được 54 tập và đang đi đến chặng cuối. Càng về những tập cuối, mạch phim càng trở nên căng thẳng khi bộ mặt thật của Phó Bí thư tỉnh Sách dần bị phơi bày, Chủ tịch tỉnh Thủy phải đối đầu cùng lúc với Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và Phó Bí thư tỉnh Sách, trong bối cảnh người tình của ông Sách đã bị cơ quan công an triệu tập vì có liên quan tới một số sai phạm của Tập đoàn Trinh Tam...
Theo dữ liệu từ VTV Rating, bộ phim luôn dẫn đầu về lượng người xem trong khung giờ vàng trên VTV1, thu hút khán giả bởi cốt truyện kịch tính và nội dung thời sự nóng bỏng liên quan đến quan hệ "chống lưng" giữa quan chức và doanh nghiệp.
Phim được sản xuất trong vòng 6 tháng, với sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát và quy tụ dàn diễn viên nổi bật như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Hà Việt Dũng… "Lằn ranh" dự kiến kết thúc ở tập 58 và chỉ còn 4 tập cuối trước khi chính thức chia tay khán giả. Sau khi "Lằn ranh" kết thúc, phim thay thế sẽ là "Không giới hạn".
Thu Trang tiếp tục nhận tin vuiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tuyên bố không tha thứ cho chồngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Dù con gái luôn tìm cách hàn gắn bố mẹ nhưng bà Ánh vẫn giữ lập trường muốn ly hôn kể từ khi biết chồng có "con rơi".
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh sau vài lần tiếp xúc với bé Nhi (con riêng của chồng) đã thấy thương mến và quyết định đón bé về nhà nuôi.
Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.
Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản LiềnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé NhiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.
Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri gây bất ngờ khi chọn một cách kể đặc biệt là góc nhìn của cậu bé tên Nước Non (12 tuổi) dẫn dắt câu chuyện về tương lai đất nước.
Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí - 4 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.