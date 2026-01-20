Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa có điều chỉnh lịch phát sóng bộ phim "Lằn ranh" trên kênh VTV1 trong những ngày đầu tuần từ ngày 19 đến ngày 23/1. Theo đó, khung giờ 21h sẽ được thay bằng các chương trình đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các nội dung thay thế gồm 4 tập phim tài liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - vì Dân tộc Việt Nam", phối hợp cùng các phim tài liệu và tọa đàm chuyên đề hướng về Đại hội.

Phim truyền hình "Lằn ranh" trước đó được phát sóng vào khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần sẽ lùi lịch phát sóng trong các ngày từ 19 - 23/1 và dự kiến quay trở lại sau khi việc điều chỉnh khung giờ kết thúc.

Bộ phim truyền hình "Lằn ranh" có sức hút mạnh mẽ với khán giả, nhất là ở chặng cuối của phim. Ảnh VTV

Bộ phim truyền hình dài tập "Lằn ranh" do VFC phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện. "Lằn ranh" khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội, xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Sự hấp dẫn của "Lằn ranh", đúng như tên gọi, là những lằn ranh thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Một quyết định nhỏ cũng có thể biến cán bộ thành kẻ phạm tội hoặc người giữ được chính nghĩa.

Bộ phim đã phát sóng được 54 tập và đang đi đến chặng cuối. Càng về những tập cuối, mạch phim càng trở nên căng thẳng khi bộ mặt thật của Phó Bí thư tỉnh Sách dần bị phơi bày, Chủ tịch tỉnh Thủy phải đối đầu cùng lúc với Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và Phó Bí thư tỉnh Sách, trong bối cảnh người tình của ông Sách đã bị cơ quan công an triệu tập vì có liên quan tới một số sai phạm của Tập đoàn Trinh Tam...

Phim "Lằn ranh" có sự xuất hiện của nhiều diễn viên được yêu mến.

Theo dữ liệu từ VTV Rating, bộ phim luôn dẫn đầu về lượng người xem trong khung giờ vàng trên VTV1, thu hút khán giả bởi cốt truyện kịch tính và nội dung thời sự nóng bỏng liên quan đến quan hệ "chống lưng" giữa quan chức và doanh nghiệp.

Phim được sản xuất trong vòng 6 tháng, với sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát và quy tụ dàn diễn viên nổi bật như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Hà Việt Dũng… "Lằn ranh" dự kiến kết thúc ở tập 58 và chỉ còn 4 tập cuối trước khi chính thức chia tay khán giả. Sau khi "Lằn ranh" kết thúc, phim thay thế sẽ là "Không giới hạn".

